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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХIII КРЪГ

"Верея"1:0"Локомотив" (ГО)
(Цветанов 45)

"Нефтохимик"3:1"Пирин" (Бл)
(Вълчанов 58, Ранджелович 61, Хазуров 90-д; Златинов 64)

"Левски"снощи"Черно море"

"Лудогорец"днес"ЦСКА-София"
(15 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛЕВСКИ"84022:528
2. "ЛУДОГОРЕЦ"91134:1228
3. "ЧЕРНО МОРЕ72318:1423
4. "ДУНАВ"64317:1122
5. "ЦСКА-СОФИЯ"63318:721
6. "БОТЕВ"53522:2218
7. "БЕРОЕ"52511:1517
8. "ЛОКО" (ПД)45420:2017
9. "ВЕРЕЯ"43612:2015
10. "ПИРИН42714:2214
11. "СЛАВИЯ"41817:2413
12. "НЕФТОХИМИК"32814:2311
13. "ЛОКО" (ГО)32810:2211
14. "МОНТАНА"22910:228

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.

ГОЛМАЙСТОРИ
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Емануил Манев и Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Роман Прохазка, Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев"), Момчил Цветанов ("Верея"), Владислав Златинов ("Пирин").

В следващия кръг - 18 ноември (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); 19 ноември (събота), 13 ч.: "Верея" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт"); 20 ноември (неделя), 15 ч.: "Локо" (Пд) - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Монтана" - "Левски" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 21 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт").

ВТОРА ЛИГА, XII КРЪГ

"Витоша"1:1"Етър"

"Созопол"0:0"Локомотив" (Сф)

"Царско село"2:3"Поморие"

"Несебър"1:2"Септември" (Сф)

"Банско"4:3"Спартак" (Пл)

"Левски" (Крл)0:1"Оборище"

"ЦСКА-София II"7.XI"Ботев" (Вр)

"Лудогорец II"11.XI"Ботев" (Глб)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "СЕПТЕМВРИ"73219:824
2. "ЕТЪР"65117:923
3. "СОЗОПОЛ"65112:423
4. "ЦСКА-СОФИЯ II"63220:1321
5. "НЕСЕБЪР"62417:1220
6. "ВИТОША"55213:720
7. "БОТЕВ" (ВР)46114:718
8. "ПОМОРИЕ"43515:1815
9. "ЦАРСКО СЕЛО"43518:1915
10. "СПАРТАК"42619:2214
11. "ЛУДОГОРЕЦ II"33511:1112
12. "ЛОКОМОТИВ"26411:1512
13. "БАНСКО"25512:2111
14. "БОТЕВ" (ГЛБ)24510:1310
15. "ОБОРИЩЕ"23710:219
16. "ЛЕВСКИ"201011:296

В следващия кръг - 19 ноември (събота), 14.30 ч: "Спартак" - "Левски", "Септември" - "Банско", "Поморие" - "Несебър", "Етър" - "Созопол"; 20 ноември (неделя), 13.00 ч: "Ботев" (Вр) - "Витоша" (по "Диема спорт"); 14.30 ч: "Оборище" - "Лудогорец II", "Локомотив" - "Царско село", "Ботев" (Глб) - "ЦСКА-София II".
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