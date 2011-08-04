:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Транспортни фирми протестираха срещу бавното обслужване и след месец ще искат оставки
Москва ще даде отпор на чуждестранни фалшификации на историята
АНКЕТА
За кого ще гласувате на президентските избори?
Веселин Марешки
Велизар Енчев
Пламен Орешарски
Жорж Ганчев
Трайчо Трайков
Александър Томов
Татяна Дончева
Румен Радев
Ивайло Калфин
Цецка Цачева
Красимир Каракачанов
За друг кандидат
Против всички
Резултати
ГЕРБ завъртя "Колелото на късмета"
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 302,000,563
Активни 1,993
Страници 162,271
За един ден 1,302,066
СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХII КРЪГ

"Ботев"1:1"Левски"
(Ж. Пауло 1; Прохазка 38)

"Черно море"3:1"Нефтохимик"
(Г. Илиев 23, Секо 38, Пл. Николов 61; Вълчанов 78)

"Пирин"снощи"Верея"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛЕВСКИ"84022:528
2. "ЛУДОГОРЕЦ"91134:1228
3. "ЧЕРНО МОРЕ72318:1423
4. "ЦСКА-СОФИЯ"63318:721
5. "ДУНАВ"54315:1119
6. "БОТЕВ"53421:1918
7. "ЛОКО" (ПД)44419:1916
8. "БЕРОЕ"51510:1416
9. "СЛАВИЯ"41717:2213
10. "ПИРИН41612:1813
11. "ВЕРЕЯ"32610:1911
12. "ЛОКО" (ГО)32710:2111
13. "НЕФТОХИМИК"22811:228
14. "МОНТАНА"1297:215

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.

ГОЛМАЙСТОРИ
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
8 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
7 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец");
4 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локомотив", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Георги Илиев ("Черно море"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав"), Стивън Петков ("Монтана"), Емануил Манев ("Нефтохимик Бургас") Матиас Курьор ("Локо", ГО), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Роман Прохазка, Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев").

В следващия кръг - 2 ноември (сряда), 15 ч.: "Славия" - "Дунав" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); 3 ноември (четвъртък), 15.30 ч.: "Монтана" - "Ботев" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 4 ноември (петък), 13 ч.: "Верея" - "Локомотив" (ГО) (по "Диема"); от 15 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); 5 ноември (събота), 15 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").

58
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД