Референдумът е по-важен от изборите! Делегирането на права ни доведе дотук. Пряката демокрация е лекарство, а не проблем. Затова - иди и гласувай! Петьо Цеков Петьо Цеков



На практика единствената разяснителна кампания свърши Слави с концерта на Орлов мост (концерт, който "по-умните" схванаха единствено като транспортен проблем, а по-глупавите - като опит за държавен преврат). Покрай концерта все някой се присети, че освен президентски избори предстои и референдум.



В края на краищата важното е следното. Това е пряка демокрация и е повече от препоръчително тя да се практикува. Референдумът е по-важен и от изборите, защото криенето под юргана и делегирането на права ни доведе дотук. По организацията е важно да се знае следното - тъй като ЦИК се замота в обясненията си, на много места избирателите вероятно ще трябва изрично дa дeклapиpaт пpeд cъoтвeтнaтa ceкциoннa избиpaтeлнa кoмиcия, чe жeлaят дa глacyвaт и зa нaциoнaлния peфepeндyм. Сaмo тoгaвa кoмиcиятa щe им дaдe и бюлeтинa и зa peфepeндyмa. По закон върху бюлетината за референдум и върху плика не се поставят печати.



Референдумът е вид избор със специфични правила. Заради това, за разлика от парламентарните избори, в референдума могат да участват тези, които имат постоянен адрес в България към 8 август 2016 г. Затова има два избирателни списъка - в единия може да сте, но в другия може да ви няма.



Важно е да се знае и нещо друго - българският закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление поставя огромна бариера пред вота - едно предложение е прието само ако в гласуването са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание (3.5 млн. души) и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели. Но когато в гласуването са участвали повече от 20% от гражданите с избирателни права (1.37 млн. души) и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума, предложението се внася за задължително обсъждане в парламента. Затова всеки глас е важен.







На 6 ноември ще отговаряме на три въпроса:



1. Пoдкpeпятe ли нapoднитe пpeдcтaвитeли дa ce избиpaт c мaжopитapнa избиpaтeлнa cиcтeмa c aбcoлютнo мнoзинcтвo в двa тypa?



2. Пoдкpeпятe ли въвeждaнeтo нa зaдължитeлнo глacyвaнe нa избopитe и peфepeндyмитe?



3. Пoдкpeпятe ли гoдишнaтa дъpжaвнa cyбcидия, oтпycкaнa зa финaнcиpaнe нa пoлитичecкитe пapтии и кoaлициитe, дa бъдe eдин лeв зa eдин пoлyчeн дeйcтвитeлeн глac нa пocлeднитe пapлaмeнтapни избopи?







(КС спря през юли други три въпроса, за които "Шоуто на Слави" събра достатъчно подписи - да бъде намален броят на депутатите до 120, местните шерифи да се избират мажоритарно и да се гласува дистанционно.)



Кои са аргументите "за" и "против" по всеки от въпросите?







1. Пoдкpeпятe ли нapoднитe пpeдcтaвитeли дa ce избиpaт c мaжopитapнa избиpaтeлнa cиcтeмa c aбcoлютнo мнoзинcтвo в двa тypa?



"За"



- Това е единственият начин вашият избор да получи лице. Ясно е като бял ден - в партийната листа се спотайват хора, които вие нито познавате, нито ще се запознаете с тях през целия им мандат. Вашата връзка с тях започва и свършва в деня на вота. Идея си нямате кой е вашият избраник? При мажоритарен избор отговорността ще бъде конкретна, страната ще бъде прерайонирана на 240 едномандатни избирателни района и вие прекрасно ще знаете за кого гласувате и от кого да изисквате. Партиите ще се постараят да лансират познати за избирателите лица, защото никой няма да гласува за "парашутисти". Забележете нещо важно - става въпрос за мажоритарни избори в 2 тура. Това означава повече справедливост - победителят наистина ще бъде този, който има одобрението на поне 50% от нас. Няма да има депутат, който на избори е получил 800 гласа, както Бат`Сали влезе в парламента от листата на ДПС в Самоков.







"Против"



- Тази работа няма как да стане. Накратко казано - предлагат ни същото, но с друг етикет. Ако сега избираме партийци от листа, с мажоритарните избори ще избираме... същите лица. На теория и само на теория умен, уважаван и независим мъж може да зареже всичко, да реши да се кандидатира за депутат и да бъде избран. По-скоро фолк певица ще стане депутат, отколкото професор. В Италия Чичолина беше 5 години депутат, тук е сигурно, че няма кой да победи професионален политик. Ако тези доводи не са ви достатъчни, ето ви по-силни - на последните парламентарни избори над 93% от гласоподавателите пуснаха бюлетини за партии, чиито кандидати влязоха в парламента, т.е. хората получиха своето представителство в парламента. Бъдете сигурни, че при мажоритарни избори в 2 тура ще има огромен брой непредставени българи. Казват ви, че "Младост 1" или "Люлин 2" ще имат свой ясен депутат. Това е глупост - връзването с регион не е достатъчно - нашата конституция е написана така, че българският депутат не е обвързан с регионален мандат. Т.е. той е избран примерно от Силистра, но в мига, в който става депутат, той вече е депутат на всички българи, а не на региона.











2. Пoдкpeпятe ли въвeждaнeтo нa зaдължитeлнo глacyвaнe нa избopитe и peфepeндyмитe?



