Братя Кавалера върнаха София към корените на славата си Return to the Roots помете феновете на трашметъла в зала "Универсиада" ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ СНИМКИ: ЮЛИЯН САВЧЕВ Братята Макс (на преден план) и Игор Кавалера припомниха на феновете времената, през които превърнаха "Сепултура" в една от най-ярките метъл банди в света.



София бе поредната стъпка от турнето Return to the Roots, а концертът, организиран от M.E. Music, събра именно онези, за които Макс отдавна се е превърнал в икона на трашметъла. Още с излизането на сцената братята - Макс на китарата и Игор на барабаните, показаха ясно какво ще последва. Началото бе дадено с култовото Roots, bloody Roots, което направо помете публиката през сцената. На Кавалера помагаха Марк Рицо (китари) и Джони Чоу (бас) - част от един от по-късните проекти на Макс - "Соулфлай". Двамата не се пестиха изобщо, а нещата станаха още по-сериозни с последвалите Atittude, Cut-Throat и Ratamahatta, която със смесицата от огромен брой звуци и инструменти ни върна направо в джунглата. Макс се раздаде докрай, като през няколко минути призоваваше публиката "да събори тази зала".



Шоуто продължи час и половина, като групата изсвири целия албум. В края на шоуто Макс и хората му отдадоха почит на детметъла с Procreation (of the Wicked) на "Селтик Фрост" и на хевиметъла с The Ace of Spades на "Моторхед", за да завършат с по-бърза версия на Roots, bloody Roots. Която съвсем естествено изцеди и малкото останала енергия у тези около 2000 души, претъпкали зала "Универсиада". За които Кавалера бяха "Сепултура", както и обратното... Публиката на Макс и Игор Кавалера почти не седна. 117 Roots е последният албум на бразилците от "Сепултура", в който свири нейният основател Макс Кавалера и за мнозина от феновете на бандата след него нещата съвсем не са същите. 20 години по-късно Макс и брат му Игор, който също е част от оригиналния състав на легендарната бразилска група, решиха да уважат същите тези фенове по света, като изсвирят целия албум на живо.София бе поредната стъпка от турнето Return to the Roots, а концертът, организиран от M.E. Music, събра именно онези, за които Макс отдавна се е превърнал в икона на трашметъла. Още с излизането на сцената братята - Макс на китарата и Игор на барабаните, показаха ясно какво ще последва. Началото бе дадено с култовото Roots, bloody Roots, което направо помете публиката през сцената. На Кавалера помагаха Марк Рицо (китари) и Джони Чоу (бас) - част от един от по-късните проекти на Макс - "Соулфлай". Двамата не се пестиха изобщо, а нещата станаха още по-сериозни с последвалите Atittude, Cut-Throat и Ratamahatta, която със смесицата от огромен брой звуци и инструменти ни върна направо в джунглата. Макс се раздаде докрай, като през няколко минути призоваваше публиката "да събори тази зала".Шоуто продължи час и половина, като групата изсвири целия албум. В края на шоуто Макс и хората му отдадоха почит на детметъла с Procreation (of the Wicked) на "Селтик Фрост" и на хевиметъла с The Ace of Spades на "Моторхед", за да завършат с по-бърза версия на Roots, bloody Roots. Която съвсем естествено изцеди и малкото останала енергия у тези около 2000 души, претъпкали зала "Универсиада". За които Кавалера бяха "Сепултура", както и обратното...