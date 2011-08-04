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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХII КРЪГ

"Пирин"1:1"Верея"
(Ал. Башлиев 77; М. Цветанов 41)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛЕВСКИ"84022:528
2. "ЛУДОГОРЕЦ"91134:1228
3. "ЧЕРНО МОРЕ72318:1423
4. "ЦСКА-СОФИЯ"63318:721
5. "ДУНАВ"54315:1119
6. "БОТЕВ"53421:1918
7. "ЛОКО" (ПД)44419:1916
8. "БЕРОЕ"51510:1416
9. "ПИРИН42613:1914
10. "СЛАВИЯ"41717:2213
11. "ВЕРЕЯ"33611:2012
12. "ЛОКО" (ГО)32710:2111
13. "НЕФТОХИМИК"22811:228
14. "МОНТАНА"1297:215

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.

ГОЛМАЙСТОРИ
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
8 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
7 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец");
4 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локомотив", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав"), Стивън Петков ("Монтана"), Емануил Манев ("Нефтохимик Бургас") Матиас Курьор ("Локо", ГО), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Роман Прохазка, Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев").

В следващия кръг - днес, 15 ч.: "Славия" - "Дунав" (съдия Ив. Стоянов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (Вол. Чинков) (по "Диема спорт"); четвъртък, 15.30 ч.: "Монтана" - "Ботев" (П. Доровски, в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); петък, 13 ч.: "Верея" - "Локомотив" (ГО) (Ст. Тодоров) (по "Диема"); от 15 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Пирин" (Тих. Алексов) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Черно море" (Ст. Апостолов) (по "Диема спорт 2"); събота, 15 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (Н. Попов) (по "Диема спорт").

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