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17 Октомври 2016 20:11
Съвсем реалистично,главичката е плешива(и ухилена),а тия от скротума ,пак съвсем реалистично,са си с естествено окосмяване
Комарницки
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17 Октомври 2016 20:25
Не подкрепям никого!
А пък иска да рече аФторо че всъщност подкрепяте тези:
А пък онези губят:
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17 Октомври 2016 20:33
Бога ми, точно така щях да гласувам, с един стилизиран бай ..., но вече няма как, трябва за Радев.
Пью с отвращением!
Комарко
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17 Октомври 2016 20:58
От вчера Комарницки залита в простащината с нискобюджетна продукция в стил Шарли Ебдо. Жалко. Творческа немощ.
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17 Октомври 2016 21:03
Обикновено Генералът се засяга, че много дебел го били рисували. Сега пък да не се обиди, че не е нарисуван по-дебел?