СТАТИСТИКА

|"Берое"
|3:4
|"Ботев" (Пд)
|"Дунав"
|1:1
|"Монтана"
|"Локо" (ГО)
|снощи
|"Локо" (Пд)
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛЕВСКИ"
|7
|3
|0
|19:4
|24
|2. "ЛУДОГОРЕЦ"
|7
|1
|1
|25:9
|22
|3. "ДУНАВ"
|5
|3
|2
|12:6
|18
|4. "ЦСКА-СОФИЯ"
|5
|3
|2
|16:6
|18
|5. "БОТЕВ"
|5
|2
|3
|18:15
|17
|6. "ЧЕРНО МОРЕ
|5
|2
|3
|12:11
|17
|7. "БЕРОЕ"
|4
|1
|4
|8:11
|13
|8. "ПИРИН
|4
|1
|5
|11:15
|13
|9. "ЛОКО" (ПД)
|3
|3
|3
|17:17
|12
|10. "СЛАВИЯ"
|3
|1
|6
|14:20
|10
|11. "ВЕРЕЯ"
|3
|1
|6
|9:18
|10
|12. "НЕФТОХИМИК"
|2
|1
|7
|9:18
|7
|13. "ЛОКО" (ГО)
|1
|2
|6
|7:16
|5
|14. "МОНТАНА"
|1
|2
|7
|6:17
|5
Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.
ГОЛМАЙСТОРИ
7 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
6 гола - Мартин Камбуров ("Локомотив");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев");
4 гола - Вандерсон, Марселиньо, Клаудиу Кешерю и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин");
3 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Божидар Краев, Георги Костадинов, Бабатунде Адениджи и Франсис Нар ("Левски"), Дани Кики ("Локомотив"), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия").
В следващия кръг - 21 октомври (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" - "Дунав" (по "Диема"); от 20 ч.: "Монтана" - "ЦСКА-София" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 22 октомври (събота), 15 ч.: "Ботев" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Лудогорец" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 23 октомври (неделя), 17.30 ч.: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Верея" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт 2").
ВТОРА ЛИГА, IХ КРЪГ
|"Локо" (Сф)
|2:1
|"Ботев" (Глб)
|"Септември" (Сф)
|1:0
|"Витоша"
|"Поморие"
|2:1
|"ЦСКА-София II"
|"Етър"
|снощи
|"Ботев" (Вр)
КЛАСИРАНЕ
|1. "СЕПТЕМВРИ"
|5
|3
|1
|14:6
|18
|2. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|5
|2
|2
|16:10
|17
|3. "НЕСЕБЪР"
|5
|2
|2
|13:8
|17
|4. "ЕТЪР"
|5
|2
|1
|11:5
|17
|5. "СОЗОПОЛ"
|4
|4
|1
|10:4
|16
|6. "ВИТОША"
|4
|3
|2
|9:4
|15
|7. "ЦАРСКО СЕЛО"
|4
|3
|2
|15:8
|15
|8. "БОТЕВ" (ВР)
|3
|4
|1
|10:5
|13
|9. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|3
|3
|3
|10:7
|12
|10. "ПОМОРИЕ"
|3
|3
|3
|11:13
|12
|11. "ЛОКОМОТИВ"
|2
|4
|3
|9:12
|10
|12. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|2
|3
|4
|9:10
|9
|13. "СПАРТАК"
|2
|2
|5
|9:17
|8
|14. "ОБОРИЩЕ"
|1
|3
|5
|8:15
|6
|15. "БАНСКО"
|0
|5
|4
|5:15
|5
|16. "ЛЕВСКИ"
|0
|0
|9
|7:27
|0
В следващия кръг - 21 октомври (петък), 16 ч.: "Созопол" - "Септември", "Несебър" - "Оборище"; 22 октомври (събота), 16 ч.: "Ботев" (Глб) - "Етър", "ЦСКА-София II" - "Локомотив", "Царско село" - "Спартак" (Пл), "Банско" - "Левски"; 23 октомври (неделя), 14.45 ч.: "Витоша" - "Поморие" (по "Диема спорт 2"); от 16 ч.: "Лудогорец II" - "Ботев" (Вр).