СТАТИСТИКА

|"Пирин"
|1:1
|"Верея"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛЕВСКИ"
|8
|4
|0
|22:5
|28
|2. "ЛУДОГОРЕЦ"
|9
|1
|1
|34:12
|28
|3. "ЧЕРНО МОРЕ
|7
|2
|3
|18:14
|23
|4. "ЦСКА-СОФИЯ"
|6
|3
|3
|18:7
|21
|5. "ДУНАВ"
|5
|4
|3
|15:11
|19
|6. "БОТЕВ"
|5
|3
|4
|21:19
|18
|7. "ЛОКО" (ПД)
|4
|4
|4
|19:19
|16
|8. "БЕРОЕ"
|5
|1
|5
|10:14
|16
|9. "ПИРИН
|4
|2
|6
|13:19
|14
|10. "СЛАВИЯ"
|4
|1
|7
|17:22
|13
|11. "ВЕРЕЯ"
|3
|3
|6
|11:20
|12
|12. "ЛОКО" (ГО)
|3
|2
|7
|10:21
|11
|13. "НЕФТОХИМИК"
|2
|2
|8
|11:22
|8
|14. "МОНТАНА"
|1
|2
|9
|7:21
|5
Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.
ГОЛМАЙСТОРИ
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
8 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
7 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец");
4 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локомотив", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав"), Стивън Петков ("Монтана"), Емануил Манев ("Нефтохимик Бургас") Матиас Курьор ("Локо", ГО), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Роман Прохазка, Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев").
В следващия кръг - днес, 15 ч.: "Славия" - "Дунав" (съдия Ив. Стоянов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (Вол. Чинков) (по "Диема спорт"); четвъртък, 15.30 ч.: "Монтана" - "Ботев" (П. Доровски, в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); петък, 13 ч.: "Верея" - "Локомотив" (ГО) (Ст. Тодоров) (по "Диема"); от 15 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Пирин" (Тих. Алексов) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Черно море" (Ст. Апостолов) (по "Диема спорт 2"); събота, 15 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (Н. Попов) (по "Диема спорт").