Братя близнаци Чърчил счупи стомната Уини като борец срещу гадните бури в Южна Африка. Как да не се довериш на думите на тоя най-личен момък? Които и да е казал, все е прав.



Радио "Фокус": Чуват се и гласове, проф. Близнашки, днес бяха артикулирани и от лидера на АБВ Георги Първанов, за свикване на Велико народно събрание и нова конституция. Необходимо ли е в настоящия момент?



Георги Близнашки: Категорично не. Не в настоящия, въобще България няма традиция на президентско управление, никога не сме били президентска република, та дори по времето на монархията ние сме били парламентарна монархия. Нашият реален социализъм, поне по външната си форма, беше една квазипарламентарна република с едни девиации, разбира се, по класическите норми. Защото Народното събрание, макар и провъзгласено за върховен орган, на практика не функционираше. То се свикваше, както знаем, на няколко сесии през годината. Този президенЦиализъм, за който говори Георги Първанов, няма нищо общо с българската политическа традиция. Но влиятелни фактори от задкулисието, и то на преклонна възраст, между 80 и 90 години, се опитват да натрапват гледна точка, че парламентарната демокрация е най-лошата форма на управление. В сайта на Валерия Велева се появи тази гледна точка. Големият проблем е на кого да вярваме - на нашия академик Константин Косев или на Уинстън Чърчил, който ни казва точно обратното. Че парламентаризмът - това е най-добрата форма на управление. Както знаменитата фраза гласи, парламентаризмът има много несъвършенства и само едно предимство, но то е, казва Уинстън Чърчил, че аз не познавам друга по-добра форма на управление. Тоест в цяла Европа ние имаме парламентарна демокрация. Доколкото има президентски режими, те са девиация, отклонение от нормата. България не е Русия, ние нямаме нужда от държавен глава, който да държи в ръце единството на империята. Ние сме държава с демократични традиции. Един народ, който иска да участва в управлението. Не можеш да наложиш на българския народ един човек, колкото и да е умен, колкото и да е способен, да им го натрапиш да взема еднолично решенията по управлението на страната. Това е абсурдно, това го нямаше дори при стария режим - при Тодор Живков...



***



ПОСЛЕПИС



Чърчил е много вкусен за цитиране - авторитетен и остроумен, с хубав език и афористичен усет. Победител в най-важната война и носител на Нобелова награда за литература - шик отвсякъде.



Преди няколко дни Бойко Борисов, а сега и проф. Близнашки цитират Чърчил малко приблизително. Сиреч не копират папагалски, а интерпретират със свои думи и мисли. (И правилно - Пушкин е казал, като ползваме чужди идеи и мисли, да даваме и по нещо от себе си.)



Бойко Борисов... хм, знаем, че може да цитира и Библията, и Чърчил както си иска - с изменения и допълнения. Но защо и Близнашки - човек на буквата, члена и алинеята?



Ти ли, клета майко Българийо, ги роди близнаци, или те сами си плюха в устите на чомпик?



Ето го, прочее, цитата от Чърчил. Слагаме го на английски без превод, щото сме чуждопоклонци. Democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.



