МЕДИИ Световните развлекателни телевизии все по-често са в България С епизод от Рила започва сървайвърско риалити по Discovery Channel СВЕТОСЛАВ СПАСОВ СНИМКИ: "НЕШЪНЪЛ ДЖИОГРАФИК" М.г. Джеймс бе в Родопите за епизод на "Кралете на дивото".



През 2015 г. Джош Джеймс прекара няколко дни в гората над родопския град Девин за снимките на поредицата "Кралете на дивото". В нея той работи в екип с професионалния готвач Мат Тебът. Целта на двамата бе да докажат, че храната може да се приготвя вкусно и без луксозни кухни и специални доставки. Джеймс ловува с лък, прашка и капани, а Мат готвеше в полеви условия. От Discovery Channel поясниха, че избират България, защото търсят "европейски декор" - без крокодили и игуани, но с гъсти гори, характерни за Стария континент. Преди да спуснат Джеймс и Тебът с хеликоптер над Девин, продуцентите разпитали местни ловци какви хищници има в планината и ловът на кои животни е разрешен. За окончателния избор на дестинацията повлияло и усещането, че природата в Родопите изглежда хем девствена, хем позната на телевизионната аудитория в Европа.



Другата най-известна научно-популярна телевизия - National Geographic, също все по-често обръща поглед към България. От три сезона по регионалната й честота върви предаването "Изследвай България" (Еxplore Bulgaria). Целта на това риалити е да показва известни и все пак немного познати кътчета. Условието е те да са красиви и в същото време до тях да се стига трудно - с катерене, гмуркане, дълго колоездене, офроуд шофиране и т.н. Затова в екипа има спортист, планински инструктор, археолог, биолог и зоолог. Групата вече е била на пиринския връх Синаница, природния феномен Лъвската глава, светилището Бегликташ, в Странджа планина, по поречието на Ропотамо, по устието на река Велека и т.н. Последният засега сезон бе изцяло посветен на Родопите.



Освен природа, чуждите телевизии търсят у нас и исторически сюжети. National Geographic излъчи преди време филма "Мощите на Йоан Кръстител", посветен на археологическите разкопки на остров "Свети Иван". По-късно бе показан и втори филм по темата. Viasat History пък продуцира "Златото на траките" (The Gold of the Thracians), в който участваха български археолози, историци, археоастрономи и др. Те разказаха на международната публика за златото от Варненския некропол, за Вълчитрънското и Панагюрското съкровище, за уменията на траките да строят жилища, за невероятните им светилища и т.н. Пак National Geographic покани основателя на най-голямата космическа програма у нас Райчо Райчев като коментатор в поредицата "Тайните на Вселената". Проектът бе дело на американски екип и останалите експерти бяха от Щатите и от Италия. Дискутирано бе как се оцелява в Космоса, защо е създадена Международната космическа станция, на какви скъпоценни камъни са богати другите планети, кога космическият туризъм е преминал от фантастиката в каталозите на туроператорите и т.н.



