Футболна седмица

Събота
Диема спорт
15.00 "Ботев" (Пд) - "Черно море"
17.30 "Левски" - "Берое"
20.00 "Лудогорец" - "Локомотив" (ГО)
Диема спорт 2
14.30 "Борнемут" - "Тотнъм"
17.00 "Арсенал" - "Мидълзбро"
Диема
19.30 "Ливърпул" - "Уест Бромич"
Нова спорт
17.00 "Бристъл Сити" - "Блекбърн"
19.30 "Нотингам Форест" - "Кардиф"
РИНГ.БГ
19.00 "Сампдория" - "Дженоа"
21.45 "Милан" - "Ювентус"
Евроспорт 2
16.30 "Инголщад" - "Борусия" (Д)
19.30 "Байерн" - "Борусия" (М)
Sport+
17.15 "Валенсия" - "Барселона"
22.00 "Сао Пауло" - "Понте Прета"
0.30 "Америка Минейро" - "Атлетико" (Паранензе)
F+
19.30 "Реал Сосиедад" - "Алавес"
Неделя
Диема спорт 2
14.45 "Витоша" (Бистрица) - "Поморие"
17.30 "Славия" - "Пирин"
20.00 "Верея" - "Нефтохимик"
Диема спорт
15.30 "Манчестър С" - "Саутхемптън"
18.00 "Челси" - "Манчестър Юн"
Нова спорт
16.00 "Каен" - "Сент Етиен"
18.00 "Метц" - "Ница"
21.45 "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)
РИНГ.БГ
16.00 "Аталанта" - "Интер"
19.00 "Болоня" - "Сасуоло"
21.45 "Рома" - "Палермо"
Евроспорт 2
16.30 "РБ Лайпциг" - "Вердер"
18.30 "Шалке 04" - "Майнц 05"
Евроспорт
23.00 Мейджър лийг сокър: пряко
F+
13.00 "Селта" - "Депортиво"
22.00 "Фламенго" - "Коринтианс"
Sport+
17.15 "Севиля" - "Атлетико" (Мадрид)
21.45 "Реал" (Мадрид) - "Атлетик" (Билбао)
0.30 "Атлетико Минейро" - "Фигуерензе"
Понеделник
Евроспорт 2
21.15 "Кайзерслаутерн" - "Бохум"
Вторник
Диема спорт 2
20.00 Купа на България, 1/8-финал: "Монтана" - "Лудогорец"
Диема спорт
21.45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Ливърпул" - "Тотнъм"
РИНГ.БГ
21.45 "Дженоа" - "Милан"
Сряда
Диема спорт
19.00 Купа на България, 1/8-финал: "Левски" - "Черно море"
22.00 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Манчестър Юн" - "Манчестър С"
РИНГ.БГ
21.45 "Ювентус" - "Сампдория"
bTV Action
22.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Леонеса" - "Реал" (Мадрид)
Четвъртък
Диема спорт
20.00 Купа на България, 1/8-финал: "Ботев" (Пд) - "Черно море"
РИНГ.БГ
21.45 "Палермо" - "Удинезе"
Петък
Диема
17.30 "Локомотив" (ГО) - "Славия"
Диема спорт 2
20.00 "Дунав" - "Лудогорец"
Евроспорт
02.00 Мейджър лийг сокър: Плейоф
Евроспорт 2
21.30 "Борусия" (М) - "Айнтрахт"
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