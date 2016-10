Идват виртуози на танца бунт Във фестивала One dance week ще видим големи имена от Канада и Тайван Елена Георгиева Anarchy Dance Theatre е сложна сплав от телесна пластика и триумф на дигиталното.



"Взривоопасно проучване на мъжествеността, което е 1/2 танц, 1/4 пърформанс и 1/4 рок шоу" - така определя канадското издание The Ottawa Citizen спектакъла "Всичко отива по дяволите, скъпа", който ще видим на 20.10. от 19:30 ч. в Дом на Културата "Борис Христов". Гост е една от ключовите фигури за канадската танцова сцена - Фредерик Гравел. Хореограф, танцьор, музикант и светлинен дизайнер, Гравел е добре известен със своя бунтарски стил. Той преобръща традиционната хореография с главата надолу, смесвайки умело различни елементи - както по отношение на музикалната среда, така и по отношение на танцовите движения. В спектакъла участва и Стефан Буше - мултиинструментален музикант, който създава на живо уникален саундтрак, изпълнен с провокации, тежки акорди и рок енергия. На сцената ще видим и Дейв-Сейнт Пиер - "ужасното дете" на траш хореографията, както и Никола Кантин - актьор, който черпи вдъхновение от клоунадата. "Всичко отива по дяволите, скъпа" е смешна, бутафорна, на моменти тъжна, но и искрена до крайност история за съвременния живот, ценности и съвременното общество, в която Гравел очертава измеренията на американската "мъжественост" с похватите на иронията и гротеската.



На 22 октомври пък на българска сцена ще излезе тайванската танцова група Anarchy Dance Theater. Техният спектакъл "Второ тяло", чиято премиера се състоя в рамките на Вроцлав - Европейска столица на културата 2016, ще бъде представен два пъти - на 22 октомври от 16:00 и 20:30 ч. в Дом на Културата "Борис Христов", Пловдив. Създател на спектакъла е хореографът Сия Тия Хуа. Във "Второ тяло" се срещат дигиталните изкуства и съвременния танц, създавайки физикално-дигитална среда, която прескача границите между реалното и виртуалното пространство. Публиката е поканена да изследва тялото - първичното, естественото и материалното, от една страна, и вторичното, илюзорното и дигиталното, от друга. За цялостното въздействие на спектакъла допринасят и красивите звукови пейзажи на Яник Дауби, който композира електро-акустична музика (musique concrete) и създава музикални импровизации с намерени предмети, аналогови устройства и цифрови процесори. Международният фестивал за съвременен танц и пърформанс One dance week ще ни покаже за първи път на българска сцена танцови колективи от Канада и Тайван. На 20 октомври в Пловдив, за единственото си европейско турне, пристига екстравагантният канадец Фредерик Гравел, а два дни по-късно - на 22 октомври - ще можем да видим за второто му гостуване в Европа и дигиталния спектакъл "Второ тяло" на големите звезди от Тайван - Anarchy Dance Theatre.