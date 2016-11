Доналд Тръмп влезе в Белия дом

Ганий 10 Ноември 2016 20:07 първи да го съобщя тукана...



Ганий 10 Ное 2016 19:01

Obama, Trump meet at White House to begin transition of power

By Jeff Mason and Steve Holland

12 mins ago

http://www.msn.com/en-us/news/politics/obama-trump-meet-at-white-house-to-begin-transition-of-power/ar-AAk7k54?li=BBmkt5R&ocid=spartanntp



Обръщам внимание върху transition of power

Както имах честтада го съобщя тукана...Обръщам внимание върху