СТАТИСТИКА

Гр. А: "Лудогорец" - "Арсенал" 2:3 (Кафу 12, Кешерю 15; Джака 20, Жиру 42, Йозил 88), "Базел" - "Пари Сен Жермен" 1:2 (Дзуфи 76; Матюиди 43, Мюние 90)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "Арсенал" 3 1 0 12:3 10 2. ПСЖ 3 1 0 9:3 10 3. "Базел" 0 1 3 2:8 1 4. "Лудогорец" 0 1 3 4:13 1

На 23.XI: "Лудогорец" - "Базел", "Арсенал" - "Пари Сен Жермен"



Гр. В: "Бешикташ" - "Наполи" 1:1 (Куарешма 79-д; Хамшик 82), "Бенфика" - "Динамо" (К) 1:0 (Салвио 45)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "Наполи" 2 1 1 9:7 7 2. "Бенфика" 2 1 1 6:5 7 3. "Бешикташ" 1 3 0 6:5 6 4. "Динамо" 0 1 3 2:6 1

На 23.XI: "Бешикташ" - "Бенфика", "Наполи" - "Динамо" (К)



Гр. С: "Борусия" (М) - "Селтик" 1:1 (Щиндъл 32; М. Дембеле 76-д), "Манчестър С" - "Барселона" 3:1 (Гюндоган 39, 74, Де Бройне 51; Меси 21)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "Барселона" 3 0 1 14:4 9 2. "Манчестър С" 2 1 1 10:8 7 3. "Борусия" 1 1 2 4:7 4 4. "Селтик" 0 2 2 4:13 2

На 23.XI: "Селтик" - "Барселона", "Борусия" (М) - "Манчестър С"



Гр. D: "Атлетико" (М) - "Ростов" 2:1 (Гризман 29, 90; Азмун 30), ПСВ "Айндховен" - "Байерн" 1:2 (Ариас 14; Левандовски 34-д, 74)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "Атлетико" 4 0 0 5:1 12 2. "Байерн" 3 0 1 11:3 9 3. ПСВ 0 1 3 4:9 1 4. "Ростов" 0 1 3 3:10 1

На 23.XI: "Ростов" - "Байерн", "Атлетико" (М) - ПСВ "Айндховен"





Лига Европа

Днес - Гр. А, от 20 ч.: "Фенербахче" (Тур) - "Манчестър Юн" (Анг) (по БНТ HD), "Заря" (Укр) - "Фейенорд" (Хол)

Гр. В, от 18 ч.: "Астана" (Казах) - "Олимпиакос" (Гър) (по БНТ HD); от 20 ч.: АПОЕЛ (Кип) - "Йънг Бойс" (Швейц)

Гр. С, от 20 ч.: "Габала" (Азерб) - "Сент Етиен" (Фр), "Андерлехт" (Бел) - "Майнц 05" (Гер)

Гр. D, от 20 ч.: "Зенит" (Рус) - "Дъндолк" (Ирл), "Макаби" (Т.Ав, Изр) - АЗ`67 "Алкмаар" (Хол).

Гр. E, от 20 ч.: "Аустрия" (Ав) - "Рома" (Ит) (по bTV Action), "Астра" (Рум) - "Виктория" (Пилзен, Чех)

Гр. F, от 20 ч.: "Атлетик" (Б, Исп) - "Генк" (Бел) (по РИНГ.БГ), "Сасуоло" (Ит) - "Рапид" (Ав)

Гр. G, от 22.05 ч.: "Аякс" (Хол) - "Селта" (Исп) (по БНТ1), "Панатинайкос" (Гър) - "Стандард" (Бел)

Гр. H, от 22.05 ч.: "Гент" (Бел) - "Шахтьор" (Укр), "Брага" (Порт) - "Коняспор" (Тур)

Гр. I, от 22.05 ч.: "Шалке 04" (Гер) - "Краснодар" (Рус) (по РИНГ.БГ), "Ница" (Фр) - "Ред Бул Залцбург" (Ав) (по БНТ HD)

Гр. J, от 22.05 ч.: ПАОК (Гър) - "Карабах" (Азерб), "Фиорентина" (Ит) - "Слован" (Либерец, Чех)

Гр. K, от 22.05 ч.: "Спарта" (Чех) - "Апоел" (Беер Шева, Изр), "Саутхемптън" (Анг) - "Интер" (Ит) (по bTV Action)

Гр. L, от 22.05 ч.: "Цюрих" (Швейц) - "Стяуа" (Рум), "Виляреал" (Исп) - "Османлиспор" (Тур)



Шампионска лигаГр. А: "Лудогорец" - "Арсенал" 2:3 (Кафу 12, Кешерю 15; Джака 20, Жиру 42, Йозил 88), "Базел" - "Пари Сен Жермен" 1:2 (Дзуфи 76; Матюиди 43, Мюние 90)КЛАСИРАНЕ 63