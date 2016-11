Doziris1 11 Ноември 2016 00:22 Както е предвидил Карл Маркс, революцията ще започне от най-развитата капиталистическа държава.



How To Brainwash A Nation - Ex-KGB



https://www.youtube.com/watch?v=5It1zarINv0



Кратката версия:



