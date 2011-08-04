СТАТИСТИКА



"Лудогорец" 2:1 "ЦСКА-София" (Вандерсон 28, Моци 62; Кулма 90)



"Левски" 1:0 "Черно море" (Прохазка 22)



"Верея" 1:0 "Локомотив" (ГО) (Цветанов 45)



"Нефтохимик" 3:1 "Пирин" (Бл) (Вълчанов 58, Ранджелович 61, К. Хазуров 90-д; Вл. Златинов 64)



"Славия" 0:2 "Дунав" (Бр. Костадинов 29, В. Шопов 90)



"Локо" (Пд) 1:1 "Берое" (М. Камбуров 57; Охене 61)



"Монтана" 3:1 "Ботев" (Пд) (Ст. Петков 31, 70, Серг. Георгиев 57; Ж. Пауло 90)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛЕВСКИ" 9 4 0 23:5 31 2. "ЛУДОГОРЕЦ" 10 1 1 36:13 31 3. "ЧЕРНО МОРЕ 7 2 4 18:15 23 4. "ДУНАВ" 6 4 3 17:11 22 5. "ЦСКА-СОФИЯ" 6 3 4 19:9 21 6. "БОТЕВ" 5 3 5 22:22 18 7. "БЕРОЕ" 5 2 5 11:15 17 8. "ЛОКО" (ПД) 4 5 4 20:20 17 9. "ВЕРЕЯ" 4 3 6 12:20 15 10. "ПИРИН 4 2 7 14:22 14 11. "СЛАВИЯ" 4 1 8 17:24 13 12. "НЕФТОХИМИК" 3 2 8 14:23 11 13. "ЛОКО" (ГО) 3 2 8 10:22 11 14. "МОНТАНА" 2 2 9 10:22 8

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.



ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло ("Ботев");

8 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

6 гола - Вандерсон ("Лудогорец");

5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Стивън Петков ("Монтана");

4 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Роман Прохазка и Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Козмин Моци ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Момчил Цветанов ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").



В следващия кръг - 18 ноември (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); 19 ноември (събота), 13 ч.: "Верея" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт"); 20 ноември (неделя), 15 ч.: "Локо" (Пд) - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Монтана" - "Левски" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 21 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт").



ПЪРВА ЛИГА, ХIII КРЪГ(Вандерсон 28, Моци 62; Кулма 90)(Прохазка 22)(Цветанов 45)(Вълчанов 58, Ранджелович 61, К. Хазуров 90-д; Вл. Златинов 64)(Бр. Костадинов 29, В. Шопов 90)(М. Камбуров 57; Охене 61)(Ст. Петков 31, 70, Серг. Георгиев 57; Ж. Пауло 90)КЛАСИРАНЕ 58