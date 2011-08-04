СТАТИСТИКА



"Славия" 0:2 "Дунав" (Костадинов 29, Шопов 90)



"Локомотив" (Пд) 1:1 "Берое" (Камбуров 57; Охене 61)



"Монтана" 3:1 "Ботев" (Пд) (Петков 31, 70, Георгиев 58; Жоао Пауло 90)



"Верея" днес "Локомотив" (ГО) (13 ч., по "Диема")



"Нефтохимик" днес "Пирин" (Бл) (15 ч., по "Диема спорт 2")



"Левски" днес "Черно море" (17.30 ч., по "Диема спорт 2")



"Лудогорец" утре "ЦСКА-София" (15 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛЕВСКИ" 8 4 0 22:5 28 2. "ЛУДОГОРЕЦ" 9 1 1 34:12 28 3. "ЧЕРНО МОРЕ 7 2 3 18:14 23 4. "ДУНАВ" 6 4 3 17:11 22 5. "ЦСКА-СОФИЯ" 6 3 3 18:7 21 6. "БОТЕВ" 5 3 5 22:22 18 7. "БЕРОЕ" 5 2 5 11:15 17 8. "ЛОКО" (ПД) 4 5 4 20:20 17 9. "ПИРИН 4 2 6 13:19 14 10. "СЛАВИЯ" 4 1 8 17:24 13 11. "ВЕРЕЯ" 3 3 6 11:20 12 12. "ЛОКО" (ГО) 3 2 7 10:21 11 13. "МОНТАНА" 2 2 9 10:22 8 14. "НЕФТОХИМИК" 2 2 8 11:22 8

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.



ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло ("Ботев");

8 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Стивън Петков ("Монтана");

4 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов и Васил Шопов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Емануил Манев ("Нефтохимик"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Роман Прохазка, Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев").



В следващия кръг - 18 ноември (петък), 17.30 ч.: "Черно море" - "Пирин" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); 19 ноември (събота), 13 ч.: "Верея" - "Дунав" (по "Диема"); от 15 ч.: "Славия" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт"); 20 ноември (неделя), 15 ч.: "Локо" (Пд) - "Ботев" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Монтана" - "Левски" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 21 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт").



ВТОРА ЛИГА

XII кръг - днес, 14.30 ч.: "Витоша" - "Етър" (съдия Вихр. Манев), "Созопол" - "Локомотив" (Сф) (Рум. Христов), "Царско село" - "Поморие" (Ст. Ставров), "Несебър" - "Септември" (Сф) (Рум. Христов), "Банско" - "Спартак" (Пл) (Б. Славков), "Левски" (Крл) - "Оборище" (Й. Гарабедов, в Хисаря); 7 ноември (понеделник), 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Ботев" (Вр) (Вал. Железов, в Ловеч). "Лудогорец II" - "Ботев" (Глб) - отложен за 11 ноември.

ПЪРВА ЛИГА, ХIII КРЪГ(Костадинов 29, Шопов 90)(Камбуров 57; Охене 61)(Петков 31, 70, Георгиев 58; Жоао Пауло 90)(13 ч., по "Диема")(15 ч., по "Диема спорт 2")(17.30 ч., по "Диема спорт 2")(15 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 51