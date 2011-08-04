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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХII КРЪГ

"ЦСКА-София"0:1"Локо" (Пд)
(Кики 10)

"Берое"2:1"Монтана"
(Зехиров 27, Мапуку 73; Ст. Петков 52)

"Локо" (ГО)1:0"Славия"
(Й. Апостолов 58)

"Дунав"3:5"Лудогорец"
(Будинов 14, В. Шопов 33, Патев 66; Кешерю 15, 30 74, Вандерсон 45, Кафу 90)

"Ботев"снощи"Левски"

"Черно море"снощи"Нефтохимик"

"Пирин"днес, 20 ч."Верея"
(по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"91134:1228
2. "ЛЕВСКИ"83021:427
3. "ЦСКА-СОФИЯ"63318:721
4. "ЧЕРНО МОРЕ"62315:1320
5. "ДУНАВ"54315:1119
6. "БОТЕВ"52420:1817
7. "ЛОКО" (ПД)44419:1916
8. "БЕРОЕ"51510:1416
9. "СЛАВИЯ"41717:2213
10. "ПИРИН"41612:1813
11. "ВЕРЕЯ"32610:1911
12. "ЛОКО" (ГО)32710:2111
13. "НЕФТОХИМИК"22710:198
14. "МОНТАНА"1297:215

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.

ГОЛМАЙСТОРИ
9 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
7 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Даниел Младенов ("Пирин"), Марселиньо, Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец");
4 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Дани Кики ("Локомотив", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав"), Стивън Петков ("Монтана"), Емануил Манев ("Нефтохимик Бургас"), Матиас Курьор ("Локо", ГО), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев").

В следващия кръг - 2 ноември (сряда), 15 ч.: "Славия" - "Дунав" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); 3 ноември (четвъртък), 15.30 ч.: "Монтана" - "Ботев" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 4 ноември (петък), 13 ч.: "Верея" - "Локомотив" (ГО) (по "Диема"); от 15 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); 5 ноември (събота), 15 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").


ВТОРА ЛИГА, ХI КРЪГ

"Етър"2:2"ЦСКА-София II"

"Оборище"1:3"Банско"

"Поморие"0:1"Созопол"

"Локо" (Сф)1:1"Витоша"

"Левски"2:1"Лудогорец II"

"Спартак" (Пл)2:0"Несебър"

"Септември"3:0"Царско село"

"Ботев" (Вр)1:1"Ботев" (Глб)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"64116:822
2. "СОЗОПОЛ"64112:422
3. "СЕПТЕМВРИ"63217:721
4. "ЦСКА-СОФИЯ II"63220:1321
5. "НЕСЕБЪР"62316:1020
6. "ВИТОША"54212:619
7. "БОТЕВ" (ВР)46114:718
8. "ЦАРСКО СЕЛО"43416:1615
9. "СПАРТАК"42516:1814
10. "ЛУДОГОРЕЦ II"33511:1112
11. "ПОМОРИЕ"33512:1612
12. "ЛОКОМОТИВ"25411:1511
13. "БОТЕВ" (ГЛБ)24510:1310
14. "БАНСКО"1558:188
15. "ОБОРИЩЕ"1379:216
16. "ЛЕВСКИ"20911:286

В следващия кръг - 4 ноември (петък), 14.30 ч.: "Витоша" - "Етър", "Созопол" - "Локомотив" (Сф), "Царско село" - "Поморие", "Несебър" - "Септември" (Сф), "Банско" - "Спартак" (Пл), "Левски" (Карл) - "Оборище" (в Хисаря); 7 ноември (понеделник), 14.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Ботев" (Вр). "Лудогорец II" - "Ботев" (Глб) (отложен за 11 ноември).

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