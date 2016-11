Стадото кльощави крави и тюхкането на говедарите

Butch 16 Ноември 2016 22:03 с кожено манто, бомбе, специфично копираше Де Ниро с леко наклонената глава докато беше главен секретар...

И това. По-скоро искаше да прилича на Марлон Брандо в "The Godfather". Липсваше му целофан в бузите, за да е приликата пълна.

"I'll Make Him an Offer He Can't Refuse"

И това. По-скоро искаше да прилича на Марлон Брандо в "The Godfather". Липсваше му целофан в бузите, за да е приликата пълна."I'll Make Him an Offer He Can't Refuse"