Афишът на 30-ата "Киномания" е обещаващ Снимки: "Киномания" Гослинг и Адамс в "Ла-ла-ленд".



предварителна програма 7-16 ноември







Месец преди началото на дългоочаквания кинофорум в залите на НДК "Киномания" вече пусна в продажба билетите за част от най-атрактивните филми, известна е и голяма част от програмата. Българският "Слава" ще постави началото на 17 ноември в зала 1 на НДК. Зад филма стоят създателите на успешния "Урок" Кристина Грозева и Петър Вълчанов, а ядрото на сценария отново е действителна случка: за кантонера, намерил разпилени на жп релсите милиони и върнал ги в полицията. "Слава" е дело на успешния режисьорски тандем Кристина Грозева и Петър Вълчанов, създали отличения с куп награди "Урок". Филмът е основан на действителни събития и разказва за кантонер, който намира разпилени на жп релсите милиони левове, които предава на полицията. Властта го награждава за доблестната постъпка с ръчен часовник, който... не работи, а пиарката на министерството губи неговия, спомен от баща му. В ролите са Стефан Денолюбов, Маргита Гошева, Китодар Тодоров, Милко Лазаров.



В афиша са и новите филми на Уди Алън (Cafe Society, открил тазгодишния Кан), Педро Алмодовар (дългоочакваният "Хулиета"), Стивън Фриънс ("Флорънс, несъвършената дива", където Мерил Стрийп пее фалшиво). Сред акцентите в програмата е и "Хищници в мрака" на Том Форд, спечелил голямата награда на журито "Сребърен лъв" във Венеция преди седмици. Новият шедьовър на Джим Джармъш "Патерсън", чиято премиера бе през май в Кан, също ще бъде показан в зала 1 на НДК. Той е поетичен разказ за млад автобусен шофьор (Адам Драйвър), който всеки ден наблюдава и слуша тривиални случки от ежедневието и ги превръща в стихове.



Новият шедьовър на Деймиън Шазел, впечатлил с дебюта си "Камшичен удар" - "Ла-ла-ленд", повежда хорото от музикални филми, които изобилстват на "Киномания". Във възхитителния мюзикъл начинаеща актриса (Ема Стоун) и всеотдаен джаз музикант (Райън Гослинг) се влюбват един в друг в град, където мечтите се разбиват на парчета. На 13 септември в Торонто бе световната премиера на J: Beyond Flamenco на Карлос Саура, а през ноември ще бъде показът му у нас. От 2004 г. насам "Киномания" показва всеки нов филм на големия режисьор без изключение. На известния американски тромпетист и певец Чет Бейкър е посветен Born to Be Blue с участието на Итън Хоук. Документалният Janis: Little Girl Blue на Ейми Бърг пък разказва вдъхновяващата и трагична история на Джанис Джоплин - чрез нейни писма, пращани през годините до семейството, най-близките й приятели и съмишленици.



Първият игрален филм, посветен на Майлс Дейвис - Miles Ahead, е дело на Дон Чийдъл, който изпълнява и ролята на гениалния джаз музикант. Участва и Юън Макгрегър в ролята на журналист от "Ролинг стоун", който опитва да вземе интервю от легендата, потънала в отшелничество в края на 70-те. "Киномания 2016" ще отдаде почит и на Дейвид Боуи и Принс, които светът загуби тази година - съответно с филмите Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (документален концертен филм на Д. А. Пенебейкър) и Purple Rain на режисьора Албърт Маноли, спечелил "Оскар" и "Грами" за филмова музика.



"Киномания" почита и годишнини на двама легендарни режисьори: 75-ия юбилей на Бернардо Бертолучи и 30 години от смъртта на Андрей Тарковски. 10 дни преди откриването на фестивала, от 7 до 16 ноември, предстоят ретроспективи на двамата големи. Организаторите от НДК ще покажат всички 7 филма на великия Тарковски - "Иваново детство", "Андрей Рубльов", "Соларис", "Огледало", "Сталкер", "Носталгия" и "Жертвоприношение", като първите пет ще бъдат на реставрирани от "Мосфилм" копия на DCP.



