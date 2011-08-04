Футболна седмица

Събота



Диема спорт



15.00 "Лудогорец" - "ЦСКА-София"



18.00 "Монако" - "Нанси"



21.00 "Олимпик" (Лион) - "Бастия"



Диема спорт 2



14.30 "Уулвърхемптън" - "Дарби Каунти"



17.00 "Манчестър С" - "Мидълзбро"



19.30 "Челси" - "Евертън"



Нова спорт



19.30 "Бристъл Сити" - "Брайтън&Хоув Албиън"



Евроспорт 2



16.30 "Байерн" - "Хофенхайм"



19.30 "Айнтрахт" - "Кьолн"



РИНГ.БГ



21.45 "Наполи" - "Лацио"



Sport+



17.15 "Реал Сосиедад" - "Атлетико" (М)



21.00 "Фламенго" - "Ботафого"



23.30 "Сао Пауло" - "Коринтианс"



F+



21.45 "Лас Палмас" - "Ейбар"







Неделя



Диема спорт



14.00 "Арсенал" - "Тотнъм"



16.15 "Ливърпул" - "Уотфорд"



18.30 "Лестър" - "Уест Бромич"



21.45 "Пари Сен Жермен" - "Рен"



Диема спорт 2



16.00 "Каен" - "Ница"



Нова спорт



18.00 "Метц" - "Сент Етиен"



РИНГ.БГ



16.00 "Киево" - "Ювентус"



19.00 "Интер" - "Кротоне"



21.45 "Рома" - "Болоня"



Евроспорт 2



16.30 "РБ Лайпциг" - "Майнц 05"



18.30 "Шалке 04" - "Вердер"



Евроспорт



22.00 Мейджър лийг сокър, плейофи: "Колорадо Рапидс" - "ЛА Галакси"



01.30 Мейджър лийг сокър, плейофи: "Ню Йорк Сити" - "Торонто"



Sport+



13.00 "Реал" (Мадрид) - "Леганес"



21.45 "Севиля" - "Барселона"



23.35 "Коритиба" - "Атлетико Минейро"



F+



19.30 "Виляреал" - "Бетис"







Понеделник



Евроспорт 2



21.15 "Вюрцбюргер Кикерс" - "Санкт Паули"







Петък



Диема спорт



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Англия - Шотландия



Диема спорт 2



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Франция - Швеция



