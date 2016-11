Ненчев се отметна и купи двигатели за МиГ-29 от Русия

SuleymanTheMagnificent 11 Ноември 2016 04:01 Boev 10 Ноември 2016 23:43

Сюлеймане, при тебе в Бруклин спокойно ли е?



Станало нещо по Манхатън, а не само в Ню Йорк, аз не обръщам внимание на това.Аз сега си пея, "We are the champions". В момента гледам записа от днешния дебат за президент. Ходя на работа, все едно че имам две дини под мишниците. Абе как един колега не беше за Тръмп, сега ги удрям като маче у дувар, .Абе мамчето ги реди като селска женица. Радев уверен в това което говори. Дано да спечели, искрено ву желая. Ние Кица я пуснахме в обратната канализация.

