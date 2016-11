Стивън Хокинг: Ние сме Америка, а извънземните са като Колумб Надя Стефанова Стивън Хокинг предупреждава: Извънземните може би не идват с мир



Физикът Стивън Хокинг казва, че хората трябва да спрат да се опитват да се свържат с извънземни, защото евентуалният контакт с по-напреднала цивилизация е риск за човечеството. Лошата новина е, че ако някой ни търси, лесно ще ни намери - ние излъчваме сигнали в Космоса от години. В новия онлайн филм Stephen Hawking's Favourite Places той казва: "Колкото повече минават годините, толкова съм по-убеден, че не сме сами. След цял живот задаване на въпроси сега полагаме глобални усилия за откриване на извънземен живот. Проектът The Breakthrough Listen ще сканира близките звезди за признаци на живот, но аз знам мястото, което трябва да се изследва. Един ден бихме могли да получим сигнал от планета като Gliese 832c, но трябва много да внимаваме".



Проектът The Breakthrough listen всъщност е финансиран от руски милиардер и е сериозен опит да се намери интелигентен живот извън Земята чрез сканиране на близките звезди за радиосигнали.



И да - въпреки че полага усилия за контакт с друга цивилизация във Вселената, именно Хокинг смята, че отдалечена цивилизация би могла да бъде заплаха за нас - по-слабо развитите. "Ако е така, те биха били в огромна степен по-мощни и могат да гледат на нас като на нещо, което не е много полезно, т.е. както ние гледаме на бактериите", казва той във филма. Хокинг често дава за пример Колумб и откриването на Америка, за да опише какво би се случило с нашия свят, ако напреднала цивилизация стигне до него.



Но извънземните не са единственото нещо, което го притеснява. В една скорошна лекция в университета в Кеймбридж той споменава, че изкуственият интелект е или най-доброто, или най-лошото нещо, което се е случило на човечеството. Изкуственият интелект има способността да се самообучава, което означава, че може да преодолее човешките слабости. "Хората, които са ограничени от бавната биологична еволюция, не биха могли да се конкурират и биха били подтиснати", казва Хокинг.



Въпреки че тези предупреждения могат да изглеждат преувеличени, важно е да се помисли върху тях, преди да е станало твърде късно. Не че ще дойдат извънземните, изкуственият интелект се развива с бързи темпове.... :)



Gliese832c e екзопланета, която се намира на 16 светлинни години от Слънцето. Според Хокинг там трябва да се търси извънземен живот. 141 Когато става дума за контакт с извънземни, обикновено се задават въпроси от типа: "Как ще ги намерим?", "Къде са?", "Как да стигнем до там?", "Какви действия трябва да бъдат предприети, ако ги намерим?" и др.Физикът Стивън Хокинг казва, че хората трябва да спрат да се опитват да се свържат с извънземни, защото евентуалният контакт с по-напреднала цивилизация е риск за човечеството. Лошата новина е, че ако някой ни търси, лесно ще ни намери - ние излъчваме сигнали в Космоса от години. В новия онлайн филм Stephen Hawking's Favourite Places той казва: "Колкото повече минават годините, толкова съм по-убеден, че не сме сами. След цял живот задаване на въпроси сега полагаме глобални усилия за откриване на извънземен живот. Проектът The Breakthrough Listen ще сканира близките звезди за признаци на живот, но аз знам мястото, което трябва да се изследва. Един ден бихме могли да получим сигнал от планета като Gliese 832c, но трябва много да внимаваме".Проектът The Breakthrough listen всъщност е финансиран от руски милиардер и е сериозен опит да се намери интелигентен живот извън Земята чрез сканиране на близките звезди за радиосигнали.И да - въпреки че полага усилия за контакт с друга цивилизация във Вселената, именно Хокинг смята, че отдалечена цивилизация би могла да бъде заплаха за нас - по-слабо развитите. "Ако е така, те биха били в огромна степен по-мощни и могат да гледат на нас като на нещо, което не е много полезно, т.е. както ние гледаме на бактериите", казва той във филма. Хокинг често дава за пример Колумб и откриването на Америка, за да опише какво би се случило с нашия свят, ако напреднала цивилизация стигне до него.Но извънземните не са единственото нещо, което го притеснява. В една скорошна лекция в университета в Кеймбридж той споменава, че изкуственият интелект е или най-доброто, или най-лошото нещо, което се е случило на човечеството. Изкуственият интелект има способността да се самообучава, което означава, че може да преодолее човешките слабости. "Хората, които са ограничени от бавната биологична еволюция, не биха могли да се конкурират и биха били подтиснати", казва Хокинг.Въпреки че тези предупреждения могат да изглеждат преувеличени, важно е да се помисли върху тях, преди да е станало твърде късно. Не че ще дойдат извънземните, изкуственият интелект се развива с бързи темпове.... :)