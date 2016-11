Не пуснаха Eagles of Death Metal в зала "Батаклан" Снимка: ЕПА Британската звезда Стинг даде парите от концерта си в "Батаклан" за жертвите от нападението.



"Има неща, за които няма прошка. Хюз многократно намекваше, че сътрудниците на охраната са знаели за планираната атака. Той твърдеше, че поради това няколко служители не са дошли на работа. Той прави тези лъжливи заявления горе-долу на всеки два месеца. Да се винят служителите по охрана на клуба във връзка с терористите е безумие. На това трябваше да се сложи край" - каза един от директорите на "Батаклан" - Жул Фрюто.



При това мениджърът на групата Марк Полак обвини ръководството на клуба в лъжа, като уточни, че членовете на Eagles of Death Metal не са искали да свирят на откриването на "Батаклан". "Хюз отиде в Париж, за да може със своите приятели, семейство и фенове да се припомни трагичните събития, които станаха преди година" - уточни той. Всъщност групата все пак свири в Париж, но в зала "Берси", по време на концерта на U2.



Парижката концертна зала "Батаклан" беше открита преди ден с концерт на Стинг. Парите от концерта Стинг даде за благотворителност и за жертвите от терористичния акт. Членовете на американската рок група Eagles of Death Metal, по време на чийто концерт в парижката зала "Батаклан" стана големият терористичен акт преди година, не бяха допуснати при новото откриване на клуба, пише изданието Billboard. Ръководството на концертната зала взе такова решение във връзка с изявленията на солиста Джеси Хюз за вината на службите за безопасност на клуба за случилата се трагедия."Има неща, за които няма прошка. Хюз многократно намекваше, че сътрудниците на охраната са знаели за планираната атака. Той твърдеше, че поради това няколко служители не са дошли на работа. Той прави тези лъжливи заявления горе-долу на всеки два месеца. Да се винят служителите по охрана на клуба във връзка с терористите е безумие. На това трябваше да се сложи край" - каза един от директорите на "Батаклан" - Жул Фрюто.При това мениджърът на групата Марк Полак обвини ръководството на клуба в лъжа, като уточни, че членовете на Eagles of Death Metal не са искали да свирят на откриването на "Батаклан". "Хюз отиде в Париж, за да може със своите приятели, семейство и фенове да се припомни трагичните събития, които станаха преди година" - уточни той. Всъщност групата все пак свири в Париж, но в зала "Берси", по време на концерта на U2.Парижката концертна зала "Батаклан" беше открита преди ден с концерт на Стинг. Парите от концерта Стинг даде за благотворителност и за жертвите от терористичния акт. 69