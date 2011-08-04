Футболна седмица

Събота



Диема спорт



14.00 "Суиндън" - "Чарлтън"



19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Хърватия - Исландия



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Уелс - Сърбия



Нова спорт



17.00 "Ковънтри" - "Скънторп"







Неделя



БНТ HD



19.00 Квалификация за Мондиал 2018: България - Беларус



Диема спорт



14.15 "Питърбро" - "Болтън"



16.15 "Честърфийлд" - "Шефилд Юн"



19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Люксембург - Холандия



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Гърция - Босна и Херцеговина







Сряда



Диема спорт



17.30 "Берое" - "Лудогорец"







Петък



Диема спорт 2



17.30 "Черно море" - "Пирин"



Евроспорт 2



21.30 "Байер" - "РБ Лайпциг"



