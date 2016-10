НАКРАТКО -







Най-известният репортер под прикритие в света получи 15 месеца затвор за подправяне на съдебни доказателства. Мазер Махмуд, познат като Фалшивия шейх, и шофьорът му Алан Смит бяха окончателно признати за виновни по делото срещу певицата Тюлиса Контоставлос. Както "Сега" писа, процесът върви от 2014 г., когато Махмуд излъчва със скрита камера среща с Тюлиса, на която той се представя за продуцент и й предлага да я уреди във филм с Леонардо ди Каприо. В замяна "шейхът" очаква да получи кокаин за 800 паунда. Шофьорът Смит закарва Тюлиса и нейни приятели до дома й и записва разговора. В съда той и Мазер променят няколко пъти показанията и съдията преценява, че двамата не могат да докажат твърденията си и се опитват да я оклеветят. Според в. "Гардиън" в съда вече имало още 45 иска на засегнати срещу 53-годишния Махмуд. В 25-годишната кариера на мнимия шейх има и безспорни попадения като например запис на екссъпругата на принц Андрю - Сара Фергюсън, искаща пари от мним арабски бизнесмен, за да го запознае с бившия си. И запис, уличаващ световния шампион по снукър Джон Хигинс и мениджъра му, че са склонни да продават мачове.











"Радио София" обновява програмната си схема







Новите предавания "Радиоприемница", "Авто-мото лайфстайл", "ТурАгент", "Часът на здравето" и др. включва обновената програмна схема на "Радио София" на БНР, съобщиха от медията. Всеки делник между 7 и 8 ч. сутринта станцията ще излъчва програма за децата, които се подготвят за детска градина и училище. Тя ще включва музика и приказки от фонда на БНР. Сутрешният блок "Радиокафе" също е с нова схема и водещи. По обяд ще върви "Радиоприемница", в което ще се коментират актуални теми от деня. След него ще започва "Ритъмът на столицата", в което активно ще се включват репортерите на "Радио София". В края на работния ден започва "Трафик София" с информация за пътната обстановка в столицата, за закъснения на градския транспорт и за алтернативни маршрути. Следва младежкото предаване "Шоколад".







Рафи Бохосян и Алекс Раева ще са лица на ново предаване







Поп изпълнителите Рафи Бохосян и Алекс Раева (на снимката) ще бъдат водещи на новото предаване "Bake Off: най-сладкото състезание", което ще се излъчва от ноември по Нова телевизия. Във формата ще се състезават 12 любители пекари, като във всеки епизод те ще трябва да се справят с по две задачи, зададени им от професионално жури. "Bake Off: най-сладкото състезание" се прави по идея на британската телевизия BBC.



