:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Той не е задължителен, влиза за обсъждане в НС
Опозиционният лидер Селахаттин Демирташ бе задържан в Турция
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 303,954,164
Активни 1,582
Страници 171,103
За един ден 1,302,066
СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

14.00 "Суиндън" - "Чарлтън"

19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Хърватия - Исландия

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Уелс - Сърбия

Нова спорт

17.00 "Ковънтри" - "Скънторп"



Неделя

БНТ HD

19.00 Квалификация за Мондиал 2018: България - Беларус

Диема спорт

14.15 "Питърбро" - "Болтън"

16.15 "Честърфийлд" - "Шефилд Юн"

19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Люксембург - Холандия

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Гърция - Босна и Херцеговина



Сряда

Диема спорт

17.30 "Берое" - "Лудогорец"



Петък

Диема спорт 2

17.30 "Черно море" - "Пирин"

Евроспорт 2

21.30 "Байер" - "РБ Лайпциг"

76
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД