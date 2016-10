"Тролчетата" искрят и веселят снимка: Александра филмс Герои във всички цветове на дъгата, неизменно в добро настроение.



Героите на филма са миловидни, андрогинни куклички с пъстроцветни свилени коси, създадени през 1959 г. от датчанина Томас Дам и превърнали се в играчка хит за времето си. (Като се замисля, и моето дете подмяташе една такава в началото на новия век, още преди да се заговори за пълнометражен филм по темата.) Прологът на филма ни запознава с техния бит и душевност - те са "най-щастливите създания, живели някога на света". Това обяснява защо е възможно на моменти персонажите да изглеждат и звучат на възрастните придружители в киносалона така, сякаш са надрусани с някаква особена дрога от медена роса. Невинните детски душици обаче няма да се усъмнят нито за миг във вродената радост на Попи и нейните приятели, кълчещи се в многоцветна психеделична феерия под звуците на поп и денс хитове като Move Your Feet, True Colours и Can't Stop the Feeling. Като споменах последното, Джъстин Тимбърлейк присъства осезаемо във филма - той дублира на английски втория по важност герой, темерута Клон, а освен това е и изпълнителен продуцент по музикалната част. (На български тролчетата говорят и пеят с гласовете на Кръстина Кокорска-Криста, Явор Караиванов, Живка Донева, Георги Велизаров и др.)



"Тролчетата" не е проникновен и задълбочен като например "Отвътре навън" на "Пиксар", но по същество той представлява същата история: искрящо, пъстро пътуване към емоциите, скрити дълбоко вътре в нас. Малките щастливи създания си имат големи грозни антагонисти: бергените, които са дълбоко нещастни и смятат, че ще намерят щастието само ако изядат трол. Вечната оптимистка Попи и нейните приятели обаче успяват да ги убедят, че има и друг начин: не без помощта на една бергенка слугиня, влюбена в своя принц. А ето и поуката на филма, освен да не падаме духом пред трудностите и да се усмихваме повече: никога не отивайте на среща, без да си направите прическа.