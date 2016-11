Шефката на ЦИК в Румъния е задържана седмици преди изборите Ана-Мария Патру подаде оставка след обвинение в търговия с влияние и пране на пари Снимка: ЕПА/БГНЕС Елена Удря



Новината за разследването и задържането на шефката на избирателната комисия идва седмици преди парламентарните избори в Румъния на 11 декември. Патру е подала оставка, за да не пречи на работата на AEP. Тя би могла да остане в ареста до 30 дни.



Прокуратурата за борба с корупцията в Румъния разследва Патру по подозрение, че между април и юни 2008 г. е поискала 210 000 евро от представители на IT компания. По това време Патру е зам.-председател на AEP. Смята се, че тя е получила подкупа, който е представлявал сумата за покупка на имот в Букурещ, през 2009 г. В замяна Патру обещала подкрепа на фирмата за изпълнение на договор с AEP и за възлагане на поръчки на фирмата и в бъдеще. Според "Болкан инсайт" въпросната фирма е била наета от АЕР да изработи софтуера за обработка на изборните резултати. През 2009 г. Патру се опитала да прикрие произхода на парите от подкупа чрез фиктивни фактури и прехвърляне на средства между няколко фирми, включително и фирма, контролирана от нея самата чрез съпруга й, се казва в съобщение на филиала на спецпрокуратурата в Плоещ, която води разследването.



През 2011 г. Патру е поискала от същата фирма още 15 000 евро и други 50 000 евро от друга компания, на която обещала да лобира в Министерството на икономиката. Прокурорите твърдят, че с подкупа от IT компанията шефката на ЦИК си купила автомобил, който обаче регистрирала на друго лице.











КАРИЕРА







40-годишната Патру оглавява АЕР от 2012 г. Преди това - от 2007 до 2012 г. тя е зам.-председател на избирателната комисия. Постъпила е на работа в службата две години по-рано на позиция директор в отдел. Трудовият й стаж, преди да постъпи в ЦИК, е двегодишен - като юрист на финансовия отдел в румънска община. Според румънски медии Патру е близка на Елена Удря. Тя бе приближена на бившия румънски президент Траян Бъсеску и постепенно се превърна в един от най-влиятелните румънски политици. Бе министър на туризма и регионалното развитие, депутат и кандидат за президент, преди да бъде арестувана и обвинена в корупция, пране на пари и недекларирани доходи. Патру е зам.-шеф на избирателната комисия през 2009 г., когато Бъсеску печели втория си мандат. Шефката на румънската ЦИК Ана-Мария Патру (в центъра) на форум в началото на ноември. СНИМКА: "Фейсбук" страница на ЦИК на Румъния Шефката на румънската ЦИК Ана-Мария Патру (в центъра) на форум в началото на ноември.



150 Шефката на румънската ЦИК Ана-Мария Патру бе задържана за 24 часа вчера, след като стана ясно, че антикорупционната агенция я разследва за търговия с влияние и пране на пари, съобщиха румънски медии. Ден по-рано прокурори обискираха сградата на Постоянната избирателна служба в Букурещ (AEP) и две от жилищата на Патру. Задържан е съпругът на Патру, който се опитал да избяга от едно от жилищата с документи на частната си фирма, която неотдавна била закрита, съобщи "Болкан инсайт".Новината за разследването и задържането на шефката на избирателната комисия идва седмици преди парламентарните избори в Румъния на 11 декември. Патру е подала оставка, за да не пречи на работата на AEP. Тя би могла да остане в ареста до 30 дни.Прокуратурата за борба с корупцията в Румъния разследва Патру по подозрение, че между април и юни 2008 г. е поискала 210 000 евро от представители на IT компания. По това време Патру е зам.-председател на AEP. Смята се, че тя е получила подкупа, който е представлявал сумата за покупка на имот в Букурещ, през 2009 г. В замяна Патру обещала подкрепа на фирмата за изпълнение на договор с AEP и за възлагане на поръчки на фирмата и в бъдеще. Според "Болкан инсайт" въпросната фирма е била наета от АЕР да изработи софтуера за обработка на изборните резултати. През 2009 г. Патру се опитала да прикрие произхода на парите от подкупа чрез фиктивни фактури и прехвърляне на средства между няколко фирми, включително и фирма, контролирана от нея самата чрез съпруга й, се казва в съобщение на филиала на спецпрокуратурата в Плоещ, която води разследването.През 2011 г. Патру е поискала от същата фирма още 15 000 евро и други 50 000 евро от друга компания, на която обещала да лобира в Министерството на икономиката. Прокурорите твърдят, че с подкупа от IT компанията шефката на ЦИК си купила автомобил, който обаче регистрирала на друго лице.КАРИЕРА40-годишната Патру оглавява АЕР от 2012 г. Преди това - от 2007 до 2012 г. тя е зам.-председател на избирателната комисия. Постъпила е на работа в службата две години по-рано на позиция директор в отдел. Трудовият й стаж, преди да постъпи в ЦИК, е двегодишен - като юрист на финансовия отдел в румънска община. Според румънски медии Патру е близка на Елена Удря. Тя бе приближена на бившия румънски президент Траян Бъсеску и постепенно се превърна в един от най-влиятелните румънски политици. Бе министър на туризма и регионалното развитие, депутат и кандидат за президент, преди да бъде арестувана и обвинена в корупция, пране на пари и недекларирани доходи. Патру е зам.-шеф на избирателната комисия през 2009 г., когато Бъсеску печели втория си мандат.