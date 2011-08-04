СТАТИСТИКА



"Берое" 3:4 "Ботев" (Пд) (Мапуку 11, 37, 61-д; Косоко 2, Неделев 42, 81, Ж. Пауло 53)



"Дунав" 1:1 "Монтана" (Шопов 81; Ив. Михов 9)



"Локо" (ГО) снощи "Локо" (Пд)

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛЕВСКИ" 7 3 0 19:4 24 2. "ЛУДОГОРЕЦ" 7 1 1 25:9 22 3. "ДУНАВ" 5 3 2 12:6 18 4. "ЦСКА-СОФИЯ" 5 3 2 16:6 18 5. "БОТЕВ" 5 2 3 18:15 17 6. "ЧЕРНО МОРЕ 5 2 3 12:11 17 7. "БЕРОЕ" 4 1 4 8:11 13 8. "ПИРИН 4 1 5 11:15 13 9. "ЛОКО" (ПД) 3 3 3 17:17 12 10. "СЛАВИЯ" 3 1 6 14:20 10 11. "ВЕРЕЯ" 3 1 6 9:18 10 12. "НЕФТОХИМИК" 2 1 7 9:18 7 13. "ЛОКО" (ГО) 1 2 6 7:16 5 14. "МОНТАНА" 1 2 7 6:17 5

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.



ГОЛМАЙСТОРИ

7 гола - Жоао Пауло ("Ботев");

6 гола - Мартин Камбуров ("Локомотив");

5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев");

4 гола - Вандерсон, Марселиньо, Клаудиу Кешерю и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин");

3 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Божидар Краев, Георги Костадинов, Бабатунде Адениджи и Франсис Нар ("Левски"), Дани Кики ("Локомотив"), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия").



В следващия кръг - 21 октомври (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" - "Дунав" (по "Диема"); от 20 ч.: "Монтана" - "ЦСКА-София" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 22 октомври (събота), 15 ч.: "Ботев" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Лудогорец" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 23 октомври (неделя), 17.30 ч.: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Верея" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт 2").



ВТОРА ЛИГА, IХ КРЪГ



"Локо" (Сф) 2:1 "Ботев" (Глб)

"Септември" (Сф) 1:0 "Витоша"

"Поморие" 2:1 "ЦСКА-София II"

"Етър" снощи "Ботев" (Вр)

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "СЕПТЕМВРИ" 5 3 1 14:6 18 2. "ЦСКА-СОФИЯ II" 5 2 2 16:10 17 3. "НЕСЕБЪР" 5 2 2 13:8 17 4. "ЕТЪР" 5 2 1 11:5 17 5. "СОЗОПОЛ" 4 4 1 10:4 16 6. "ВИТОША" 4 3 2 9:4 15 7. "ЦАРСКО СЕЛО" 4 3 2 15:8 15 8. "БОТЕВ" (ВР) 3 4 1 10:5 13 9. "ЛУДОГОРЕЦ II" 3 3 3 10:7 12 10. "ПОМОРИЕ" 3 3 3 11:13 12 11. "ЛОКОМОТИВ" 2 4 3 9:12 10 12. "БОТЕВ" (ГЛБ) 2 3 4 9:10 9 13. "СПАРТАК" 2 2 5 9:17 8 14. "ОБОРИЩЕ" 1 3 5 8:15 6 15. "БАНСКО" 0 5 4 5:15 5 16. "ЛЕВСКИ" 0 0 9 7:27 0

В следващия кръг - 21 октомври (петък), 16 ч.: "Созопол" - "Септември", "Несебър" - "Оборище"; 22 октомври (събота), 16 ч.: "Ботев" (Глб) - "Етър", "ЦСКА-София II" - "Локомотив", "Царско село" - "Спартак" (Пл), "Банско" - "Левски"; 23 октомври (неделя), 14.45 ч.: "Витоша" - "Поморие" (по "Диема спорт 2"); от 16 ч.: "Лудогорец II" - "Ботев" (Вр).

ПЪРВА ЛИГА, Х КРЪГ(Мапуку 11, 37, 61-д; Косоко 2, Неделев 42, 81, Ж. Пауло 53)(Шопов 81; Ив. Михов 9)КЛАСИРАНЕ 44