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ГОРЕЩИ НОВИНИ
Опитите за протестни демонстрации бяха разпръснати от полицията
Отнемат се дискотека, ферма за щрауси, механа, лодка, автомобили, недвижими имоти
Опозиционният лидер Селахаттин Демирташ бе задържан в Турция
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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

15.00 "Лудогорец" - "ЦСКА-София"

18.00 "Монако" - "Нанси"

21.00 "Олимпик" (Лион) - "Бастия"

Диема спорт 2

14.30 "Уулвърхемптън" - "Дарби Каунти"

17.00 "Манчестър С" - "Мидълзбро"

19.30 "Челси" - "Евертън"

Нова спорт

19.30 "Бристъл Сити" - "Брайтън&Хоув Албиън"

Евроспорт 2

16.30 "Байерн" - "Хофенхайм"

19.30 "Айнтрахт" - "Кьолн"

РИНГ.БГ

21.45 "Наполи" - "Лацио"

Sport+

17.15 "Реал Сосиедад" - "Атлетико" (М)

21.00 "Фламенго" - "Ботафого"

23.30 "Сао Пауло" - "Коринтианс"

F+

21.45 "Лас Палмас" - "Ейбар"



Неделя

Диема спорт

14.00 "Арсенал" - "Тотнъм"

16.15 "Ливърпул" - "Уотфорд"

18.30 "Лестър" - "Уест Бромич"

21.45 "Пари Сен Жермен" - "Рен"

Диема спорт 2

16.00 "Каен" - "Ница"

Нова спорт

18.00 "Метц" - "Сент Етиен"

РИНГ.БГ

16.00 "Киево" - "Ювентус"

19.00 "Интер" - "Кротоне"

21.45 "Рома" - "Болоня"

Евроспорт 2

16.30 "РБ Лайпциг" - "Майнц 05"

18.30 "Шалке 04" - "Вердер"

Евроспорт

22.00 Мейджър лийг сокър, плейофи: "Колорадо Рапидс" - "ЛА Галакси"

01.30 Мейджър лийг сокър, плейофи: "Ню Йорк Сити" - "Торонто"

Sport+

13.00 "Реал" (Мадрид) - "Леганес"

21.45 "Севиля" - "Барселона"

23.35 "Коритиба" - "Атлетико Минейро"

F+

19.30 "Виляреал" - "Бетис"



Понеделник

Евроспорт 2

21.15 "Вюрцбюргер Кикерс" - "Санкт Паули"



Петък

Диема спорт

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Англия - Шотландия

Диема спорт 2

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Франция - Швеция

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