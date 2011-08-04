СТАТИСТИКА



"Верея" 1:0 "Локомотив" (ГО) (Цветанов 45)



"Нефтохимик" 3:1 "Пирин" (Бл) (Вълчанов 58, Ранджелович 61, Хазуров 90-д; Златинов 64)



"Левски" снощи "Черно море"

"Лудогорец" днес "ЦСКА-София" (15 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛЕВСКИ" 8 4 0 22:5 28 2. "ЛУДОГОРЕЦ" 9 1 1 34:12 28 3. "ЧЕРНО МОРЕ 7 2 3 18:14 23 4. "ДУНАВ" 6 4 3 17:11 22 5. "ЦСКА-СОФИЯ" 6 3 3 18:7 21 6. "БОТЕВ" 5 3 5 22:22 18 7. "БЕРОЕ" 5 2 5 11:15 17 8. "ЛОКО" (ПД) 4 5 4 20:20 17 9. "ВЕРЕЯ" 4 3 6 12:20 15 10. "ПИРИН 4 2 7 14:22 14 11. "СЛАВИЯ" 4 1 8 17:24 13 12. "НЕФТОХИМИК" 3 2 8 14:23 11 13. "ЛОКО" (ГО) 3 2 8 10:22 11 14. "МОНТАНА" 2 2 9 10:22 8

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.



ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло ("Ботев");

8 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Стивън Петков ("Монтана");

4 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Роман Прохазка, Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Момчил Цветанов ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").



В следващия кръг - 18 ноември (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); 19 ноември (събота), 13 ч.: "Верея" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт"); 20 ноември (неделя), 15 ч.: "Локо" (Пд) - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Монтана" - "Левски" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 21 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт").



ВТОРА ЛИГА, XII КРЪГ



"Витоша" 1:1 "Етър"

"Созопол" 0:0 "Локомотив" (Сф)

"Царско село" 2:3 "Поморие"

"Несебър" 1:2 "Септември" (Сф)

"Банско" 4:3 "Спартак" (Пл)

"Левски" (Крл) 0:1 "Оборище"

"ЦСКА-София II" 7.XI "Ботев" (Вр)

"Лудогорец II" 11.XI "Ботев" (Глб)

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "СЕПТЕМВРИ" 7 3 2 19:8 24 2. "ЕТЪР" 6 5 1 17:9 23 3. "СОЗОПОЛ" 6 5 1 12:4 23 4. "ЦСКА-СОФИЯ II" 6 3 2 20:13 21 5. "НЕСЕБЪР" 6 2 4 17:12 20 6. "ВИТОША" 5 5 2 13:7 20 7. "БОТЕВ" (ВР) 4 6 1 14:7 18 8. "ПОМОРИЕ" 4 3 5 15:18 15 9. "ЦАРСКО СЕЛО" 4 3 5 18:19 15 10. "СПАРТАК" 4 2 6 19:22 14 11. "ЛУДОГОРЕЦ II" 3 3 5 11:11 12 12. "ЛОКОМОТИВ" 2 6 4 11:15 12 13. "БАНСКО" 2 5 5 12:21 11 14. "БОТЕВ" (ГЛБ) 2 4 5 10:13 10 15. "ОБОРИЩЕ" 2 3 7 10:21 9 16. "ЛЕВСКИ" 2 0 10 11:29 6

В следващия кръг - 19 ноември (събота), 14.30 ч: "Спартак" - "Левски", "Септември" - "Банско", "Поморие" - "Несебър", "Етър" - "Созопол"; 20 ноември (неделя), 13.00 ч: "Ботев" (Вр) - "Витоша" (по "Диема спорт"); 14.30 ч: "Оборище" - "Лудогорец II", "Локомотив" - "Царско село", "Ботев" (Глб) - "ЦСКА-София II".

ПЪРВА ЛИГА, ХIII КРЪГ(Цветанов 45)(Вълчанов 58, Ранджелович 61, Хазуров 90-д; Златинов 64)(15 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 22