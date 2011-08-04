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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХI КРЪГ

"Локомотив" (Пд)0:0"Дунав"

"Монтана"0:2"ЦСКА-София"
(Ангелов 54, 80)

"Ботев" (Пд)2:3"Черно море"
(Юсеин 62, Терзиев 70; Коконов 3, Георгиев 30, Секо 42)

"Левски"2:0"Берое"
(Аниете 64, Костадинов 81)

"Лудогорец"4:0"Локомотив" (ГО)
(Кешерю 25, 78, Марселиньо 51, Кишада 90)

"Славия"снощи"Пирин" (Бл)

"Верея"снощи"Нефтохимик"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛЕВСКИ"83021:427
2. "ЛУДОГОРЕЦ"81129:925
3. "ЦСКА-СОФИЯ"63218:621
4. "ЧЕРНО МОРЕ62315:1320
5. "ДУНАВ"54212:619
6. "БОТЕВ"52420:1817
7. "БЕРОЕ"4158:1313
8. "ПИРИН41511:1513
9. "ЛОКО" (ПД)34418:1913
10. "СЛАВИЯ"31614:2010
11. "ВЕРЕЯ"3169:1810
12. "ЛОКО" (ГО)2279:218
13. "НЕФТОХИМИК"2179:187
14. "МОНТАНА"1286:195

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.

ГОЛМАЙСТОРИ
7 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Жоао Пауло ("Ботев");
6 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Марселиньо ("Лудогорец");
4 гола - Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин"), Георги Костадинов ("Левски");
3 гола - Матиас Курьор ("Локо", ГО), Жуниор Мапуку ("Берое"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Божидар Краев, Бабатунде Адениджи, Франсис Нар и Антонио Аниете ("Левски"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Серкан Юсеин ("Ботев").

В следващия кръг - 28 октомври (петък), 17.30 ч.: "Локо" (ГО) - "Славия" (на ст. "Локомотив", Пд) (по "Диема"); от 20 ч.: "Дунав" - "Лудогорец" (в Разград) (по "Диема спорт 2"); 29 октомври (събота), 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Локо" (Пд) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Берое" - "Монтана" (по "Диема спорт"); 30 октомври (неделя), 17.30 ч.: "Ботев" - "Левски" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Черно море" - "Нефтохимик" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); 31 октомври (понеделник), 20 ч.: "Пирин" - "Верея" (по "Диема спорт").

ВТОРА ЛИГА, Х КРЪГ

"Созопол"1:0"Септември" (Сф)
(Баев 4)

"Несебър"3:0"Оборище"
(Ангелов 49, Цачев 72, Мирчев 74)

"Ботев" (Глб)0:2"Етър"
(Тодоров 84, Петков 87)

"ЦСКА-София II"2:1"Локомотив" (Сф)
(Станоев 32, Йорданов 74-д; Виячки 87)

"Царско село"1:5"Спартак" (Пл)
(Донев 63; Гади 40, 43, Тодоров 55, Христов 75-д, Велков 78)

"Банско"0:2"Левски" (Крл)
(Стефанов 12, Мичев 80)

"Витоша"2:1"Поморие"
(Христозов 67, Василев 84; Стоянов 39)

"Лудогорец II"снощи"Ботев" (Вр)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"63114:621
2. "НЕСЕБЪР"62216:820
3. "ЦСКА-СОФИЯ II"62218:1120
4. "СОЗОПОЛ"54111:419
5. "СЕПТЕМВРИ"53214:718
6. "ВИТОША"53211:418
7. "ЦАРСКО СЕЛО"43316:1315
8. "БОТЕВ" (ВР)35111:614
9. "ЛУДОГОРЕЦ II"33310:712
10. "ПОМОРИЕ"33412:1512
11. "СПАРТАК"32514:1811
12. "ЛОКОМОТИВ"24410:1410
13. "БОТЕВ" (ГЛБ)2359:129
14. "ОБОРИЩЕ"1368:186
15. "БАНСКО"0555:175
16. "ЛЕВСКИ"1099:273

В следващия кръг - 29 октомври (събота), 15 ч.: "Левски" - "Лудогорец II" (в Хисаря), "Спартак" - "Несебър", "Септември" - "Царско село", "Ботев" (Вр) - "Ботев" (Глб); 30 октомври (неделя), 14.45 ч.: "Етър" - "ЦСКА-София II" (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Оборище" - "Банско", "Поморие" - "Созопол", "Локомотив" - "Витоша".
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