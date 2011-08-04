|
СТАТИСТИКА
ПЪРВА ЛИГА, ХI КРЪГ
|"Локомотив" (Пд)
|0:0
|"Дунав"
(Ангелов 54, 80)
|"Ботев" (Пд)
|2:3
|"Черно море"
(Юсеин 62, Терзиев 70; Коконов 3, Георгиев 30, Секо 42)
(Аниете 64, Костадинов 81)
|"Лудогорец"
|4:0
|"Локомотив" (ГО)
(Кешерю 25, 78, Марселиньо 51, Кишада 90)
|"Славия"
|снощи
|"Пирин" (Бл)
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛЕВСКИ"
|8
|3
|0
|21:4
|27
|2. "ЛУДОГОРЕЦ"
|8
|1
|1
|29:9
|25
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|6
|3
|2
|18:6
|21
|4. "ЧЕРНО МОРЕ
|6
|2
|3
|15:13
|20
|5. "ДУНАВ"
|5
|4
|2
|12:6
|19
|6. "БОТЕВ"
|5
|2
|4
|20:18
|17
|7. "БЕРОЕ"
|4
|1
|5
|8:13
|13
|8. "ПИРИН
|4
|1
|5
|11:15
|13
|9. "ЛОКО" (ПД)
|3
|4
|4
|18:19
|13
|10. "СЛАВИЯ"
|3
|1
|6
|14:20
|10
|11. "ВЕРЕЯ"
|3
|1
|6
|9:18
|10
|12. "ЛОКО" (ГО)
|2
|2
|7
|9:21
|8
|13. "НЕФТОХИМИК"
|2
|1
|7
|9:18
|7
|14. "МОНТАНА"
|1
|2
|8
|6:19
|5
Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.
ГОЛМАЙСТОРИ
7 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
6 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо ("Лудогорец");
4 гола - Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин"), Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Матиас Курьор ("Локо", ГО), Жуниор Мапуку ("Берое"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев").
В следващия кръг - 28 октомври (петък), 17.30 ч.: "Локо" (ГО) - "Славия" (на ст. "Локомотив", Пд) (по "Диема"); от 20 ч.: "Дунав" - "Лудогорец" (в Разград) (по "Диема спорт 2"); 29 октомври (събота), 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Берое" - "Монтана" (по "Диема спорт"); 30 октомври (неделя), 17.30 ч.: "Ботев" - "Левски" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Черно море" - "Нефтохимик" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); 31 октомври (понеделник), 20 ч.: "Пирин" - "Верея" (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, Х КРЪГ
(Баев 4)
|"Созопол"
|1:0
|"Септември" (Сф)
(Ангелов 49, Цачев 72, Мирчев 74)
(Тодоров 84, Петков 87)
(Станоев 32, Йорданов 74-д; Виячки 87)
|"ЦСКА-София II"
|2:1
|"Локомотив" (Сф)
(Донев 63; Гади 40, 43, Тодоров 55, Христов 75-д, Велков 78)
|"Царско село"
|1:5
|"Спартак" (Пл)
(Стефанов 12, Мичев 80)
|"Банско"
|0:2
|"Левски" (Крл)
(Христозов 67, Василев 84; Стоянов 39)
|"Лудогорец II"
|снощи
|"Ботев" (Вр)
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "ЕТЪР"
|6
|3
|1
|14:6
|21
|2. "НЕСЕБЪР"
|6
|2
|2
|16:8
|20
|3. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|6
|2
|2
|18:11
|20
|4. "СОЗОПОЛ"
|5
|4
|1
|11:4
|19
|5. "СЕПТЕМВРИ"
|5
|3
|2
|14:7
|18
|6. "ВИТОША"
|5
|3
|2
|11:4
|18
|7. "ЦАРСКО СЕЛО"
|4
|3
|3
|16:13
|15
|8. "БОТЕВ" (ВР)
|3
|5
|1
|11:6
|14
|9. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|3
|3
|3
|10:7
|12
|10. "ПОМОРИЕ"
|3
|3
|4
|12:15
|12
|11. "СПАРТАК"
|3
|2
|5
|14:18
|11
|12. "ЛОКОМОТИВ"
|2
|4
|4
|10:14
|10
|13. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|2
|3
|5
|9:12
|9
|14. "ОБОРИЩЕ"
|1
|3
|6
|8:18
|6
|15. "БАНСКО"
|0
|5
|5
|5:17
|5
|16. "ЛЕВСКИ"
|1
|0
|9
|9:27
|3
В следващия кръг - 29 октомври (събота), 15 ч.: "Левски" - "Лудогорец II" (в Хисаря), "Спартак" - "Несебър", "Септември" - "Царско село", "Ботев" (Вр) - "Ботев" (Глб); 30 октомври (неделя), 14.45 ч.: "Етър" - "ЦСКА-София II" (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Оборище" - "Банско", "Поморие" - "Созопол", "Локомотив" - "Витоша".