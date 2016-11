IN MEMORIAM Отиде си поетът с китара Ленард Коен Легендарният певец и композитор издаде последния си албум 20 дни преди кончината си на 82 Анита Димитрова снимка: sony music/вирджиния рекърдс Ленард Коен на сцената в един от последните си концерти. Поради влошено здраве, след 2013 г. той вече не пееше на живо, но продължи да създава и записва песни до края на живота си.



Светът отбеляза с прискърбие смъртта на влиятелния и обичан творец. Музиката на Ленард беше несравнима, заяви канадският премиер Джъстин Трюдо. Всички знамена в Монреал днес са свалени наполовина заради кончината на Коен, обяви кметът на родния му град Денис Кодер и изрази съжаление, че светът губи един музикален титан. Актьорът Ръсел Кроу благодари на Коен за всички спокойни нощи, за размислите, за перспективите и за истината, пропити в песните му.



Потомък на литовски и полски евреи, Ленард Коен се ражда през 1934 г. в заможно семейство в Монреал. Първата си книга с поезия публикува през 1956 г., първия роман - 1963-та. В началото на 60-те живее на гръцкия остров Хидра, където създава някои от най-хубавите си песни: So Long Marianne, посветена на голямата му любов Мариане Илен (починала също неотдавна) и Bird on a Wire.



Композициите му поставят рекорд по брой интерпретации: записани са над 2000 кавър версии, като над 200 са само версиите на Hallelujah. Anthem, Еverybody Knows, Dance Me to the End of Love, Suzanne, The Future, First We Take Manhattan са част от песните, с които е останал в историята. Негови мелодии и стихове се пеят от Боб Дилън, Нина Симон, Джони Кеш, Лу Рийд, Тори Еймъс, Ник Кейв, Хари Белафонте, Боно, "Ар И Ем", Джони Кеш. Песните му звучат в стотици филми и сериали - от "Убийци по рождение" и "Страстите Христови" до "Западното крило". Куентин Тарантино изважда парчетата му от забвение в годините, когато Коен рецитира будистки коани в манастир на върха на планината.



На 82 години в дома си в Лос Анджелис почина Ленард Коен. Той бе една от живите легенди на съвременната популярна култура - композитор, поет, писател, певец и художник; мелодиите и стиховете му вдъхновяват милиони хора по света вече над 60 години. Коен записваше песни до последния си дъх: 14-ия му албум You Want It Darker излезе 20 дни преди кончината му. В него Коен съобщава с пророчески стихове, че е готов за сбогуване: I'm ready, my Lord, пее той в едноименната песен.