Иън Гилън започва турне от София

Остават броени дни до концерта на Иън Гилън, легендарния вокалист на "Дийп пърпъл". Рок легендата поема на турне в Източна Европа, чиято първа спирка е именно София. На 4 ноември в зала 1 на НДК великият музикант ще изпее незабравимите хитове Smoke on the Water, Hush, When a Blind Man Cries, Perfect Stranger, но в различен от обичайния аранжимент - под съпровода на симфоничен оркестър. Редом с Гилън на сцената ще застанат кийбордистът Дон Ейри, също член на "тъмнолилавите", с групата си Don Airey Band, и оркестърът на Софийската филхармония под диригентството на Стивън Бейли-Клайн.



Гилън и Ейри не са напуснали "Дийп пърпъл" - напротив, дори подготвят заедно с останалите нов албум. Но са решили да "кривнат" от утъпканата рок пътека в посока към класиката. Подобна кръстоска между рок мелодии и симфонична музика не е чужда на "тъмнолилавите" още от началото на кариерата им - през 1969 г. като съвсем млада група записват един от първите кросоувър албуми Concerto for Group and Orchestra. Специален гост на концерта ще е групата Papa Le Gal, в която вокал е дъщерята на Иън - Грейс Гилън. Те ще излязат първи на сцената в 20 ч., за да "подгреят" публиката за изявата на татко й.



Легендарният рок глас и екипът му пристигат у нас още на 1 ноември. Гилън е добре запознат с българското гостоприемство и публика, той е гостувал цели четири пъти, три пъти с "Дийп пърпъл", и веднъж соло. Въпреки че е вече на 71 години, вокалистът се радва на завидна творческа енергия и концертира интензивно по целия свят.



Билети за концерта в НДК се продават на цени от 60 до 120 лв. в мрежата на "Ивентим".



