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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

15.00 "Ботев" (Пд) - "Черно море"

17.30 "Левски" - "Берое"

20.00 "Лудогорец" - "Локомотив" (ГО)

Диема спорт 2

14.30 "Борнемут" - "Тотнъм"

17.00 "Арсенал" - "Мидълзбро"

Диема

19.30 "Ливърпул" - "Уест Бромич"

Нова спорт

17.00 "Бристъл Сити" - "Блекбърн"

19.30 "Нотингам Форест" - "Кардиф"

РИНГ.БГ

19.00 "Сампдория" - "Дженоа"

21.45 "Милан" - "Ювентус"

Евроспорт 2

16.30 "Инголщад" - "Борусия" (Д)

19.30 "Байерн" - "Борусия" (М)

Sport+

17.15 "Валенсия" - "Барселона"

22.00 "Сао Пауло" - "Понте Прета"

0.30 "Америка Минейро" - "Атлетико" (Паранензе)

F+

19.30 "Реал Сосиедад" - "Алавес"





Неделя

Диема спорт 2

14.45 "Витоша" (Бистрица) - "Поморие"

17.30 "Славия" - "Пирин"

20.00 "Верея" - "Нефтохимик"

Диема спорт

15.30 "Манчестър С" - "Саутхемптън"

18.00 "Челси" - "Манчестър Юн"

Нова спорт

16.00 "Каен" - "Сент Етиен"

18.00 "Метц" - "Ница"

21.45 "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)

РИНГ.БГ

16.00 "Аталанта" - "Интер"

19.00 "Болоня" - "Сасуоло"

21.45 "Рома" - "Палермо"

Евроспорт 2

16.30 "РБ Лайпциг" - "Вердер"

18.30 "Шалке 04" - "Майнц 05"

Евроспорт

23.00 Мейджър лийг сокър: пряко

F+

13.00 "Селта" - "Депортиво"

22.00 "Фламенго" - "Коринтианс"

Sport+

17.15 "Севиля" - "Атлетико" (Мадрид)

21.45 "Реал" (Мадрид) - "Атлетик" (Билбао)

0.30 "Атлетико Минейро" - "Фигуерензе"



Понеделник

Евроспорт 2

21.15 "Кайзерслаутерн" - "Бохум"



Вторник

Диема спорт 2

20.00 Купа на България, 1/8-финал: "Монтана" - "Лудогорец"

Диема спорт

21.45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Ливърпул" - "Тотнъм"

РИНГ.БГ

21.45 "Дженоа" - "Милан"



Сряда

Диема спорт

19.00 Купа на България, 1/8-финал: "Левски" - "Черно море"

22.00 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Манчестър Юн" - "Манчестър С"

РИНГ.БГ

21.45 "Ювентус" - "Сампдория"

bTV Action

22.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Леонеса" - "Реал" (Мадрид)



Четвъртък

Диема спорт

20.00 Купа на България, 1/8-финал: "Ботев" (Пд) - "Черно море"

РИНГ.БГ

21.45 "Палермо" - "Удинезе"



Петък

Диема

17.30 "Локомотив" (ГО) - "Славия"

Диема спорт 2

20.00 "Дунав" - "Лудогорец"

Евроспорт

02.00 Мейджър лийг сокър: Плейоф

Евроспорт 2

21.30 "Борусия" (М) - "Айнтрахт"

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