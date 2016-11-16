Doriss 16 Ноември 2016 21:50 architectore, Бесове е от Достоевски.



Нищо де, Гогол има Вий; привидение на Акакий Акакиевич, крадящ шинели; дявол, откраднал Луната; вещица, мъртви души, омагьосан портрет...



А поетът Николай Заболоцкий има -



Меркнут знаки зодиака



Меркнут знаки Зодиака

Над просторами полей.

Спит животное Собака,

Дремлет птица Воробей.

Толстозадые русалки

Улетают прямо в небо,

Руки крепкие, как палки,

Груди круглые, как репа.

Ведьма, сев на треугольник,

Превращается в дымок.

С лешачихами покойник

Стройно пляшет кекуок.

Вслед за ними бледным хором

Ловят Муху колдуны,

И стоит над косогором

Неподвижный лик луны.



Меркнут знаки Зодиака

Над постройками села,

Спит животное Собака,

Дремлет рыба Камбала,

Колотушка тук-тук-тук,

Спит животное Паук,

Спит Корова, Муха спит,

Над землей луна висит.

Над землей большая плошка

Опрокинутой воды.



Леший вытащил бревешко

Из мохнатой бороды.

Из-за облака сирена

Ножку выставила вниз,

Людоед у джентльмена

Неприличное отгрыз.

Все смешалось в общем танце,

И летят во сне концы

Гамадрилы и британцы,

Ведьмы, блохи, мертвецы.



Кандидат былых столетий,

Полководец новых лет,

Разум мой! Уродцы эти -

Только вымысел и бред.

Только вымысел, мечтанье,

Сонной мысли колыханье,

Безутешное страданье,-

То, чего на свете нет.



Высока земли обитель.

Поздно, поздно. Спать пора!

Разум, бедный мой воитель,

Ты заснул бы до утра.

Что сомненья? Что тревоги?

День прошел, и мы с тобой -

Полузвери, полубоги -

Засыпаем на пороге

Новой жизни молодой.



Колотушка тук-тук-тук,

Спит животное Паук,

Спит Корова, Муха спит,

Над землей луна висит.

Над землей большая плошка

Опрокинутой воды.

Спит растение Картошка.

Засыпай скорей и ты! Нищо де, Гогол има Вий; привидение на Акакий Акакиевич, крадящ шинели; дявол, откраднал Луната; вещица, мъртви души, омагьосан портрет...А поетът Николай Заболоцкий има -Меркнут знаки зодиакаМеркнут знаки ЗодиакаНад просторами полей.Спит животное Собака,Дремлет птица Воробей.Толстозадые русалкиУлетают прямо в небо,Руки крепкие, как палки,Груди круглые, как репа.Ведьма, сев на треугольник,Превращается в дымок.С лешачихами покойникСтройно пляшет кекуок.Вслед за ними бледным хоромЛовят Муху колдуны,И стоит над косогоромНеподвижный лик луны.Меркнут знаки ЗодиакаНад постройками села,Спит животное Собака,Дремлет рыба Камбала,Колотушка тук-тук-тук,Спит животное Паук,Спит Корова, Муха спит,Над землей луна висит.Над землей большая плошкаОпрокинутой воды.Леший вытащил бревешкоИз мохнатой бороды.Из-за облака сиренаНожку выставила вниз,Людоед у джентльменаНеприличное отгрыз.Все смешалось в общем танце,И летят во сне концыГамадрилы и британцы,Ведьмы, блохи, мертвецы.Колотушка тук-тук-тук,Спит животное Паук,Спит Корова, Муха спит,Над землей луна висит.Над землей большая плошкаОпрокинутой воды.Спит растение Картошка.Засыпай скорей и ты!