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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХIII КРЪГ

"Лудогорец"2:1"ЦСКА-София"
(Вандерсон 28, Моци 62; Кулма 90)

"Левски"1:0"Черно море"
(Прохазка 22)

"Верея"1:0"Локомотив" (ГО)
(Цветанов 45)

"Нефтохимик"3:1"Пирин" (Бл)
(Вълчанов 58, Ранджелович 61, К. Хазуров 90-д; Вл. Златинов 64)

"Славия"0:2"Дунав"
(Бр. Костадинов 29, В. Шопов 90)

"Локо" (Пд)1:1"Берое"
(М. Камбуров 57; Охене 61)

"Монтана"3:1"Ботев" (Пд)
(Ст. Петков 31, 70, Серг. Георгиев 57; Ж. Пауло 90)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛЕВСКИ"94023:531
2. "ЛУДОГОРЕЦ"101136:1331
3. "ЧЕРНО МОРЕ72418:1523
4. "ДУНАВ"64317:1122
5. "ЦСКА-СОФИЯ"63419:921
6. "БОТЕВ"53522:2218
7. "БЕРОЕ"52511:1517
8. "ЛОКО" (ПД)45420:2017
9. "ВЕРЕЯ"43612:2015
10. "ПИРИН42714:2214
11. "СЛАВИЯ"41817:2413
12. "НЕФТОХИМИК"32814:2311
13. "ЛОКО" (ГО)32810:2211
14. "МОНТАНА"22910:228

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.

ГОЛМАЙСТОРИ
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
6 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Козмин Моци ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Момчил Цветанов ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").

В следващия кръг - 18 ноември (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); 19 ноември (събота), 13 ч.: "Верея" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт"); 20 ноември (неделя), 15 ч.: "Локо" (Пд) - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Монтана" - "Левски" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 21 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт").

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