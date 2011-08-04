СТАТИСТИКА



"Пирин" 1:1 "Верея" (Ал. Башлиев 77; М. Цветанов 41)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛЕВСКИ" 8 4 0 22:5 28 2. "ЛУДОГОРЕЦ" 9 1 1 34:12 28 3. "ЧЕРНО МОРЕ 7 2 3 18:14 23 4. "ЦСКА-СОФИЯ" 6 3 3 18:7 21 5. "ДУНАВ" 5 4 3 15:11 19 6. "БОТЕВ" 5 3 4 21:19 18 7. "ЛОКО" (ПД) 4 4 4 19:19 16 8. "БЕРОЕ" 5 1 5 10:14 16 9. "ПИРИН 4 2 6 13:19 14 10. "СЛАВИЯ" 4 1 7 17:22 13 11. "ВЕРЕЯ" 3 3 6 11:20 12 12. "ЛОКО" (ГО) 3 2 7 10:21 11 13. "НЕФТОХИМИК" 2 2 8 11:22 8 14. "МОНТАНА" 1 2 9 7:21 5

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.



ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

8 гола - Жоао Пауло ("Ботев");

7 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец");

4 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локомотив", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав"), Стивън Петков ("Монтана"), Емануил Манев ("Нефтохимик Бургас") Матиас Курьор ("Локо", ГО), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Роман Прохазка, Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев").



В следващия кръг - днес, 15 ч.: "Славия" - "Дунав" (съдия Ив. Стоянов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (Вол. Чинков) (по "Диема спорт"); четвъртък, 15.30 ч.: "Монтана" - "Ботев" (П. Доровски, в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); петък, 13 ч.: "Верея" - "Локомотив" (ГО) (Ст. Тодоров) (по "Диема"); от 15 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Пирин" (Тих. Алексов) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Черно море" (Ст. Апостолов) (по "Диема спорт 2"); събота, 15 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (Н. Попов) (по "Диема спорт").



ПЪРВА ЛИГА, ХII КРЪГ(Ал. Башлиев 77; М. Цветанов 41)КЛАСИРАНЕ 54