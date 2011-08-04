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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, Х КРЪГ

"Берое"3:4"Ботев" (Пд)
(Мапуку 11, 37, 61-д; Косоко 2, Неделев 42, 81, Ж. Пауло 53)

"Дунав"1:1"Монтана"
(Шопов 81; Ив. Михов 9)

"Локо" (ГО)снощи"Локо" (Пд)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛЕВСКИ"73019:424
2. "ЛУДОГОРЕЦ"71125:922
3. "ДУНАВ"53212:618
4. "ЦСКА-СОФИЯ"53216:618
5. "БОТЕВ"52318:1517
6. "ЧЕРНО МОРЕ52312:1117
7. "БЕРОЕ"4148:1113
8. "ПИРИН41511:1513
9. "ЛОКО" (ПД)33317:1712
10. "СЛАВИЯ"31614:2010
11. "ВЕРЕЯ"3169:1810
12. "НЕФТОХИМИК"2179:187
13. "ЛОКО" (ГО)1267:165
14. "МОНТАНА"1276:175

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.

ГОЛМАЙСТОРИ
7 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
6 гола - Мартин Камбуров ("Локомотив");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев");
4 гола - Вандерсон, Марселиньо, Клаудиу Кешерю и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин");
3 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Божидар Краев, Георги Костадинов, Бабатунде Адениджи и Франсис Нар ("Левски"), Дани Кики ("Локомотив"), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия").

В следващия кръг - 21 октомври (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" - "Дунав" (по "Диема"); от 20 ч.: "Монтана" - "ЦСКА-София" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 22 октомври (събота), 15 ч.: "Ботев" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Лудогорец" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 23 октомври (неделя), 17.30 ч.: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Верея" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт 2").

ВТОРА ЛИГА, IХ КРЪГ

"Локо" (Сф)2:1"Ботев" (Глб)

"Септември" (Сф)1:0"Витоша"

"Поморие"2:1"ЦСКА-София II"

"Етър"снощи"Ботев" (Вр)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "СЕПТЕМВРИ"53114:618
2. "ЦСКА-СОФИЯ II"52216:1017
3. "НЕСЕБЪР"52213:817
4. "ЕТЪР"52111:517
5. "СОЗОПОЛ"44110:416
6. "ВИТОША"4329:415
7. "ЦАРСКО СЕЛО"43215:815
8. "БОТЕВ" (ВР)34110:513
9. "ЛУДОГОРЕЦ II"33310:712
10. "ПОМОРИЕ"33311:1312
11. "ЛОКОМОТИВ"2439:1210
12. "БОТЕВ" (ГЛБ)2349:109
13. "СПАРТАК"2259:178
14. "ОБОРИЩЕ"1358:156
15. "БАНСКО"0545:155
16. "ЛЕВСКИ"0097:270

В следващия кръг - 21 октомври (петък), 16 ч.: "Созопол" - "Септември", "Несебър" - "Оборище"; 22 октомври (събота), 16 ч.: "Ботев" (Глб) - "Етър", "ЦСКА-София II" - "Локомотив", "Царско село" - "Спартак" (Пл), "Банско" - "Левски"; 23 октомври (неделя), 14.45 ч.: "Витоша" - "Поморие" (по "Диема спорт 2"); от 16 ч.: "Лудогорец II" - "Ботев" (Вр).
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