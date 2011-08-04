СТАТИСТИКА

Гр. А: "Лудогорец" - "Арсенал" 2:3 (Кафу 12, Кешерю 15; Джака 20, Жиру 42, Йозил 88), "Базел" - "Пари Сен Жермен" 1:2 (Дзуфи 76; Матюиди 43, Мюние 90)
КЛАСИРАНЕ
|1. "Арсенал"
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2. ПСЖ
|3
|1
|0
|9:3
|10
|3. "Базел"
|0
|1
|3
|2:8
|1
|4. "Лудогорец"
|0
|1
|3
|4:13
|1
На 23.XI: "Лудогорец" - "Базел", "Арсенал" - "Пари Сен Жермен"
Гр. В: "Бешикташ" - "Наполи" 1:1 (Куарешма 79-д; Хамшик 82), "Бенфика" - "Динамо" (К) 1:0 (Салвио 45)
КЛАСИРАНЕ
|1. "Наполи"
|2
|1
|1
|9:7
|7
|2. "Бенфика"
|2
|1
|1
|6:5
|7
|3. "Бешикташ"
|1
|3
|0
|6:5
|6
|4. "Динамо"
|0
|1
|3
|2:6
|1
На 23.XI: "Бешикташ" - "Бенфика", "Наполи" - "Динамо" (К)
Гр. С: "Борусия" (М) - "Селтик" 1:1 (Щиндъл 32; М. Дембеле 76-д), "Манчестър С" - "Барселона" 3:1 (Гюндоган 39, 74, Де Бройне 51; Меси 21)
КЛАСИРАНЕ
|1. "Барселона"
|3
|0
|1
|14:4
|9
|2. "Манчестър С"
|2
|1
|1
|10:8
|7
|3. "Борусия"
|1
|1
|2
|4:7
|4
|4. "Селтик"
|0
|2
|2
|4:13
|2
На 23.XI: "Селтик" - "Барселона", "Борусия" (М) - "Манчестър С"
Гр. D: "Атлетико" (М) - "Ростов" 2:1 (Гризман 29, 90; Азмун 30), ПСВ "Айндховен" - "Байерн" 1:2 (Ариас 14; Левандовски 34-д, 74)
КЛАСИРАНЕ
|1. "Атлетико"
|4
|0
|0
|5:1
|12
|2. "Байерн"
|3
|0
|1
|11:3
|9
|3. ПСВ
|0
|1
|3
|4:9
|1
|4. "Ростов"
|0
|1
|3
|3:10
|1
На 23.XI: "Ростов" - "Байерн", "Атлетико" (М) - ПСВ "Айндховен"
Лига Европа
Днес - Гр. А, от 20 ч.: "Фенербахче" (Тур) - "Манчестър Юн" (Анг) (по БНТ HD), "Заря" (Укр) - "Фейенорд" (Хол)
Гр. В, от 18 ч.: "Астана" (Казах) - "Олимпиакос" (Гър) (по БНТ HD); от 20 ч.: АПОЕЛ (Кип) - "Йънг Бойс" (Швейц)
Гр. С, от 20 ч.: "Габала" (Азерб) - "Сент Етиен" (Фр), "Андерлехт" (Бел) - "Майнц 05" (Гер)
Гр. D, от 20 ч.: "Зенит" (Рус) - "Дъндолк" (Ирл), "Макаби" (Т.Ав, Изр) - АЗ`67 "Алкмаар" (Хол).
Гр. E, от 20 ч.: "Аустрия" (Ав) - "Рома" (Ит) (по bTV Action), "Астра" (Рум) - "Виктория" (Пилзен, Чех)
Гр. F, от 20 ч.: "Атлетик" (Б, Исп) - "Генк" (Бел) (по РИНГ.БГ), "Сасуоло" (Ит) - "Рапид" (Ав)
Гр. G, от 22.05 ч.: "Аякс" (Хол) - "Селта" (Исп) (по БНТ1), "Панатинайкос" (Гър) - "Стандард" (Бел)
Гр. H, от 22.05 ч.: "Гент" (Бел) - "Шахтьор" (Укр), "Брага" (Порт) - "Коняспор" (Тур)
Гр. I, от 22.05 ч.: "Шалке 04" (Гер) - "Краснодар" (Рус) (по РИНГ.БГ), "Ница" (Фр) - "Ред Бул Залцбург" (Ав) (по БНТ HD)
Гр. J, от 22.05 ч.: ПАОК (Гър) - "Карабах" (Азерб), "Фиорентина" (Ит) - "Слован" (Либерец, Чех)
Гр. K, от 22.05 ч.: "Спарта" (Чех) - "Апоел" (Беер Шева, Изр), "Саутхемптън" (Анг) - "Интер" (Ит) (по bTV Action)
Гр. L, от 22.05 ч.: "Цюрих" (Швейц) - "Стяуа" (Рум), "Виляреал" (Исп) - "Османлиспор" (Тур)