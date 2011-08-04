Футболна седмица

Събота
Диема спорт
14.00 "Суиндън" - "Чарлтън"
19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Хърватия - Исландия
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Уелс - Сърбия
Нова спорт
17.00 "Ковънтри" - "Скънторп"
Неделя
БНТ HD
19.00 Квалификация за Мондиал 2018: България - Беларус
Диема спорт
14.15 "Питърбро" - "Болтън"
16.15 "Честърфийлд" - "Шефилд Юн"
19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Люксембург - Холандия
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Гърция - Босна и Херцеговина
Сряда
Диема спорт
17.30 "Берое" - "Лудогорец"
Петък
Диема спорт 2
17.30 "Черно море" - "Пирин"
Евроспорт 2
21.30 "Байер" - "РБ Лайпциг"
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