Комикс герои Димитри Иванов И-НЕТ СНИМКИ Братята Маркс - Чико, Харпо и Граучо



Театърът е зор работа; не трябва да казват политически театър, трябва да казват Мъпетс шоу. Бойко Борисов е жив-живеничък комикс герой. Доналд Тръмп, Доналд Туск и Доналд Дък са като братята Маркс - Чико, Харпо и Граучо.







В The Muppet Show има двама недочуващи старчоци. Старците сме живи комикси. Трябваше да имам стотици съученици, понеже съм учил в селско училище в Катуница, в пловдивско училище, в софийско, в брюкселско (валонско!). Но нямам стотици съученици, понеже те умряха. Останаха един-двама. Единият ми телефонира:







- Ало, ти ли си?



- Аз.



- Що ти е такъв дебел гласът, Джимо? От какво си болен?



- От дъртизъм. Одъртях.



- Ревматизъм ли каза?



- Не. Дъртизъм.



- Ревматизъм значи. Е, ми да. Ти все във водата киснеше. Перчеше се с анцуг на състезател и с хавлия на спасител.







Недочува вече съученикът ми. А едно време идеално ме чу, когато по телевизията нарекох новопоявилата се болест СПИН и ми се обади:







- Спин е от квантовата физика за частиците, бе неграмотник!



- Не съм атомен физик като теб.



- Не си. Неграмотник си.







Прав беше. Направих грешка, заменяйки дефициенция с недостатъчност и се получи думата СПИН. И остана СПИН, не СПИД, както е в другите езици, защото нашите грешки остават да живеят след нас.







Шекспир, за чиято 400-годишнина тези дни актьори и режисьори ни подсещат, го е казал по-драматично:







"Злината, която хората правят, остава да живее след тях, доброто често го погребват" ("Ричард Tрети"). The evil that men do lives after them; the good is oft interred. В царството на "Гърбавия Ричард" не живеели и милион души, дали затова според Шекспир той в разгара на битката крещи "Половината царство за един кон, half my kingdom for a horse!" "Зимата на нашето недоволство", the Winter of our Discontent, както Джон Стайнбек озаглави романа си, са думи от "Ричард Трети". Той се мразел за злините, които направил. Сложен образ, изпитание за режисьори и актьори. Но да не се отплесвам повече, а да се върна към Доналд Тръмп и Доналд Туск. Без да забравям Доналд Дък, понеже US, НАТО и брюкселците се оплетоха като патета в кълчища.







1. И да загуби президентските избори на 8 ноември 2016 г., Доналд Тръмп ще остави следа, защото демаскира изборния фарс. 2. Доналд Франчишек Туск няма да остави следа нито като премиер на Полша, нито като председател на Европейския съвет, защото е кръгла нула, както и председателят на Европарламента Мартин Шулц. 3. Само патокът Доналд Дък остави трайна следа.







Той е измислен от Уолт Дисни през 1932 година. Значи ми е връстник. Името му е Фаунтлерой Макдък Дък, накратко Доналд Дък (Donald Duck). В превод на български той беше Патаран или Патокът Доналд редом с другите комикс герои на Дисни - мишокът Мики Маус и мишката Мини Маус. В София на улица "Бачо Киро" отпечатваха "Чуден свят", цветно детско вестниче с прекопирани комикси на Уолт Дисни и на европейски рисувачи, като комикса "Попай", който внушаваше на децата да ядат спанак, за да станат силни като него. По-късно за синчето си купувах "Приключенията на Чоко и Боко" и Pif le chien, детското седмично приложение на Humanite. Заедно гледахме анимационните филмчета "Маргаритката" и "Тримата глупаци" на Доньо Донев.







Вие не сте чели комикси? Не сте гледали Superman? Батман, Спайдърман? Вълка и Заека от "Ну погоди"? Ужас! Вие сте ужасно сериозен човек. Сигурно спите с костюм и вратовръзка. Доцент Беранкова спи с нощница, докато мъжът й сънува, че спи със сексапилната Джеси, която спи гола.







Не можете да убиете фантастиката и фантасмагориите, комикс героите са безсмъртни, когато са създадени от таланти, а не от програмисти, тъй млади, но вече глупави, както често казвам. През 1966 г. имаше филм "Кой иска да убие Джеси?" (Who Wants to Kill Jessie?) Завръзката е:







Доцент Беранкова е изобретила "сомниограф", устройство, което записва сънищата, и тя вижда, че мъжът й, който чете комикси в съня си, не лежи до доцент Беранкова; в леглото му е знойната комикс блондинка Джеси. Доцент Беранкова иска да премахне Джеси от мокрите сънища на мъжа си.







Заедно с Джеси са нейните спътници от царството на комиксите - Бандита и Супермена или Батмана, не си спомням. Доцентката иска да убие и тях. Оковава Супермена във вериги, напъхва го в крематориум. От високата температура веригите се стопяват, Супермена се завръща и казва, че термичната баня го е освежила. Комикс героите са неунищожими. Като идеите на Ноъм Чомски и Карл Маркс. Извинявайте, пазарници и спазаряващи се пазарнички, извинете, мадам Айн Ранд. Ваше здоровье, господа офицеры, медсестры, и вся остальная непьющая сволочь!







