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Христо Комарницки
Туш!!!
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СЕГА Форум - Мнения: 
15
 Видими 
17 Октомври 2016 19:50
Неееееееееееееееееееееееееееееееееее
17 Октомври 2016 19:54
Рано е за мартенички!
17 Октомври 2016 19:55
17 Октомври 2016 19:55
Бай Х*й?
17 Октомври 2016 20:01
Лявата топка е много на място.
17 Октомври 2016 20:05
Чудна мартеничка! Българска, от Своге!
17 Октомври 2016 20:08
Браво!!! В съзвучие с Бай х-й!
17 Октомври 2016 20:11
Съвсем реалистично,главичката е плешива(и ухилена),а тия от скротума ,пак съвсем реалистично,са си с естествено окосмяване
Комарницки
17 Октомври 2016 20:21
Има си термин от казармата - "солташак"
17 Октомври 2016 20:25
Не подкрепям никого!



А пък иска да рече аФторо че всъщност подкрепяте тези:

А пък онези губят:


17 Октомври 2016 20:33
Бога ми, точно така щях да гласувам, с един стилизиран бай ..., но вече няма как, трябва за Радев.
Пью с отвращением!
Комарко
17 Октомври 2016 20:42

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Сайтът на Генек
17 Октомври 2016 20:53
Ушат... Комаре
17 Октомври 2016 20:58
От вчера Комарницки залита в простащината с нискобюджетна продукция в стил Шарли Ебдо. Жалко. Творческа немощ.
17 Октомври 2016 21:03
Обикновено Генералът се засяга, че много дебел го били рисували. Сега пък да не се обиди, че не е нарисуван по-дебел?
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