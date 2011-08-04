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СТАТИСТИКА
ПЪРВА ЛИГА, ХIII КРЪГ
|"Верея"
|1:0
|"Локомотив" (ГО)
(Цветанов 45)
|"Нефтохимик"
|3:1
|"Пирин" (Бл)
(Вълчанов 58, Ранджелович 61, Хазуров 90-д; Златинов 64)
|"Левски"
|снощи
|"Черно море"
|"Лудогорец"
|днес
|"ЦСКА-София"
(15 ч., по "Диема спорт")
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛЕВСКИ"
|8
|4
|0
|22:5
|28
|2. "ЛУДОГОРЕЦ"
|9
|1
|1
|34:12
|28
|3. "ЧЕРНО МОРЕ
|7
|2
|3
|18:14
|23
|4. "ДУНАВ"
|6
|4
|3
|17:11
|22
|5. "ЦСКА-СОФИЯ"
|6
|3
|3
|18:7
|21
|6. "БОТЕВ"
|5
|3
|5
|22:22
|18
|7. "БЕРОЕ"
|5
|2
|5
|11:15
|17
|8. "ЛОКО" (ПД)
|4
|5
|4
|20:20
|17
|9. "ВЕРЕЯ"
|4
|3
|6
|12:20
|15
|10. "ПИРИН
|4
|2
|7
|14:22
|14
|11. "СЛАВИЯ"
|4
|1
|8
|17:24
|13
|12. "НЕФТОХИМИК"
|3
|2
|8
|14:23
|11
|13. "ЛОКО" (ГО)
|3
|2
|8
|10:22
|11
|14. "МОНТАНА"
|2
|2
|9
|10:22
|8
Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.
ГОЛМАЙСТОРИ
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Роман Прохазка, Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Момчил Цветанов ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").
В следващия кръг - 18 ноември (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); 19 ноември (събота), 13 ч.: "Верея" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт"); 20 ноември (неделя), 15 ч.: "Локо" (Пд) - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Монтана" - "Левски" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 21 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, XII КРЪГ
|"Созопол"
|0:0
|"Локомотив" (Сф)
|"Царско село"
|2:3
|"Поморие"
|"Несебър"
|1:2
|"Септември" (Сф)
|"Банско"
|4:3
|"Спартак" (Пл)
|"Левски" (Крл)
|0:1
|"Оборище"
|"ЦСКА-София II"
|7.XI
|"Ботев" (Вр)
|"Лудогорец II"
|11.XI
|"Ботев" (Глб)
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "СЕПТЕМВРИ"
|7
|3
|2
|19:8
|24
|2. "ЕТЪР"
|6
|5
|1
|17:9
|23
|3. "СОЗОПОЛ"
|6
|5
|1
|12:4
|23
|4. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|6
|3
|2
|20:13
|21
|5. "НЕСЕБЪР"
|6
|2
|4
|17:12
|20
|6. "ВИТОША"
|5
|5
|2
|13:7
|20
|7. "БОТЕВ" (ВР)
|4
|6
|1
|14:7
|18
|8. "ПОМОРИЕ"
|4
|3
|5
|15:18
|15
|9. "ЦАРСКО СЕЛО"
|4
|3
|5
|18:19
|15
|10. "СПАРТАК"
|4
|2
|6
|19:22
|14
|11. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|3
|3
|5
|11:11
|12
|12. "ЛОКОМОТИВ"
|2
|6
|4
|11:15
|12
|13. "БАНСКО"
|2
|5
|5
|12:21
|11
|14. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|2
|4
|5
|10:13
|10
|15. "ОБОРИЩЕ"
|2
|3
|7
|10:21
|9
|16. "ЛЕВСКИ"
|2
|0
|10
|11:29
|6
В следващия кръг - 19 ноември (събота), 14.30 ч: "Спартак" - "Левски", "Септември" - "Банско", "Поморие" - "Несебър", "Етър" - "Созопол"; 20 ноември (неделя), 13.00 ч: "Ботев" (Вр) - "Витоша" (по "Диема спорт"); 14.30 ч: "Оборище" - "Лудогорец II", "Локомотив" - "Царско село", "Ботев" (Глб) - "ЦСКА-София II".