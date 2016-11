Кино

В София

Синема сити Парадайз

Доктор Стрейндж 4DX 3D: 12:20 (днес и утре), 14:50, 17:20, 19:45, 22:10,3D: 11:40 (днес и утре), 12:50 (днес и утре), 14:10, 15:20, 16:40, 17:50, 19:10, 20:15, 21:40, 22:40, Ад, 14:40, 16:10, 17:20, 18:40, 19:50, 21:10, 22:20, Сами вкъщи, 11:00 (днес и утре), Добрият великан, 14:20, Великолепната седморка, 22:00, Баш обирджии, 13:20, 19:10, 21:10, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 21:50, Щъркели 3D: 12:30 (днес и утре), 14:20, 2D: 11:30 (днес и утре), 15:20, Тролчета 3D: 11:00 (днес и утре), 12:00 (днес и утре), 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 2D: 11:30 (днес и утре), 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 11:50 (днес и утре), 19:20, Момичето от влака, 17:45, Овца или вълк, 3D: 11:20 (днес и утре), 13:10, 15:00, 2D: 12:15 (днес и утре), Deepwater Horizon: Море в пламъци, 21:30, Джак Ричър: Не се връщай, 13:00, 15:10, 16:40, 17:30, 19:00, 20:00, 21:20, 22:30, Счетоводителят, 14:30, 17:00, 19:40, 22:15, Летовници, 15:20, Маймуна, 12:40 (днес и утре), Вещицата от Блеър, 17:10, 20:10, 22:00, Американска идилия, 13:00, 16:50, 21:00



Синема сити

Баш обирджии, 15:00, 20:40, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 14:45, Доктор Стрейндж 3D: 11:20 (днес и утре), 12:10 (днес и утре), 13:45, 14:40, 16:10, 17:10, 18:40, 19:40, 21:10, 22:10, Ад, 14:00, 16:30, 17:20, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Сами вкъщи 2D: 11:50 (днес и утре), Драконът, моя приятел, 11:15, Добрият великан, 12:15 (днес и утре), Великолепната седморка, 22:00, Щъркели 3D: 13:20, 2D: 11:00 (днес и утре), Тролчета 3D: 11:10 (днес и утре), 12:30 (днес и утре), 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 2D: 12:00 (днес и утре), 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 19:15, Момичето от влака, 17:00, Овца или вълк 3D: 15:10, 2D: 11:40 (днес и утре), 14:10, Deepwater Horizon: Море в пламъци, 21:40, Джак Ричър: Не се връщай, 12:20 (днес и утре), 14:50, 17:15, 18:50, 19:50, 21:15, 22:20, Счетоводителят, 14:40, 17:10, 19:40, 22:15, Летовници, 16:10, Маймуна, 13:00, Вещицата от Блеър, 19:30, 21:20, Американска идилия, 12:30 (днес и утре), 17:00, 19:20, 21:50



IMAX

Доктор Стрейндж 11:00 (днес и утре), 13:20, 15:40, 18:00, 20:20, 22:40



Арена De luxe Bulgaria мall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50

И още: Ад, 15:20, 17:50, 20:00, 21:00, 22:30, Джак Ричър: Не се връщай, 13:50, 16:30, 19:00, 21:15, 22:15, Доктор Стрейндж, 12:00, 13:10, 14:30, 15:40, 17:00, 18:15, 19:30, 20:40, 22:00, Счетоводителят, 12:00, 14:40, 17:15, 19:50, 22:40, Тролчета, 11:00, 11:50, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:10, 18:00, 19:10, Щъркели, 11:20, 13:30

Норма, ексклузивна опера от Ковънт гардън с участието на сопраното Соня Йончева, днес 18:00



Арена The Mall

Ад, 13:40, 16:15, 18:45, 21:15, 22:15, Баш обирджии, 18:20, 20:45, Джак Ричър: Не се връщай, 12:20 (днес и утре), 12:50 (утре), 13:15 (утре), 14:50, 15:20, 17:20, 20:00, 21:50, 22:30, Доктор Стрейндж, 11:50, 13:00, 14:20, 15:30, 16:50, 18:00, 19:20, 20:30, 21:45, 22:50, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 17:30, 20:20, Овца или вълк, 12:10, 14:10, Счетоводителят, 14:00, 16:40, 19:30, 21:20, 22:10, Тролчета, 11:00, 11:45, 12:30, 13:10, 13:50, 14:40, 15:20, 16:00, 17:00, 18:10, 19:10, 20:10, Щъркели, 12:00, 16:30,

