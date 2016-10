Пловдивчаните "Кросфайър" издадоха албум в Германия СНИМКА: ЗЛАТИНА ФИЛИПОВА "Кросфайър"



Билети за концерта на "Кросфайър" на 12 ноември в Пловдив могат да се намерят през eTicketsMall.com за 10 лв. В деня на събитието ще се продават на място срещу 15. Пловдивската група "Кросфайър" ще представи втория си албум Shades Of Darkness на 12 ноември във Военния клуб в своя град. Дискът, издаден през юни т.г. от немския лейбъл Pure Steel Records, получи много добра оценка от редица европейски музикални издания. В Shades Of Darkness участва гост-вокалистката Виолета Кушева, както и певци от хора на Иван Спасов. Някои от тях ще се включат на живо на официалното представяне на албума, което обещава синхрон между звук, светлина, пироефекти и сцена."Кросфайър" води началото си още от 2001 г., като в състава й са Димо Петков (вокали), Георги Кушев (китари), Георги Дриев (бас), Петър Бошнаков (клавишни) и Спас Марков (барабани). В края на 2007 г. метъл бандата записва песента Angels Cry, а в началото на 2008-а издава Touch Of Destiny, включена в CD компилация на немското сп. Heavy. Дебютният албум Learning To Fly (2011 г.) е записан в Пловдив, но е мастериран в Ню Йорк и последван от турне с 34 концерта в цялата страна и едно шоу в Гърция. През 2013 г. групата получава паметна възможност да подгрява "Дийп пърпъл" в родния си град.