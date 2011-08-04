СТАТИСТИКА



"ЦСКА-София" 0:1 "Локо" (Пд) (Кики 10)



"Берое" 2:1 "Монтана" (Зехиров 27, Мапуку 73; Ст. Петков 52)



"Локо" (ГО) 1:0 "Славия" (Й. Апостолов 58)



"Дунав" 3:5 "Лудогорец" (Будинов 14, В. Шопов 33, Патев 66; Кешерю 15, 30 74, Вандерсон 45, Кафу 90)



"Ботев" снощи "Левски"

"Черно море" снощи "Нефтохимик"

"Пирин" днес, 20 ч. "Верея" (по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 9 1 1 34:12 28 2. "ЛЕВСКИ" 8 3 0 21:4 27 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 6 3 3 18:7 21 4. "ЧЕРНО МОРЕ" 6 2 3 15:13 20 5. "ДУНАВ" 5 4 3 15:11 19 6. "БОТЕВ" 5 2 4 20:18 17 7. "ЛОКО" (ПД) 4 4 4 19:19 16 8. "БЕРОЕ" 5 1 5 10:14 16 9. "СЛАВИЯ" 4 1 7 17:22 13 10. "ПИРИН" 4 1 6 12:18 13 11. "ВЕРЕЯ" 3 2 6 10:19 11 12. "ЛОКО" (ГО) 3 2 7 10:21 11 13. "НЕФТОХИМИК" 2 2 7 10:19 8 14. "МОНТАНА" 1 2 9 7:21 5

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.



ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

7 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");

5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец");

4 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локомотив", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав"), Стивън Петков ("Монтана"), Емануил Манев ("Нефтохимик Бургас"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев").



В следващия кръг - 2 ноември (сряда), 15 ч.: "Славия" - "Дунав" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); 3 ноември (четвъртък), 15.30 ч.: "Монтана" - "Ботев" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 4 ноември (петък), 13 ч.: "Верея" - "Локомотив" (ГО) (по "Диема"); от 15 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); 5 ноември (събота), 15 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").





ВТОРА ЛИГА, ХI КРЪГ



"Етър" 2:2 "ЦСКА-София II"

"Оборище" 1:3 "Банско"

"Поморие" 0:1 "Созопол"

"Локо" (Сф) 1:1 "Витоша"

"Левски" 2:1 "Лудогорец II"

"Спартак" (Пл) 2:0 "Несебър"

"Септември" 3:0 "Царско село"

"Ботев" (Вр) 1:1 "Ботев" (Глб)

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 6 4 1 16:8 22 2. "СОЗОПОЛ" 6 4 1 12:4 22 3. "СЕПТЕМВРИ" 6 3 2 17:7 21 4. "ЦСКА-СОФИЯ II" 6 3 2 20:13 21 5. "НЕСЕБЪР" 6 2 3 16:10 20 6. "ВИТОША" 5 4 2 12:6 19 7. "БОТЕВ" (ВР) 4 6 1 14:7 18 8. "ЦАРСКО СЕЛО" 4 3 4 16:16 15 9. "СПАРТАК" 4 2 5 16:18 14 10. "ЛУДОГОРЕЦ II" 3 3 5 11:11 12 11. "ПОМОРИЕ" 3 3 5 12:16 12 12. "ЛОКОМОТИВ" 2 5 4 11:15 11 13. "БОТЕВ" (ГЛБ) 2 4 5 10:13 10 14. "БАНСКО" 1 5 5 8:18 8 15. "ОБОРИЩЕ" 1 3 7 9:21 6 16. "ЛЕВСКИ" 2 0 9 11:28 6

В следващия кръг - 4 ноември (петък), 14.30 ч.: "Витоша" - "Етър", "Созопол" - "Локомотив" (Сф), "Царско село" - "Поморие", "Несебър" - "Септември" (Сф), "Банско" - "Спартак" (Пл), "Левски" (Карл) - "Оборище" (в Хисаря); 7 ноември (понеделник), 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Ботев" (Вр). "Лудогорец II" - "Ботев" (Глб) (отложен за 11 ноември).



ПЪРВА ЛИГА, ХII КРЪГ(Кики 10)(Зехиров 27, Мапуку 73; Ст. Петков 52)(Й. Апостолов 58)(Будинов 14, В. Шопов 33, Патев 66; Кешерю 15, 30 74, Вандерсон 45, Кафу 90)(по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 21