Норма, ексклузивна опера от Ковънт гардън с участието на сопраното Соня Йончева, днес 18:00



Арена Запад

Ад, 15:30, 16:30, 18:00, 19:00, 20:30, 22:00, 12:40 (днес и утре), 13:50, 15:30, 16:30, 18:00, 19:00, 20:30, 22:00, Баш обирджии, Вещицата от Блеър, 20:15, 22:15, Джак Ричър: Не се връщай, 12:30 (днес и утре), 13:40 (днес и утре), 15:10, 16:15, 17:30, 18:40, 20:10, 21:00, 21:45, 22:30, Добрият великан, 17:20, Доктор Стрейндж, 11:50, 12:50, 13:30, 14:10, 15:15, 16:00, 16:50, 17:40, 18:20, 19:10, 20:00, 20:45, 21:30, 22:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 12:10, 14:40, 17:10, 19:40, 22:10, Летовници, 21:50, Овца или вълк, 12:40 (днес и утре), 15:10, Счетоводителят, 13:10 (днес и утре), 14:20 (днес и утре), 15:45, 17:00, 18:20, 19:40, 21:10, 22:15, Тролчета, 11:45, 12:30, 13:45, 14:30, 15:00, 15:45, 16:30, 17:00, 17:45, 18:30, 19:00, 19:45, 20:40, 11:00, 11:45, 13:00, 13:45, 15:00, 15:45, 16:30, 17:00, 17:45, 18:30, 19:00, 19:45, 20:40, Щъркели, 12:00 (днес), 14:00 (днес), 16:00, 18:00

Норма, ексклузивна опера от Ковънт гардън с участието на сопраното Соня Йончева, утре 16:00 и 16:30



Арена Младост

Ад, 12:00 (днес), 12:50 (утре), 13:40, 14:30, 16:10, 17:00, 18:40, 19:40, 21:10, 22:10, Баш обирджии, 19:30, 21:30, 22:15, Вещицата от Блеър, 20:45, 21:45, Джак Ричър: Не се връщай, 11:40 (днес и утре), 13:00 (днес и утре), 14:00 (днес и утре), 15:30, 16:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:50, Добрият великан, 12:50 (днес и утре), Доктор Стрейндж IMAX 3D: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, 3D: 11:00 (днес и утре), 11:50, 13:20 (днес и утре), 14:10, 15:45, 16:40, 18:15, 19:15, 20:50, 21:40, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 13:10 (днес и утре), 15:45, 18:30, 21:00, Летовници, 19:20, 22:00, Овца или вълк, 15:20, 17:20, Счетоводителят, 13:30, 14:40 (днес и утре), 16:10, 17:15, 18:45, 19:50, 21:20, Тролчета, 11:10, 11:40, 12:15, 13:10, 13:40, 14:15, 15:10, 15:40, 16:15, 17:10, 17:40, 18:15, 19:45, 20:15, Щъркели, 12:45 (днес и утре), 14:45 (днес и утре), 16:45, 18:50,

Норма, ексклузивна опера от Ковънт гардън с участието на сопраното Соня Йончева, утре 16:00



Дом на киното

След премиерата: утре 12.50, четвъртък 16.15 Човек на име Уве,

Ако сте пропуснали: Геният, утре 15.00, Пророкът, понеделник 16.30, Жажда, вторник 16.30, Град Паника, сряда 17.00,

So Independent 2016: днес: 17.30 Щастливият филм, 19.00 Лятна бригада, 20.30 "Ново БГ Кино", утре: 17.00 Чисто сърце, 19.00 Франк и Лола, 20.45 Лов на диви хора

Ретроспектива на Тарковски: понеделник 21.00 Огледало, четвъртък 19.45 Соларис -1, Соларис -2

Ретроспектива на Бертолучи, вторник 20.45 Малкият Буда

Специално събитие: ДНК в изкуството, лекция-събитие с Радослав Механджийски и Теодора Константинова, днес 14.00

Специална прожекция: Future Shorts Програма Есен, сряда 20.00, Прошка, четвъртък 18.30

С приятели на кино: сряда 22.00 Каръци

Човек и природа: днес 16.45 Прегръдката на змията

София филм фест за учащи: Вечната Аделайн, понеделник 18.30

С деца на кино: днес 11.30 Овца или вълк, утре 11.00 Top Cat: Началото на мафията







Филмотечно кино Одеон

днес: 11.00 Тролчета, 12.30 Добрият великан, 14.30 Геният, 16.30 So Independent: Изяж си въпроса, So Independent: 18.30 На педя от земята, 20.45 So Independent: Напълно непозната, неделя: 10.30 Тролчета, 12.00 Добрият великан, 14.00 Човек на име Уве, 16.15 So Independent: Пясъчни долари, 18.00 So Independent: Манчестър до морето, 20.30 So Independent: Швейцарско войниче, понеделник: 14.45 Маймуна, 16:30 I Световна кинопанорама: Смъртта на Марио Ричи, 18:30 Киномания - Тарковски: Иваново детство, 20:30 Киномания - Бертолучи: Конформистът, вторник: 14.00 Летовници, 16:15 I Световна кинопанорама: Покаяние, 19:00 Киномания - Тарковски: Андрей Рубльов, 20:30 Киномания - Тарковски: Андрей Рубльов, II серия, сряда: 13.15 Геният, 15.15 Докато Ая спеше, 17:00 I Световна кинопанорама: Без покрив и закон, 19:00 Киномания - Тарковски: Соларис, 20:30 Киномания - Тарковски: Соларис, II серия, четвъртък: 14.30 Човек на име Уве, 16:30 I Световна кинопанорама: Влакът беглец, 18:30 Киномания - Тарковски: Огледало, 20:30 Киномания - Бертолучи: Последно танго в Париж



В Пловдив

Синема сити

Баш обирджии, 17:10, 19:10, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 13:40, Доктор Стрейндж, 11:30 (днес и утре), 12:30 (днес и утре), 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Ад, 14:30, 17:00, 18:30, 19:30, 21:00, 22:10, Сами вкъщи 2D: 12:00 (днес и утре), Драконът, моя приятел, 11:00 (днес и утре), Добрият великан, 12:10 (днес и утре), Тролчета 3D: 12:20 (днес и утре), 14:20, 16:20, 18:20, 2D: 11:10 (днес и утре), 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 19:10, Момичето от влака, 15:00, Овца или вълк 3D: 13:10, 2D: 11:40 (днес и утре), 17:15, Deepwater Horizon: Море в пламъци, 21:45, Джак Ричър: Не се връщай , 14:50, 17:20, 19:50, 21:10, 22:20, Счетоводителят, 14:10, 16:45, 19:20, 22:00, Щъркели, 2D: 11:20 (днес и утре), 13:10, 15:10, Летовници, 12:20 (днес и утре), Вещицата от Блеър, 20:20, 22:15, Американска идилия, 16:10, 21:20

Арена Мол Марково тепе

Ад, 19:20, 20:50, 21:50, Джак Ричър: Не се връщай, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30, Доктор Стрейндж IMAX: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, 3D: 11:20, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15, Счетоводителят, 11:30 (утре), 13:20, 14:10, 16:50, 19:40, 22:15, Тролчета, 11:00, 12:00, 13:15, 14:15, 15:20, 16:20, 17:20, 18:30



Във Варна

Арена Гранд мол

Ад, 12:50, 15:20, 17:50, 20:20, 22:00, 22:50, Баш обирджии, 15:30, 21:30, Джак Ричър: Не се връщай, 14:15, 16:45, 19:10, 21:45, днес: 13:30, 19:50, 22:15, утре и от 16:30, Доктор Стрейндж IMAX 3D: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, 3D: 11:20, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 16:30, 19:15, 21:50, Овца или вълк, 12:20, 14:30, Счетоводителят, 11:50, 14:40, 17:15, 20:10, 22:45, Тролчета, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, Щъркели, 11:30, 13:30, 17:40, 19:30

Норма, ексклузивна опера от Ковънт гардън с участието на сопраното Соня Йончева, днес 16:00



Арена Мол

Ад, 14:00, 17:00, 19:30, 22:15, Американска идилия, 12:15, 15:00, 18:00, 21:00, Баш обирджии, 20:30, 22:40, Вещицата от Блеър, 19:45, 21:45, Джак Ричър: Не се връщай, 12:00, 14:30, 17:20, 20:00, 22:30, Доктор Стрейндж, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:40, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 16:40, 19:20, 22:00, Счетоводителят, 13:20, 16:00, 19:00, 21:50, Тролчета, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, Щъркели, 11:00, 12:50, 14:45

Норма, ексклузивна опера от Ковънт гардън с участието на сопраното Соня Йончева, утре 18:00



