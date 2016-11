Lose It! изчислява калориите в чинията по снимка Снимайте чинията...



Приложението Lose It! не е ново, от години то дава възможност за изчисляване на калории, но потребителите трябваше ръчно да внасят стойностите, за да се стигне до точно изчисление. За разлика от други подобни приложения, това изчислява броя на калориите въз основа на снимката от храната, която прави самият потребител.



Това приложение значително ускорява процеса, тъй като всичко, което трябва да направите, е да снимате храната, с която се храните.



Lose It! е безплатно приложение за Android и iOS.



Ето едно приложение, което ще ви помогне при спазването на диета. С него винаги ще знаете колко калории има в храната, която консумирате.Приложението Lose It! не е ново, от години то дава възможност за изчисляване на калории, но потребителите трябваше ръчно да внасят стойностите, за да се стигне до точно изчисление. За разлика от други подобни приложения, това изчислява броя на калориите въз основа на снимката от храната, която прави самият потребител.Това приложение значително ускорява процеса, тъй като всичко, което трябва да направите, е да снимате храната, с която се храните.Lose It! е безплатно приложение за Android и iOS. 97