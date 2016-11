Борисов подаде оставка след най-честните избори, които е виждал

Един дядо 16 Ноември 2016 22:26 Bye, Bay Hui,

bye bye happiness

hello loneliness

I think I`m gonna cry

Bye bye love

bye bye sweet caress

hello emtiness

I feel like I could die

Bye bye love goodbye



There goes my baby

with someone new



Това беше на енглиш

Ето и превода на цялата песен на бългериън:

Чао, чао, любов!

Чао, чао, щастие!

Здравей, самота!

Мисля, че ще заплача.

Чао, чао, любов!

Чао, чао, сладост!

Здравей, празнота!

Чувствам се така сякаш мога да умра.

Чао, чао, любов, довиждане!



Ето го и моето момиче

с някой нов.

Тя със сигурност изглежда щастлива,

а аз със сигурност съм унил.

Тя беше моето момиче,

докато той не дойде.

Довиждане на любовта,

която може би е била.



Чао, чао, любов!

Чао, чао, щастие!

Здравей, самота!

Мисля, че ще заплача.

Чао, чао, любов!

Чао, чао, сладост!

Здравей, празнота!

Чувствам се така сякаш мога да умра.

Чао, чао, любов, довиждане!



Приключих с романса.

Приключих с любовта.

Приключих с броенето

на звездите в небето.

И ето я причината

защо съм толкова свободен -

моето скъпо момиче

приключи с мен.



Чао, чао, любов!

Чао, чао, щастие!

Здравей, самота!

Мисля, че ще заплача .

Чао, чао, любов!

Чао, чао, сладост!

Здравей, празнота!

Чувствам се така сякаш мога да умра.

Чао, чао, любов, довиждане!



А цялата песен можете да видите тук:

