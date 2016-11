"Хари Потър" и "Замръзналото кралство" оживяват със симфоничен съпровод "Замръзналото кралство"



Първа в навечерието на Коледа - на 21 декември, в зала 1 на НДК ще оживее историята за Ана, Елза и покритото със сняг кралство Арендел. Симфоничен оркестър и хор ще изпълнят нашумелите песни Let It Go, Do You Want To Build A Snowman? и Love Is An Open Door. Събитието се реализира от Disney Concerts и Keen Acts - агенцията, която осъществи "Кръстникът" Live" миналата година. "Замръзналото кралство", създаден по мотиви от "Снежната кралица" на Х.К. Андерсен, е най-касовият филм на "Дисни" за всички времена, с над 1 милиард долара приходи по света, носител на два "Оскара". Над 230 000 души са го гледали в киносалоните в България. Билети се продават в мрежата на "Ивентим" на цени от 45 до 80 лв.



