НАКРАТКО

Нова тв с дебютно предаване от 3 ноември







Нова телевизия включва в програмата си неизлъчван досега в България формат. На 3 ноември в 21 ч. започва шоуто "Пееш или лъжеш". В него осем известни личности ще се опитват да заблудят журито имат ли музикален талант, или представянето им на сцената е фалш, скрит зад умела режисура. Арбитри на изпълненията ще са тв водещият Емил Кошлуков, актрисата Милица Гладнишка и певицата Алекс Раева. От участниците вече е известно името на рапъра Криско. Епизодите на "Пееш или лъжеш" ще вървят в четвъртък.











Кулинарно шоу по bTV пътува из страната







Шеф-готвачът Андре Токев и Събин Ранков ще са главните действащи лица в ново кулинарно предаване по bTV - "Ловци на храна". Двамата ще пътуват из страната, за да събират рецепти и интересни идеи в готвенето. Домакините ще посрещат готвачите в домовете си и ще им показват местни деликатеси и технологии за приготвяне на всекидневни ястия. Гостите пък ще ги предлагат в гурме варианти.







"Ню Йорк Таймс" промени международния си сайт







Интернет изданието, което вестник "Ню Йорк Таймс" предлага извън САЩ - "The International New York Times", вече се казва "The New York Times International Edition". Промяната в името е съпътствано с нов дизайн на страницата, допълнително новинарско съдържание и повече анализи. В писмо до читателите издателят на вестника Артър Сулцбергер Джуниър пише: "Ние знаем, че в тази дигитална ера получавате новините от много източници. Но също така знаем, че нашите международни читатели все още копнеят за дълбокия поглед, който един вестник може да даде."