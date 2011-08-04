ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 88-И ТИРАЖ

"6 от 49" Числа: 3, 6, 11, 16, 24, 26. Печалби: 6 - няма, 5 - 33 по 820.40 лв., 4 - 1262 по 21.50 лв., 3 - 15 913 по 2.40 лв. ДЖАКПОТ: 3 351 400.30 лв.







"6 от 42" Числа: 4, 8, 14, 21, 31, 32. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 1846.10 лв., 4 - 362 по 35.70 лв., 3 - 5673 по 3.30 лв. ДЖАКПОТ: 490 475.30 лв.







"5 от 35" I теглене: 4, 16, 17, 27, 32. Печалби: 5 - 2 по 11 268.40 лв., 4 - 433 по 45.50 лв., 3 - 10 732 по 2.60 лв.; II теглене: 1, 4, 5, 29, 32. Печалби: 5 - 1 по 22 536.80 лв., 4 - 154 по 128.10 лв., 3 - 6618 по 4.30 лв.







"Тото Джокер" Позиция: 1, 2, 6; Цифра: 1, 5, 2. Печалби: 3 - 3 по 5225.00 лв., 2 - 1379 по 11.40 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Тото 2 - Зодиак" Числа: 7, 10, 22, 25, 31. Зодия: 8. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 11 по 500.00 лв., 3+1 - 31 по 100.00 лв., 3 - 333 по 10.00 лв., 2+1 - 414 по 5.00 лв., 1+1 - 2104 по 1.50 лв., 2 - 4530 по 1.00 лв., 0+1 - 2906 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Втори тотошанс"



"6 от 49" Печалба: лек автомобил - фиш с номер 825803004 (от Нова Загора).







"Тото 1"



"13 срещи" (постъпления 6307.90 лв.) Знаци: Х, 1, 2, Х, 1, 2, 2, Х, 1, 2, 1, 1, Х. Печалби: 13 и 12 - няма, 11 - 2 по 394.30 лв., 10 - 19 по 58.10 лв. ДЖАКПОТ: 1942.54 лв.







"10 от 10" (769.10 лв.) Знаци: 1, Х, 2, Х, 2, 2, Х, Х, Х, Х. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 384.55 лв.







"12 тип 1Х2" (1111.40 лв.) Знаци: 2, 2, 1, 1, 2, Х, Х, 2, Х, 2, 2, 2. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 1545.80 лв.



