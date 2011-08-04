Футболна седмица

Събота
Диема спорт
15.00 "Лудогорец" - "ЦСКА-София"
18.00 "Монако" - "Нанси"
21.00 "Олимпик" (Лион) - "Бастия"
Диема спорт 2
14.30 "Уулвърхемптън" - "Дарби Каунти"
17.00 "Манчестър С" - "Мидълзбро"
19.30 "Челси" - "Евертън"
Нова спорт
19.30 "Бристъл Сити" - "Брайтън&Хоув Албиън"
Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Хофенхайм"
19.30 "Айнтрахт" - "Кьолн"
РИНГ.БГ
21.45 "Наполи" - "Лацио"
Sport+
17.15 "Реал Сосиедад" - "Атлетико" (М)
21.00 "Фламенго" - "Ботафого"
23.30 "Сао Пауло" - "Коринтианс"
F+
21.45 "Лас Палмас" - "Ейбар"
Неделя
Диема спорт
14.00 "Арсенал" - "Тотнъм"
16.15 "Ливърпул" - "Уотфорд"
18.30 "Лестър" - "Уест Бромич"
21.45 "Пари Сен Жермен" - "Рен"
Диема спорт 2
16.00 "Каен" - "Ница"
Нова спорт
18.00 "Метц" - "Сент Етиен"
РИНГ.БГ
16.00 "Киево" - "Ювентус"
19.00 "Интер" - "Кротоне"
21.45 "Рома" - "Болоня"
Евроспорт 2
16.30 "РБ Лайпциг" - "Майнц 05"
18.30 "Шалке 04" - "Вердер"
Евроспорт
22.00 Мейджър лийг сокър, плейофи: "Колорадо Рапидс" - "ЛА Галакси"
01.30 Мейджър лийг сокър, плейофи: "Ню Йорк Сити" - "Торонто"
Sport+
13.00 "Реал" (Мадрид) - "Леганес"
21.45 "Севиля" - "Барселона"
23.35 "Коритиба" - "Атлетико Минейро"
F+
19.30 "Виляреал" - "Бетис"
Понеделник
Евроспорт 2
21.15 "Вюрцбюргер Кикерс" - "Санкт Паули"
Петък
Диема спорт
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Англия - Шотландия
Диема спорт 2
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Франция - Швеция
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