СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, Х КРЪГ
(Зафиров 45-авт, Кузма 48; Мунин 12)
|"Пирин" (Бл)
|1:3
|"Лудогорец"
(Младенов 15; Моци 7-д, Кафу 22, Башлиев 78-авт)
(Йорданов 76-д; Нар 34)
(Христов 43, Манев 53)
|"Локомотив" (ГО)
|днес
|"Локомотив" (Пд)
(20 ч., по "Диема спорт")
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛЕВСКИ"
|7
|3
|0
|19:4
|24
|2. "ЛУДОГОРЕЦ"
|7
|1
|1
|25:9
|22
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|5
|3
|2
|16:6
|18
|4. "ДУНАВ"
|5
|2
|2
|11:5
|17
|5. "ЧЕРНО МОРЕ
|5
|2
|3
|12:11
|17
|6. "БОТЕВ"
|4
|2
|3
|14:12
|14
|7. "БЕРОЕ"
|4
|1
|3
|5:7
|13
|8. "ПИРИН
|4
|1
|5
|11:15
|13
|9. "ЛОКО" (ПД)
|3
|3
|3
|17:17
|12
|10. "СЛАВИЯ"
|3
|1
|6
|14:20
|10
|11. "ВЕРЕЯ"
|3
|1
|6
|9:18
|10
|12. "НЕФТОХИМИК"
|2
|1
|7
|9:18
|7
|13. "ЛОКО" (ГО)
|1
|2
|6
|7:16
|5
|14. "МОНТАНА"
|1
|1
|7
|5:16
|4
Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.
ГОЛМАЙСТОРИ
6 гола - Мартин Камбуров ("Локомотив"), Жоао Пауло ("Ботев");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");
4 гола - Вандерсон, Марселиньо, Клаудиу Кешерю и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин");
3 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Божидар Краев, Георги Костадинов, Бабатунде Адениджи и Франсис Нар ("Левски"), Дани Кики ("Локомотив"), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев").
В следващия кръг - 21 октомври (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" - "Дунав" (по "Диема"); от 20 ч.: "Монтана" - "ЦСКА-София" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 22 октомври (събота), 15 ч.: "Ботев" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Лудогорец" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 23 октомври (неделя), 17.30 ч.: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Верея" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт 2").
ВТОРА ЛИГА, IХ КРЪГ
|"Банско"
|0:0
|"Лудогорец II"
(Куманов 44, Стефанов 84; Цачев 55, Цонков 75, 90)
|"Левски" (Крл)
|2:3
|"Несебър"
(Ганчев 10, 45, 60)
|"Оборище"
|0:3
|"Царско село"
(Баев 53, Христов 89)
|"Спартак" (Пл)
|0:2
|"Созопол"
|"Локомотив" (Сф)
|снощи
|"Ботев" (Глб)
|"Септември" (Сф)
|снощи
|"Витоша"
|"Поморие"
|снощи
|"ЦСКА-София II"
(16 ч., по "Диема спорт 2")
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|5
|2
|1
|15:8
|17
|2. "ЕТЪР"
|5
|2
|1
|11:5
|17
|3. "НЕСЕБЪР"
|5
|2
|2
|13:8
|17
|4. "СОЗОПОЛ"
|4
|4
|1
|10:4
|16
|5. "ЦАРСКО СЕЛО"
|4
|3
|2
|15:8
|15
|6. "СЕПТЕМВРИ"
|4
|3
|1
|13:6
|15
|7. "ВИТОША"
|4
|3
|1
|9:3
|15
|8. "БОТЕВ" (ВР)
|3
|4
|1
|10:5
|13
|9. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|3
|3
|3
|10:7
|12
|10. "ПОМОРИЕ"
|2
|3
|3
|9:12
|9
|11. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|2
|3
|3
|8:8
|9
|12. "СПАРТАК"
|2
|2
|5
|9:17
|8
|13. "ЛОКОМОТИВ"
|1
|4
|3
|7:11
|7
|14. "ОБОРИЩЕ"
|1
|3
|5
|8:15
|6
|15. "БАНСКО"
|0
|5
|4
|5:15
|5
|16. "ЛЕВСКИ"
|0
|0
|9
|7:27
|0
В следващия кръг - 21 октомври (петък), 16 ч.: "Созопол" - "Септември", "Несебър" - "Оборище"; 22 октомври (събота), 16 ч.: "Ботев" (Глб) - "Етър", "ЦСКА-София II" - "Локомотив", "Царско село" - "Спартак" (Пл), "Банско" - "Левски"; 23 октомври (неделя), 14.45 ч.: "Витоша" - "Поморие" (по "Диема спорт 2"); от 16 ч.: "Лудогорец II" - "Ботев" (Вр).