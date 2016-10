Еминем критикува в песен Доналд Тръмп И-НЕТ СНИМКИ Еминем



Еминем пусна в YouTube нова песен, в която се изказва остро срещу кандидат-президента Доналд Тръмп. Белият рапър, който е най-продаваният изпълнител в типично негърския жанр, в последните години не се изявява много активно, но в профила си във "Фейсбук" пише, че работи по нов албум. Новото му анти-Тръмп парче e озаглавено Campaign Speech ("Реч за кампанията"). То прилича по-скоро на дълъг монолог, тъй като музиката в него е малко. Рапърът обаче остава верен на своята репутация да използва остър и цветист език. Той сочи с пръст републиканския кандидат за президентския пост Доналд Тръмп, който според него е истински опасен.Той е "непредвидимият кандидат, "с пръст на копчето" (ядреното - б.р.), който няма отговор за нищо". 44-годишният изпълнител никога не е говорил много за политика в своите интервюта, но е признавал, че е по-скоро с леви убеждения. В парчето си Campaign Speech Еминем не се опитва да дава уроци по морал, напротив, в типичния си стил, доста грубо, разказва за сексуалните си фантазии, на които би се отдал, ако можеше да стане президент на мястото на Тръмп. Самият Тръмп е обвиняван в различни сексуални посегателства, които отрича.