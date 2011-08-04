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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, Х КРЪГ

"Черно море"2:1"Верея"
(Зафиров 45-авт, Кузма 48; Мунин 12)

"Пирин" (Бл)1:3"Лудогорец"
(Младенов 15; Моци 7-д, Кафу 22, Башлиев 78-авт)

"ЦСКА-София"1:1"Левски"
(Йорданов 76-д; Нар 34)

"Нефтохимик"2:0"Славия"
(Христов 43, Манев 53)

"Берое"снощи"Ботев" (Пд)

"Дунав"снощи"Монтана"

"Локомотив" (ГО)днес"Локомотив" (Пд)
(20 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛЕВСКИ"73019:424
2. "ЛУДОГОРЕЦ"71125:922
3. "ЦСКА-СОФИЯ"53216:618
4. "ДУНАВ"52211:517
5. "ЧЕРНО МОРЕ52312:1117
6. "БОТЕВ"42314:1214
7. "БЕРОЕ"4135:713
8. "ПИРИН41511:1513
9. "ЛОКО" (ПД)33317:1712
10. "СЛАВИЯ"31614:2010
11. "ВЕРЕЯ"3169:1810
12. "НЕФТОХИМИК"2179:187
13. "ЛОКО" (ГО)1267:165
14. "МОНТАНА"1175:164

Заб.: Мачът от I кръг "Берое" - "Лудогорец" е отложен за 16 ноември.

ГОЛМАЙСТОРИ
6 гола - Мартин Камбуров ("Локомотив"), Жоао Пауло ("Ботев");
5 гола - Диого Виана ("ЦСКА-София");
4 гола - Вандерсон, Марселиньо, Клаудиу Кешерю и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Антон Огнянов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин");
3 гола - Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Божидар Краев, Георги Костадинов, Бабатунде Адениджи и Франсис Нар ("Левски"), Дани Кики ("Локомотив"), Сердер Сердеров и Ивайло Димитров ("Славия"), Тодор Неделев ("Ботев").

В следващия кръг - 21 октомври (петък), 17.30 ч.: "Локомотив" - "Дунав" (по "Диема"); от 20 ч.: "Монтана" - "ЦСКА-София" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); 22 октомври (събота), 15 ч.: "Ботев" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Лудогорец" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 23 октомври (неделя), 17.30 ч.: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Верея" - "Нефтохимик" (по "Диема спорт 2").

ВТОРА ЛИГА, IХ КРЪГ

"Банско"0:0"Лудогорец II"

"Левски" (Крл)2:3"Несебър"
(Куманов 44, Стефанов 84; Цачев 55, Цонков 75, 90)

"Оборище"0:3"Царско село"
(Ганчев 10, 45, 60)

"Спартак" (Пл)0:2"Созопол"
(Баев 53, Христов 89)

"Локомотив" (Сф)снощи"Ботев" (Глб)

"Септември" (Сф)снощи"Витоша"

"Поморие"снощи"ЦСКА-София II"

"Етър"днес"Ботев" (Вр)
(16 ч., по "Диема спорт 2")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЦСКА-СОФИЯ II"52115:817
2. "ЕТЪР"52111:517
3. "НЕСЕБЪР"52213:817
4. "СОЗОПОЛ"44110:416
5. "ЦАРСКО СЕЛО"43215:815
6. "СЕПТЕМВРИ"43113:615
7. "ВИТОША"4319:315
8. "БОТЕВ" (ВР)34110:513
9. "ЛУДОГОРЕЦ II"33310:712
10. "ПОМОРИЕ"2339:129
11. "БОТЕВ" (ГЛБ)2338:89
12. "СПАРТАК"2259:178
13. "ЛОКОМОТИВ"1437:117
14. "ОБОРИЩЕ"1358:156
15. "БАНСКО"0545:155
16. "ЛЕВСКИ"0097:270

В следващия кръг - 21 октомври (петък), 16 ч.: "Созопол" - "Септември", "Несебър" - "Оборище"; 22 октомври (събота), 16 ч.: "Ботев" (Глб) - "Етър", "ЦСКА-София II" - "Локомотив", "Царско село" - "Спартак" (Пл), "Банско" - "Левски"; 23 октомври (неделя), 14.45 ч.: "Витоша" - "Поморие" (по "Диема спорт 2"); от 16 ч.: "Лудогорец II" - "Ботев" (Вр).
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