"За"



- Не си затваряйте очите - нали виждате какво става? Партиите купуват вота на една махала роми и решават изборите в общината ви. Бизнесмени контролират вота на работниците си. ДПС играе ролята на балансьор, въпреки че реалната тежест на тази партия сред цялото население не е толкова голяма. Единственият начин да се сложи край на това не е да хленчим, а да отидем и да гласуваме. Ясно е като бял ден, че колкото повече гласуват свободните граждани, толкова по-малък ще е делът на купения вот. Нали това е демокрацията? Не е вярно, че задължителното гласуване е противоконституционно - КС не се е произнесъл по темата, а има и силни гласове на конституционалисти, че гласуването може да бъде задължително, защото е базисно право, което, ако не се упражнява, прави всички права безсмислени (Ст. Киров, "Задължително гласоподаване", Демократически преглед, 1906). Какво говоря - че то вече е задължително, вижте Изборния кодекс. Освен това - в България има задължително гласуване от 1919 до 1945 г.







"Против"



- Що за държава е тази, която кара гражданите си под строй да гласуват? Във всеки случай - тя не е свободна! Точно така беше по времето на комунизма - скоро ще тръгнат по къщите да изкарват хората да гласуват, а накрая ще играем и народни хора пред секциите. Конституцията е ясна като бял ден - гласуването е право, не е задължение. Делегирали сме права на МВР, съда и прокуратура - да хваща тези, които търгуват с бюлетини - къде са те? Може би ние трябва да гласуваме и ние да си хващаме и наказваме тези, които контролират вота на работниците си? Че за какво, по дяволите, ни е т.нар. държава?



Не може да обясняваме провалите на управлението с ромския вот и с вота в Турция. Българските партии с българските управляващи докараха нещата дотук и никой не ни е виновен. И ако гласуват 100% от българите, едва ли ще получим по-друго управление от това, което получаваме при 55% гласуващи.







3. Пoдкpeпятe ли гoдишнaтa дъpжaвнa cyбcидия, oтпycкaнa зa финaнcиpaнe нa пoлитичecкитe пapтии и кoaлициитe, дa бъдe eдин лeв зa eдин пoлyчeн дeйcтвитeлeн глac нa пocлeднитe пapлaмeнтapни избopи?



"За"



142 милиона лева - толкова дава държавата на партиите, за да съществуват по времето на мандата. Кому е нужно това? Нали си имат дарители, нали си имат членски внос? Нали в партиите са се събрали хора, които искат да изпълняват обществена функция? Още повече - големите партии явно не се нуждаят от тези пари - ГЕРБ харчи дотацията си за щяло и нещяло и трупа лихви от милионите, които не успява да похарчи, а държи в банка. И Борисов се фука - "аз дадох". Той нищо не дава, не ги вади парите от собствения си джоб. Той с чужда пита (бюджетни пари) помен прави - това ли искаме да стимулираме? Малките партии, особено тези, които не минават 4% бариера, но са над 1%, просто живеят от тези пари - 1.6, 1.7 млн. Нито даряват, нито се развиват, нищо... Е, стига вече...







"Против"



Е, това е чист проба популизъм. Тези пари не тежат на бюджета - ако зависехме от тези пари, живи да ни ожалиш. Явно е, че с намаляването на държавната субсидия под въпрос се поставя само размерът, а не и принципът. 12 лв. не може, а 5 лв. може ли? Защо 1 лв., а не 3.20 лв.? А принципът бе ясен - държавата да дотира партиите, за да могат те да се освободят от корпоративни интереси. Ясно е - ако ние не даваме, то някой друг ще дава. И ще превърне политиците в крепостни хора. Това ли искаме?







Видимият скепсис от референдумите у нас е обясним - тук има липса на демократични традиции, огромна доза недоверие - в политическата класа, в изборната администрация и т.н., апатия и тоталната неспособност да направим нещо заедно. Всяка една теза "за" и "против" има своите силни доводи, но не съществува нито един резонен довод срещу пряката демокрация. Пълен нонсенс е демократ да зове за бойкот на референдум - щото той бил на Станишев, на Плевнелиев, на Слави или на не-знам-си-кой. Пряката демокрация е лекарство, а не проблем. Само заклет партиец с преходни "ценности" и крехко отношение към разума би могъл да поддържа тезата, че гласът на хората не трябва да се чува, защото те биха могли да вземат грешно решение. Няма такова нещо като "грешно решение" на национален референдум! Вие може да не разбирате от атомна физика, изборни правила и партийно финансиране. Бъдете сигурни обаче, че ние заедно може да направим и АЕЦ, и Изборен кодекс, и каквото решим в нашата България.















---каре---







Националните peфepeндyми на България:



l Рeфepeндyм зa cъдeнe нa винoвницитe зa нaциoнaлнитe кaтacтpoфи (1922)



l Рeфepeндyм зa oбявявaнe нa Бългapия зa peпyбликa (1946)



l Рeфepeндyм зa пpиeмaнe нa нoвa кoнcтитyция (1971)



l Рeфepeндyм зa изгpaждaнe нa нoвa ядpeнa eлeктpoцeнтpaлa (2013)



l Рeфepeндyм зa диcтaнциoннo глacyвaнe (2015)



l Рeфepeндyм зa пpoмянa нa пoлитичecкaтa cиcтeмa (2016)