В Бургас

Синема сити

Баш обирджии, 21:30, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 15:50, Доктор Стрейндж, 11:30 (днес и утре), 12:30 (днес и утре), 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30, Ад, 14:30, 17:00, 18:20, 19:30, 20:50, 22:00, Сами вкъщи, 11:15 (днес и утре), Добрият великан, 11:20 (днес и утре), Щъркели 3D: 11:00 (днес и утре), 13:00, 14:50, 2D: 12:00 (днес и утре), Тролчета 3D: 12:20 (днес и утре), 14:30, 16:30, 18:30, 2D: 11:10 (днес и утре), 13:20, 15:30, 17:30, 19:30, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 19:15, Момичето от влака, 20:40, Овца или вълк 3D: 13:40, 17:20, 2D: 11:40 (днес и утре), 15:30, Deepwater Horizon: Море в пламъци, 21:45, Джак Ричър: Не се връщай, 12:40 (днес и утре), 15:00, 17:20, 19:50, 22:20, Счетоводителят, 14:20, 16:50, 19:40, 22:10, Летовници, 13:10, Вещицата от Блеър, 17:10, 21:30, Американска идилия, 19:10



В Русе

Синема сити



Баш обирджии, 16:10, 18:40, 20:40, Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 20:30, Доктор Стрейндж, 12:30 (днес и утре), 15:00, 17:30, 20:00, 21:00, 22:30, Ад, 12:15 (днес и утре), 14:50, 17:15, 19:45, 22:10, Сами вкъщи 2D: 12:20 (днес и утре), Драконът, моя приятел, 11:10 (днес и утре), Добрият великан 13:30 (днес и утре), Великолепната седморка, 19:10, 21:45, Щъркели 3D: 12:40 (днес и утре), 14:40, 16:40, Тролчета 3D: 12:00 (днес и утре), 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 2D: 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 15:50, 18:30, Момичето от влака, 22:00, Овца или вълк 3D: 11:20 (днес и утре), 15:20, Deepwater Horizon: Море в пламъци, 18:20, 21:10, Джак Ричър: Не се връщай, 12:10 (днес и утре), 14:45, 17:10, 19:30, 22:00, Счетоводителят, 14:20, 17:00, 19:40, 22:15, Овца или вълк 2D: 13:20 (днес и утре), 17:20,



В Стара Загора

Синема сити



Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта, 13:40, Доктор Стрейндж, 12:30 (днес и утре), 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Ад, 14:40, 17:15, 19:45, 22:20, Сами вкъщи, 12:20 (днес и утре), Драконът, моя приятел, 11:10 (днес и утре), Добрият великан, 17:00, Великолепната седморка 22:10, Щъркели 3D: 11:00 (днес и утре), 2D: 12:50 (днес и утре), Овца или вълк 2D: 11:30 (днес и утре), 15:10, Тролчета 3D: 12:00 (днес и утре), 14:00, 16:00, 18:00, 20:10, 2D: 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, 19:10 Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 21:10, Момичето от влака, 21:40, Овца или вълк 3D: 13:20, Deepwater Horizon: Море в пламъци, 19:20, Джак Ричър: Не се връщай, 16:30, 19:00, 21:30, Счетоводителят, 14:20, 16:50, 19:30, 22:00,



Арена Парк мол

Ад, 11:45 (днес), 14:15, 16:45, 19:15, 20:30, 21:45, утре: 13:20, 20:00, 20:30, 22:30, Джак Ричър: Не се връщай, 12:15 (днес и утре), 14:45, 17:15, 19:45, 22:15, Доктор Стрейндж, 11:20 (днес и утре), 13:45, 16:15, 18:50, 21:15, Домът на Мис Перигрин за чудати деца, 19:30, 22:00, Счетоводителят, 13:00, 15:45, 18:20, 21:00, Тролчета, 11:30 (утре и неделя), 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30,

Норма, ексклузивна опера от Ковънт гардън с участието на сопраното Соня Йончева, утре 16:00







В Плевен

Арена Панорама

Ад, 19:30, 22:00, Джак Ричър: Не се връщай, 14:10, 16:30, 19:00, 21:30, Доктор Стрейндж, 12:40, 15:00, 17:30, 19:50, 22:15, Счетоводителят, 15:40, 18:10, 20:40, Тролчета, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, Щъркели, 11:45, 13:40,

Норма, ексклузивна опера от Ковънт гардън с участието на сопраното Соня Йончева, днес 16:00



Арена Централ мол

Доктор Стрейндж, 16:00, 18:20, 20:40, Тролчета, 12:00, 14:00



В Смолян

Арена

Доктор Стрейндж, 17:00, 19:20, Счетоводителят, 21:40, Тролчета, 11:00, 13:00, 15:00





