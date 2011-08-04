СТАТИСТИКА



"Черно море" 2:1 "Верея" (Зафиров 45-авт, Кузма 48; Мунин 12)



"Пирин" (Бл) 1:3 "Лудогорец" (Младенов 15; Моци 7-д, Кафу 22, Башлиев 78-авт)



"ЦСКА-София" 1:1 "Левски" (Йорданов 76-д; Нар 34)



"Нефтохимик" 2:0 "Славия" (Христов 43, Манев 53)



"Берое" снощи "Ботев" (Пд)

"Дунав" снощи "Монтана"

"Локомотив" (ГО) днес "Локомотив" (Пд) (20 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛЕВСКИ" 7 3 0 19:4 24 2. "ЛУДОГОРЕЦ" 7 1 1 25:9 22 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 5 3 2 16:6 18 4. "ДУНАВ" 5 2 2 11:5 17 5. "ЧЕРНО МОРЕ 5 2 3 12:11 17 6. "БОТЕВ" 4 2 3 14:12 14 7. "БЕРОЕ" 4 1 3 5:7 13 8. "ПИРИН 4 1 5 11:15 13 9. "ЛОКО" (ПД) 3 3 3 17:17 12 10. "СЛАВИЯ" 3 1 6 14:20 10 11. "ВЕРЕЯ" 3 1 6 9:18 10 12. "НЕФТОХИМИК" 2 1 7 9:18 7 13. "ЛОКО" (ГО) 1 2 6 7:16 5 14. "МОНТАНА" 1 1 7 5:16 4

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.



ГОЛМАЙСТОРИ

6 гола - Мартин Камбуров ("Локомотив"), Жоао Пауло ("Ботев");

5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");

4 гола - Вандерсон, Марселиньо, Клаудиу Кешерю и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин");

3 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Божидар Краев, Георги Костадинов, Бабатунде Адениджи и Франсис Нар ("Левски"), Дани Кики ("Локомотив"), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев").



В следващия кръг - 21 октомври (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" - "Дунав" (по "Диема"); от 20 ч.: "Монтана" - "ЦСКА-София" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 22 октомври (събота), 15 ч.: "Ботев" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Лудогорец" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 23 октомври (неделя), 17.30 ч.: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Верея" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт 2").



ВТОРА ЛИГА, IХ КРЪГ



"Банско" 0:0 "Лудогорец II"

"Левски" (Крл) 2:3 "Несебър" (Куманов 44, Стефанов 84; Цачев 55, Цонков 75, 90)



"Оборище" 0:3 "Царско село" (Ганчев 10, 45, 60)



"Спартак" (Пл) 0:2 "Созопол" (Баев 53, Христов 89)



"Локомотив" (Сф) снощи "Ботев" (Глб)

"Септември" (Сф) снощи "Витоша"

"Поморие" снощи "ЦСКА-София II"

"Етър" днес "Ботев" (Вр) (16 ч., по "Диема спорт 2")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЦСКА-СОФИЯ II" 5 2 1 15:8 17 2. "ЕТЪР" 5 2 1 11:5 17 3. "НЕСЕБЪР" 5 2 2 13:8 17 4. "СОЗОПОЛ" 4 4 1 10:4 16 5. "ЦАРСКО СЕЛО" 4 3 2 15:8 15 6. "СЕПТЕМВРИ" 4 3 1 13:6 15 7. "ВИТОША" 4 3 1 9:3 15 8. "БОТЕВ" (ВР) 3 4 1 10:5 13 9. "ЛУДОГОРЕЦ II" 3 3 3 10:7 12 10. "ПОМОРИЕ" 2 3 3 9:12 9 11. "БОТЕВ" (ГЛБ) 2 3 3 8:8 9 12. "СПАРТАК" 2 2 5 9:17 8 13. "ЛОКОМОТИВ" 1 4 3 7:11 7 14. "ОБОРИЩЕ" 1 3 5 8:15 6 15. "БАНСКО" 0 5 4 5:15 5 16. "ЛЕВСКИ" 0 0 9 7:27 0

В следващия кръг - 21 октомври (петък), 16 ч.: "Созопол" - "Септември", "Несебър" - "Оборище"; 22 октомври (събота), 16 ч.: "Ботев" (Глб) - "Етър", "ЦСКА-София II" - "Локомотив", "Царско село" - "Спартак" (Пл), "Банско" - "Левски"; 23 октомври (неделя), 14.45 ч.: "Витоша" - "Поморие" (по "Диема спорт 2"); от 16 ч.: "Лудогорец II" - "Ботев" (Вр).

ПЪРВА ЛИГА, Х КРЪГ(Зафиров 45-авт, Кузма 48; Мунин 12)(Младенов 15; Моци 7-д, Кафу 22, Башлиев 78-авт)(Йорданов 76-д; Нар 34)(Христов 43, Манев 53)(20 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 12