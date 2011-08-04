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СТАТИСТИКА
ПЪРВА ЛИГА, ХII КРЪГ
|"ЦСКА-София"
|0:1
|"Локо" (Пд)
(Кики 10)
(Зехиров 27, Мапуку 73; Ст. Петков 52)
(Й. Апостолов 58)
(Будинов 14, В. Шопов 33, Патев 66; Кешерю 15, 30 74, Вандерсон 45, Кафу 90)
|"Черно море"
|снощи
|"Нефтохимик"
|"Пирин"
|днес, 20 ч.
|"Верея"
(по "Диема спорт")
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|9
|1
|1
|34:12
|28
|2. "ЛЕВСКИ"
|8
|3
|0
|21:4
|27
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|6
|3
|3
|18:7
|21
|4. "ЧЕРНО МОРЕ"
|6
|2
|3
|15:13
|20
|5. "ДУНАВ"
|5
|4
|3
|15:11
|19
|6. "БОТЕВ"
|5
|2
|4
|20:18
|17
|7. "ЛОКО" (ПД)
|4
|4
|4
|19:19
|16
|8. "БЕРОЕ"
|5
|1
|5
|10:14
|16
|9. "СЛАВИЯ"
|4
|1
|7
|17:22
|13
|10. "ПИРИН"
|4
|1
|6
|12:18
|13
|11. "ВЕРЕЯ"
|3
|2
|6
|10:19
|11
|12. "ЛОКО" (ГО)
|3
|2
|7
|10:21
|11
|13. "НЕФТОХИМИК"
|2
|2
|7
|10:19
|8
|14. "МОНТАНА"
|1
|2
|9
|7:21
|5
Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.
ГОЛМАЙСТОРИ
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
7 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец");
4 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локомотив", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав"), Стивън Петков ("Монтана"), Емануил Манев ("Нефтохимик Бургас"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев").
В следващия кръг - 2 ноември (сряда), 15 ч.: "Славия" - "Дунав" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); 3 ноември (четвъртък), 15.30 ч.: "Монтана" - "Ботев" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 4 ноември (петък), 13 ч.: "Верея" - "Локомотив" (ГО) (по "Диема"); от 15 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); 5 ноември (събота), 15 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХI КРЪГ
|"Левски"
|2:1
|"Лудогорец II"
|"Спартак" (Пл)
|2:0
|"Несебър"
|"Септември"
|3:0
|"Царско село"
|"Ботев" (Вр)
|1:1
|"Ботев" (Глб)
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "ЕТЪР"
|6
|4
|1
|16:8
|22
|2. "СОЗОПОЛ"
|6
|4
|1
|12:4
|22
|3. "СЕПТЕМВРИ"
|6
|3
|2
|17:7
|21
|4. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|6
|3
|2
|20:13
|21
|5. "НЕСЕБЪР"
|6
|2
|3
|16:10
|20
|6. "ВИТОША"
|5
|4
|2
|12:6
|19
|7. "БОТЕВ" (ВР)
|4
|6
|1
|14:7
|18
|8. "ЦАРСКО СЕЛО"
|4
|3
|4
|16:16
|15
|9. "СПАРТАК"
|4
|2
|5
|16:18
|14
|10. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|3
|3
|5
|11:11
|12
|11. "ПОМОРИЕ"
|3
|3
|5
|12:16
|12
|12. "ЛОКОМОТИВ"
|2
|5
|4
|11:15
|11
|13. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|2
|4
|5
|10:13
|10
|14. "БАНСКО"
|1
|5
|5
|8:18
|8
|15. "ОБОРИЩЕ"
|1
|3
|7
|9:21
|6
|16. "ЛЕВСКИ"
|2
|0
|9
|11:28
|6
В следващия кръг - 4 ноември (петък), 14.30 ч.: "Витоша" - "Етър", "Созопол" - "Локомотив" (Сф), "Царско село" - "Поморие", "Несебър" - "Септември" (Сф), "Банско" - "Спартак" (Пл), "Левски" (Карл) - "Оборище" (в Хисаря); 7 ноември (понеделник), 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Ботев" (Вр). "Лудогорец II" - "Ботев" (Глб) (отложен за 11 ноември).