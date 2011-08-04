СТАТИСТИКА



"Локомотив" (Пд) 0:0 "Дунав"

"Монтана" 0:2 "ЦСКА-София" (Ангелов 54, 80)



"Ботев" (Пд) 2:3 "Черно море" (Юсеин 62, Терзиев 70; Коконов 3, Георгиев 30, Секо 42)



"Левски" 2:0 "Берое" (Аниете 64, Костадинов 81)



"Лудогорец" 4:0 "Локомотив" (ГО) (Кешерю 25, 78, Марселиньо 51, Кишада 90)



"Славия" снощи "Пирин" (Бл)

"Верея" снощи "Нефтохимик"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛЕВСКИ" 8 3 0 21:4 27 2. "ЛУДОГОРЕЦ" 8 1 1 29:9 25 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 6 3 2 18:6 21 4. "ЧЕРНО МОРЕ 6 2 3 15:13 20 5. "ДУНАВ" 5 4 2 12:6 19 6. "БОТЕВ" 5 2 4 20:18 17 7. "БЕРОЕ" 4 1 5 8:13 13 8. "ПИРИН 4 1 5 11:15 13 9. "ЛОКО" (ПД) 3 4 4 18:19 13 10. "СЛАВИЯ" 3 1 6 14:20 10 11. "ВЕРЕЯ" 3 1 6 9:18 10 12. "ЛОКО" (ГО) 2 2 7 9:21 8 13. "НЕФТОХИМИК" 2 1 7 9:18 7 14. "МОНТАНА" 1 2 8 6:19 5

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.



ГОЛМАЙСТОРИ

7 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");

6 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо ("Лудогорец");

4 гола - Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин"), Георги Костадинов ("Левски");

3 гола - Матиас Курьор ("Локо", ГО), Жуниор Мапуку ("Берое"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев").



В следващия кръг - 28 октомври (петък), 17.30 ч.: "Локо" (ГО) - "Славия" (на ст. "Локомотив", Пд) (по "Диема"); от 20 ч.: "Дунав" - "Лудогорец" (в Разград) (по "Диема спорт 2"); 29 октомври (събота), 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Берое" - "Монтана" (по "Диема спорт"); 30 октомври (неделя), 17.30 ч.: "Ботев" - "Левски" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Черно море" - "Нефтохимик" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); 31 октомври (понеделник), 20 ч.: "Пирин" - "Верея" (по "Диема спорт").



ВТОРА ЛИГА, Х КРЪГ



"Созопол" 1:0 "Септември" (Сф) (Баев 4)



"Несебър" 3:0 "Оборище" (Ангелов 49, Цачев 72, Мирчев 74)



"Ботев" (Глб) 0:2 "Етър" (Тодоров 84, Петков 87)



"ЦСКА-София II" 2:1 "Локомотив" (Сф) (Станоев 32, Йорданов 74-д; Виячки 87)



"Царско село" 1:5 "Спартак" (Пл) (Донев 63; Гади 40, 43, Тодоров 55, Христов 75-д, Велков 78)



"Банско" 0:2 "Левски" (Крл) (Стефанов 12, Мичев 80)



"Витоша" 2:1 "Поморие" (Христозов 67, Василев 84; Стоянов 39)



"Лудогорец II" снощи "Ботев" (Вр)

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 6 3 1 14:6 21 2. "НЕСЕБЪР" 6 2 2 16:8 20 3. "ЦСКА-СОФИЯ II" 6 2 2 18:11 20 4. "СОЗОПОЛ" 5 4 1 11:4 19 5. "СЕПТЕМВРИ" 5 3 2 14:7 18 6. "ВИТОША" 5 3 2 11:4 18 7. "ЦАРСКО СЕЛО" 4 3 3 16:13 15 8. "БОТЕВ" (ВР) 3 5 1 11:6 14 9. "ЛУДОГОРЕЦ II" 3 3 3 10:7 12 10. "ПОМОРИЕ" 3 3 4 12:15 12 11. "СПАРТАК" 3 2 5 14:18 11 12. "ЛОКОМОТИВ" 2 4 4 10:14 10 13. "БОТЕВ" (ГЛБ) 2 3 5 9:12 9 14. "ОБОРИЩЕ" 1 3 6 8:18 6 15. "БАНСКО" 0 5 5 5:17 5 16. "ЛЕВСКИ" 1 0 9 9:27 3

В следващия кръг - 29 октомври (събота), 15 ч.: "Левски" - "Лудогорец II" (в Хисаря), "Спартак" - "Несебър", "Септември" - "Царско село", "Ботев" (Вр) - "Ботев" (Глб); 30 октомври (неделя), 14.45 ч.: "Етър" - "ЦСКА-София II" (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Оборище" - "Банско", "Поморие" - "Созопол", "Локомотив" - "Витоша".

ПЪРВА ЛИГА, ХI КРЪГ(Ангелов 54, 80)(Юсеин 62, Терзиев 70; Коконов 3, Георгиев 30, Секо 42)(Аниете 64, Костадинов 81)(Кешерю 25, 78, Марселиньо 51, Кишада 90)КЛАСИРАНЕ 57