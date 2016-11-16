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16 Ноември 2016 19:56
И аз имах същото чувство. Пък и Боко обеща апокалипсис.
ПП - Обаче засега Майстора не уцелва образа на генерала. Тва е добре.
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16 Ноември 2016 21:03
Де гиди герберски бесове, де!
Единствен днес пред Цветанка Томислав Дончев си „призна всичко” – от свое име и от името на Партията, като заяви, че едва ли не че е очаквал отдавна този момент, за да може да уреди някои свои лични въпроси. Май най-сетне вече ще се ожени с доста голям син!!!
BON VOYAGE, Томе!!! С цялата си любов и признателност за това, което направи за нашата кауза, когато, без да си ме виждал някога или някой да е ходатайствал за мен, прие от мен всичко на доверие и направи това, което можеше в рамките на възможностите си, за една нормална и справедлива кауза!
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16 Ноември 2016 21:16
Тва за моя пост ли е или за нещо друго? Ако не е, моля те оправи го.
А ако е, обясни кво имаш НА предвид, please. Тенк ю.
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16 Ноември 2016 21:34
Гогол!Бесове!
Всъщност "оживелите" говеда са от картина на (ако се не лъжа) Зл. Бояджиев, изложена в Президентството. А за познанията ти по руска класическа литература направо си просиш бой с пръчки.
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16 Ноември 2016 21:40
Наблизо поздравих Комарко, но не пречи и тук. Музикален поздрав.
https://www.youtube.com/watch?v=Mynzbmrtp9I
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16 Ноември 2016 21:50
architectore, Бесове е от Достоевски.
Нищо де, Гогол има Вий; привидение на Акакий Акакиевич, крадящ шинели; дявол, откраднал Луната; вещица, мъртви души, омагьосан портрет...
А поетът Николай Заболоцкий има -
Меркнут знаки зодиака
Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей.
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.
Толстозадые русалки
Улетают прямо в небо,
Руки крепкие, как палки,
Груди круглые, как репа.
Ведьма, сев на треугольник,
Превращается в дымок.
С лешачихами покойник
Стройно пляшет кекуок.
Вслед за ними бледным хором
Ловят Муху колдуны,
И стоит над косогором
Неподвижный лик луны.
Меркнут знаки Зодиака
Над постройками села,
Спит животное Собака,
Дремлет рыба Камбала,
Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Леший вытащил бревешко
Из мохнатой бороды.
Из-за облака сирена
Ножку выставила вниз,
Людоед у джентльмена
Неприличное отгрыз.
Все смешалось в общем танце,
И летят во сне концы
Гамадрилы и британцы,
Ведьмы, блохи, мертвецы.
Кандидат былых столетий,
Полководец новых лет,
Разум мой! Уродцы эти -
Только вымысел и бред.
Только вымысел, мечтанье,
Сонной мысли колыханье,
Безутешное страданье,-
То, чего на свете нет.
Высока земли обитель.
Поздно, поздно. Спать пора!
Разум, бедный мой воитель,
Ты заснул бы до утра.
Что сомненья? Что тревоги?
День прошел, и мы с тобой -
Полузвери, полубоги -
Засыпаем на пороге
Новой жизни молодой.
Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Спит растение Картошка.
Засыпай скорей и ты!
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16 Ноември 2016 21:55
"Бесове" е от Достоевски, не от Гогол. Но щом се приемаш за говедо, и това е нещо, все от руски автор, нали. И новият президент би сгрешил, макар да твърди, че е чувал за "Братя Карамазови", щото не му личеше да е чел романа.
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16 Ноември 2016 22:07
Пиша бързо,както и говоря.Имах предвид и "Бесове" и "Вий"-в две изречения са!Нямах време да добавя и "Дяволияда"-от кого ли?