Новият Сноудън изнесъл списъци с US агентите в чужбина

-------- 500 милиона страници документи е откраднал Харолд Мартин. 23 Сърбия е депортирала няколко руски граждани заради подозрения за подготовка на терористични актове в съседната Черна гора, съобщи в. "Комерсант". В ситуацията се е намесил председателят на руския Съвет за сигурност Николай Патрушев, който се опитва да избегне скандал в руско-сръбските отношения. Белград не отрече официално тези информации. Патрушев посетил преди дни Белград и се срещнал със сръбския президент Томислав Николич и премиера Александър Вучич. Официално целта на разговорите бе подписването на меморандум за разбирателство в областта на сигурността. Вчера Вучич заяви, че материалите със задържаните руски граждани са секретни и отказа да даде повече подробности за аферата. Бившият сътрудник на американската Агенция за национална сигурност (АНС) Харолд Томас Мартин Трети, който беше обвинен в шпионаж, е откраднал данни, включващи самоличността на американски разузнавачи, техни задачи в чужбина и съдебни документи, съобщиха редица медии в САЩ. Това се казва в документите, които са били предадени в четвъртък за разглеждане в съда от федералната прокуратура. Тя поиска вчера съдът в Балтимор, щата Мериленд, да отхвърли искането на защитата на Мартин да бъде пуснат под гаранция, тъй като страда от психическо разстройство, което се изразява в придобиването на ненужни вещи. Първата му молба за това бе отхвърлена миналата седмица, след като съдът реши, че той може да избяга, ако бъде пуснат под гаранция. Мартин Трети е работил за подизпълнителя Booz Allen Hamilton, където до 2013 г. работеше и Едуард Сноудън, който разкри незаконните практики за подслушване от страна на АНС и ЦРУ.Прокуратурата твърди, че открадната от Мартин информация включва многобройни имена на сътрудници на разузнаването на САЩ в чужбина, като повечето от тях действат под прикритие, съобщи телевизия Си Би Ес. По този начин той застрашава "не само живота и сигурността" на тези лица, а също така на "хората, с които те работят", както и на американските разузнавателни операции, твърди обвинението. То твърди още, че основната част от откраднатите документи са с гриф "строго секретно". Като цяло 51-годишният обвиняем е успял да изнесе около 500 млн. страници документи с помощта на дигитални устройства от АНС. Харолд Мартин е събирал тези данни през последните 20 години и те се оценяват на 50 компютърни терабайта.Междувременно стана известно, че китайски шпиони неведнъж са се внедрявали в структури на националната сигурност на САЩ, отмъквайки секретни планове на Пентагона, засягащи възможен конфликт с Китайската народна република (КНР), пише изданието Washington Free Beacon, като цитира доклад на комисията за външно разузнаване в Конгреса. В проектодокумента се отбелязва, че цели на агентите от КНР са станали включително ФБР и Тихоокеанското командване на САЩ (USPACOM). Представители на Пентагона заявили, че един от най-сериозните шпионски инциденти е свързан с подполковника в оставка и наемен граждански служител на USPACOM Бенджамин Пирс Бишоп, който през март 2014 г. призна, че е предал секретни данни на Китай. Компроментиращата информация включвала военни планове на САЩ, сведения за разполагане на ядрено оръжие, документи по безпилотния самолет MQ-9 Reaper и секретен доклад по стратегията в отношенията с КНР.В доклада се съобщава и за други високопоставени служители на USPACOM, които били вербувани от китайци. Например IT служителят на ФБР Кун Шан "Джо" Чун признал, че е предал на китайската страна данни за технологиите на бюрото в областта на следенето. Сред откраднатите данни били 5.6 млн пръстови отпечатъци, някои от които могат да бъдат използвани за идентифициране на правителствени агенти на САЩ, работещи под прикритие, или за копиране на биометричен материал за достъп до засекретени материали - се казва в документа.