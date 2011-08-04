Футболна седмица

Събота



Диема спорт



15.00 "Ботев" (Пд) - "Черно море"



17.30 "Левски" - "Берое"



20.00 "Лудогорец" - "Локомотив" (ГО)



Диема спорт 2



14.30 "Борнемут" - "Тотнъм"



17.00 "Арсенал" - "Мидълзбро"



Диема



19.30 "Ливърпул" - "Уест Бромич"



Нова спорт



17.00 "Бристъл Сити" - "Блекбърн"



19.30 "Нотингам Форест" - "Кардиф"



РИНГ.БГ



19.00 "Сампдория" - "Дженоа"



21.45 "Милан" - "Ювентус"



Евроспорт 2



16.30 "Инголщад" - "Борусия" (Д)



19.30 "Байерн" - "Борусия" (М)



Sport+



17.15 "Валенсия" - "Барселона"



22.00 "Сао Пауло" - "Понте Прета"



0.30 "Америка Минейро" - "Атлетико" (Паранензе)



F+



19.30 "Реал Сосиедад" - "Алавес"











Неделя



Диема спорт 2



14.45 "Витоша" (Бистрица) - "Поморие"



17.30 "Славия" - "Пирин"



20.00 "Верея" - "Нефтохимик"



Диема спорт



15.30 "Манчестър С" - "Саутхемптън"



18.00 "Челси" - "Манчестър Юн"



Нова спорт



16.00 "Каен" - "Сент Етиен"



18.00 "Метц" - "Ница"



21.45 "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)



РИНГ.БГ



16.00 "Аталанта" - "Интер"



19.00 "Болоня" - "Сасуоло"



21.45 "Рома" - "Палермо"



Евроспорт 2



16.30 "РБ Лайпциг" - "Вердер"



18.30 "Шалке 04" - "Майнц 05"



Евроспорт



23.00 Мейджър лийг сокър: пряко



F+



13.00 "Селта" - "Депортиво"



22.00 "Фламенго" - "Коринтианс"



Sport+



17.15 "Севиля" - "Атлетико" (Мадрид)



21.45 "Реал" (Мадрид) - "Атлетик" (Билбао)



0.30 "Атлетико Минейро" - "Фигуерензе"







Понеделник



Евроспорт 2



21.15 "Кайзерслаутерн" - "Бохум"







Вторник



Диема спорт 2



20.00 Купа на България, 1/8-финал: "Монтана" - "Лудогорец"



Диема спорт



21.45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Ливърпул" - "Тотнъм"



РИНГ.БГ



21.45 "Дженоа" - "Милан"







Сряда



Диема спорт



19.00 Купа на България, 1/8-финал: "Левски" - "Черно море"



22.00 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Манчестър Юн" - "Манчестър С"



РИНГ.БГ



21.45 "Ювентус" - "Сампдория"



bTV Action



22.00 Купа на краля на Испания, 1/16-финал: "Леонеса" - "Реал" (Мадрид)







Четвъртък



Диема спорт



20.00 Купа на България, 1/8-финал: "Ботев" (Пд) - "Черно море"



РИНГ.БГ



21.45 "Палермо" - "Удинезе"







Петък



Диема



17.30 "Локомотив" (ГО) - "Славия"



Диема спорт 2



20.00 "Дунав" - "Лудогорец"



Евроспорт



02.00 Мейджър лийг сокър: Плейоф



Евроспорт 2



21.30 "Борусия" (М) - "Айнтрахт"



