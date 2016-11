Честта е дело всекидневно

бонго-бонго 11 Ноември 2016 12:25

Затова са писателите и поетите, за да ни напомнят за идеалите в живота. Но животът си е живот и нахвърля, уви, идеалите.

Затова реалните думи на Франсоа I след битката при Павия:

De toutes choses ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est saulve.

макар и не толкова красиви като изкованата от тях фраза , са по-верни от нея.

И като стана дума в текста за "връща(нето на) бегълци на Съседа" си спомних, че Франсоа, същият който ни е дал крилатата фраза за честта, е първият християнски владетел, сключил съюз с османлиите срещу християнската Свещена римска империя на Хабсбургите. C'est la vie или по-точно c'est l'histoire de la vie et c'est histoire de l'honneur ...

