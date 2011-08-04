Футболна седмица

Събота
Диема спорт
17.30 "ЦСКА-София" - "Локомотив" (Пд)
20.00 "Берое" - "Монтана"
Диема спорт 2
14.30 "Съндърланд" - "Арсенал"
17.00 "Уест Бромич" - "Манчестър С"
Диема
19.30 "Кристъл Палас" - "Ливърпул"
Нова спорт
17.00 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Норич"
21.00 "Сент Етиен" - "Монако"
РИНГ.БГ
19.00 "Болоня" - "Фиорентина"
21.45 "Ювентус" - "Наполи"
Евроспорт 2
16.30 "Аугсбург" - "Байерн"
19.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Шалке 04"
F+
14.00 "Спортинг" (Хихон) - "Севиля"
21.30 "Атлетико Минейро" - "Фламенго"
Sport+
17.15 "Алавес" - "Реал" (Мадрид)
19.30 "Атлетико" (Мадрид) - "Малага"
21.45 "Барселона" - "Гранада"
0.30 "Коринтианс" - "Шарекоензе"
Неделя
Диема спорт 2
14.45 "Етър" - "ЦСКА-София II"
17.30 "Ботев" (Пд) - "Левски"
20.00 "Черно море" - "Нефтохимик"
Диема спорт
15.30 "Евертън" - "Уест Хем"
18.00 "Саутхемптън" - "Челси"
Нова спорт
16.00 "Ница" - "Нант"
18.00 "Рен" - "Метц"
21.45 "Олимпик" (Марсилия) - "Бордо"
РИНГ.БГ
16.00 "Милан" - "Пескара"
21.45 "Сампдория" - "Интер"
Евроспорт 2
16.30 "Хофенхайм" - "Херта"
18.30 "Кьолн" - "Хамбургер"
Евроспорт
21.00 Мейджър лийг сокър: Плейофи
23.55 Мейджър лийг сокър: Плейофи
F+
21.45 "Лас Палмас" - "Селта"
Понеделник
Диема спорт
20.00 "Пирин" - "Верея"
Диема спорт 2
22.00 "Стоук С" - "Суонзи"
Евроспорт 2
21.15 "Санкт Паули" - "Нюрнберг"
F+
21.45 "Депортиво" (Ла Коруня) - "Валенсия"
РИНГ.БГ
22.00 "Каляри" - "Палермо"
Вторник
bTV Action
21.45 Шампионска лига: "Лудогорец" - "Арсенал"
РИНГ.БГ
19.45 Шампионска лига: "Бешикташ" - "Наполи"
21.45 Шампионска лига: "Манчестър С" - "Барселона"
Сряда
Диема спорт
15.00 "Славия" - "Дунав"
17.30 "Локомотив" (Пд) - "Берое"
bTV Action
21.45 Шампионска лига: "Тотнъм" - "Байер"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига: "Легия" - "Реал"
Четвъртък
Диема спорт 2
15.30 "Монтана" - "Ботев" (Пд)
БНТ HD
18.00 Лига Европа: "Астана" - "Олимпиакос"
20.00 Лига Европа: "Фенербахче" - "Манчестър Юн"
22.05 Лига Европа: "Ница" - "Ред Бул Залцбург"
БНТ1
22.05 Лига Европа: "Аякс" - "Селта"
bTV Action
20.00 "Аустрия" (Виена) - "Рома"
22.05 "Саутхемптън" - "Интер"
РИНГ.БГ
20.00 Лига Европа: "Атлетик" (Билбао) - "Генк"
22.05 Лига Европа: "Шалке 04" - "Краснодар"
Петък
Диема
13.00 "Верея" - "Локомотив" (ГО)
Диема спорт 2
15.00 "Нефтохимик Бургас" - "Пирин"
17.30 "Левски" - "Черно море"
Евроспорт 2
21.30 "Херта" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
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