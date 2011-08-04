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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХIII КРЪГ

"Славия"0:2"Дунав"
(Костадинов 29, Шопов 90)

"Локомотив" (Пд)1:1"Берое"
(Камбуров 57; Охене 61)

"Монтана"3:1"Ботев" (Пд)
(Петков 31, 70, Георгиев 58; Жоао Пауло 90)

"Верея"днес"Локомотив" (ГО)
(13 ч., по "Диема")

"Нефтохимик"днес"Пирин" (Бл)
(15 ч., по "Диема спорт 2")

"Левски"днес"Черно море"
(17.30 ч., по "Диема спорт 2")

"Лудогорец"утре"ЦСКА-София"
(15 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛЕВСКИ"84022:528
2. "ЛУДОГОРЕЦ"91134:1228
3. "ЧЕРНО МОРЕ72318:1423
4. "ДУНАВ"64317:1122
5. "ЦСКА-СОФИЯ"63318:721
6. "БОТЕВ"53522:2218
7. "БЕРОЕ"52511:1517
8. "ЛОКО" (ПД)45420:2017
9. "ПИРИН42613:1914
10. "СЛАВИЯ"41817:2413
11. "ВЕРЕЯ"33611:2012
12. "ЛОКО" (ГО)32710:2111
13. "МОНТАНА"22910:228
14. "НЕФТОХИМИК"22811:228

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.

ГОЛМАЙСТОРИ
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Стивън Петков ("Монтана");
4 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Емануил Манев ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Роман Прохазка, Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев").

В следващия кръг - 18 ноември (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); 19 ноември (събота), 13 ч.: "Верея" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт"); 20 ноември (неделя), 15 ч.: "Локо" (Пд) - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Монтана" - "Левски" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 21 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт").

ВТОРА ЛИГА
XII кръг - днес, 14.30 ч.: "Витоша" - "Етър" (съдия Вихр. Манев), "Созопол" - "Локомотив" (Сф) (Рум. Христов), "Царско село" - "Поморие" (Ст. Ставров), "Несебър" - "Септември" (Сф) (Рум. Христов), "Банско" - "Спартак" (Пл) (Б. Славков), "Левски" (Крл) - "Оборище" (Й. Гарабедов, в Хисаря); 7 ноември (понеделник), 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Ботев" (Вр) (Вал. Железов, в Ловеч). "Лудогорец II" - "Ботев" (Глб) - отложен за 11 ноември.
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