2 млн. американци искат в петиция Хилари Клинтън да е президент

По вероятен е сценария с "импийчмънт" .

Ама трябва повод.Но най-вероятно всичко ще заглъхне.

Бе те си ровят и пищят... За щяло и нещяло.



Trump seeks to delay trial until after inauguration



Curiel said he understood and said it would be wise for the two sides to settle the case, a class-action fraud lawsuit involving Trump and his now-defunct Trump University.

The lawsuit was filed in 2010 on behalf of former Trump University customers, who alleged that the Trump University real estate courses didn't deliver what they promised. They claim they were ripped off and lost tens of thousands of dollars after being misled about it.



http://www.msn.com/en-us/news/politics/trump-seeks-to-delay-trial-until-after-inauguration/ar-AAk9Ntl?li=BBmkt5R&ocid=spartanntp



---------

Предполагам всякакви мръсотии ще правят.



