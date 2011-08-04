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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

17.30 "ЦСКА-София" - "Локомотив" (Пд)

20.00 "Берое" - "Монтана"

Диема спорт 2

14.30 "Съндърланд" - "Арсенал"

17.00 "Уест Бромич" - "Манчестър С"

Диема

19.30 "Кристъл Палас" - "Ливърпул"

Нова спорт

17.00 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Норич"

21.00 "Сент Етиен" - "Монако"

РИНГ.БГ

19.00 "Болоня" - "Фиорентина"

21.45 "Ювентус" - "Наполи"

Евроспорт 2

16.30 "Аугсбург" - "Байерн"

19.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Шалке 04"

F+

14.00 "Спортинг" (Хихон) - "Севиля"

21.30 "Атлетико Минейро" - "Фламенго"

Sport+

17.15 "Алавес" - "Реал" (Мадрид)

19.30 "Атлетико" (Мадрид) - "Малага"

21.45 "Барселона" - "Гранада"

0.30 "Коринтианс" - "Шарекоензе"



Неделя

Диема спорт 2

14.45 "Етър" - "ЦСКА-София II"

17.30 "Ботев" (Пд) - "Левски"

20.00 "Черно море" - "Нефтохимик"

Диема спорт

15.30 "Евертън" - "Уест Хем"

18.00 "Саутхемптън" - "Челси"

Нова спорт

16.00 "Ница" - "Нант"

18.00 "Рен" - "Метц"

21.45 "Олимпик" (Марсилия) - "Бордо"

РИНГ.БГ

16.00 "Милан" - "Пескара"

21.45 "Сампдория" - "Интер"

Евроспорт 2

16.30 "Хофенхайм" - "Херта"

18.30 "Кьолн" - "Хамбургер"

Евроспорт

21.00 Мейджър лийг сокър: Плейофи

23.55 Мейджър лийг сокър: Плейофи

F+

21.45 "Лас Палмас" - "Селта"



Понеделник

Диема спорт

20.00 "Пирин" - "Верея"

Диема спорт 2

22.00 "Стоук С" - "Суонзи"

Евроспорт 2

21.15 "Санкт Паули" - "Нюрнберг"

F+

21.45 "Депортиво" (Ла Коруня) - "Валенсия"

РИНГ.БГ

22.00 "Каляри" - "Палермо"



Вторник

bTV Action

21.45 Шампионска лига: "Лудогорец" - "Арсенал"

РИНГ.БГ

19.45 Шампионска лига: "Бешикташ" - "Наполи"

21.45 Шампионска лига: "Манчестър С" - "Барселона"



Сряда

Диема спорт

15.00 "Славия" - "Дунав"

17.30 "Локомотив" (Пд) - "Берое"

bTV Action

21.45 Шампионска лига: "Тотнъм" - "Байер"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига: "Легия" - "Реал"



Четвъртък

Диема спорт 2

15.30 "Монтана" - "Ботев" (Пд)

БНТ HD

18.00 Лига Европа: "Астана" - "Олимпиакос"

20.00 Лига Европа: "Фенербахче" - "Манчестър Юн"

22.05 Лига Европа: "Ница" - "Ред Бул Залцбург"

БНТ1

22.05 Лига Европа: "Аякс" - "Селта"

bTV Action

20.00 "Аустрия" (Виена) - "Рома"

22.05 "Саутхемптън" - "Интер"

РИНГ.БГ

20.00 Лига Европа: "Атлетик" (Билбао) - "Генк"

22.05 Лига Европа: "Шалке 04" - "Краснодар"



Петък

Диема

13.00 "Верея" - "Локомотив" (ГО)

Диема спорт 2

15.00 "Нефтохимик Бургас" - "Пирин"

17.30 "Левски" - "Черно море"

Евроспорт 2

21.30 "Херта" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
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