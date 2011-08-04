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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

16.30 "ЦСКА-София" - "Левски"

20.00 "Нефтохимик" - "Славия"

Диема спорт 2

14.30 "Челси" - "Лестър"

17.00 "Манчестър С" - "Евертън"

19.30 "Кристъл Палас" - "Уест Хем"

Нова спорт

17.00 "Дарби Каунти" - "Лийдс"

19.30 "Астън Вила" - "Уулвърхемптън"

РИНГ.БГ

16.00 "Наполи" - "Рома"

21.45 "Ювентус" - "Удинезе"

Евроспорт 2

16.30 "Айнтрахт" - "Байерн"

19.30 "Вердер" - "Байер"

Sport+

17.15 "Барселона" - "Депортиво"

21.45 "Бетис" - "Реал" (М)

F+

19.30 "Атлетико" (М) - "Гранада"



Неделя

Диема спорт 2

14.00 "Хъдърсфийлд" - "Шефилд Уенздей"

17.30 "Берое" - "Ботев" (Пд)

20.00 "Дунав" - "Монтана"

Диема спорт

15.30 "Мидълзбро" - "Уотфорд"

18.00 "Саутхемптън" - "Бърнли"

21.45 "Олимпик" (М) - "Метц"

Нова спорт

16.00 "Рен" - "Бордо"

18.00 "Сент Етиен" - "Дижон"

РИНГ.БГ

13.30 "Фиорентина" - "Аталанта"

16.00 "Интер" - "Каляри"

21.45 "Киево" - "Милан"

Евроспорт 2

16.30 "Майнц 05" - "Дармщад"

18.30 "Волфсбург" - "РБ Лайпциг"

22.00 Мейджър лийг сокър: "Монреал Импакт" - "Торонто"

Евроспорт

23.55 Мейджър лийг сокър: "Портланд Тимбърс" - "Колорадо Рапидс"

F+

17.15 "Атлетик" (Б) - "Реал Сосиедад"

19.30 "Спортинг" (Х) - "Валенсия"

21.45 "Виляреал" - "Селта"

Sport+

22.30 "Интернасионал" (Порту Алегре) - "Фламенго"

01.30 "Сантос" - "Гремио"



Понеделник

Диема спорт 2

16.00 "Етър" - "Ботев" (Вр)

22.00 "Ливърпул" - "Манчестър Юн"

Диема спорт

20.00 "Локомотив" (ГО) - "Локомотив" (Пд)

Евроспорт 2

21.15 "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Кайзерслаутерн"



Вторник

bTV Action

21.45 Шампионска лига: "Байер" - "Тотнъм"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига: "Олимпик" (Л) - "Ювентус"



Сряда

bTV Action

21.45 Шампионска лига: "Арсенал" - "Лудогорец"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига: "Барселона" - "Манчестър С"



Четвъртък

БНТ HD

20.00 Лига Европа: "Интер" - "Саутхемптън"

22.05 Лига Европа: "Рома" - "Аустрия" (Виена)

БНТ1

22.05 Лига Европа: "Манчестър Юн" - "Фенербахче"

bTV Action

20.00 Лига Европа: "Селта" - "Аякс"

22.05 Лига Европа: "Олимпиакос" - "Астана"

РИНГ.БГ

20.00 Лига Европа: "Краснодар" - "Шалке 04"

22.05 Лига Европа: "Генк" - "Атлетик" (Б)



Петък

Диема

17.30 "Локомотив" (Пд) - "Дунав"

Диема спорт 2

20.00 "Монтана" - "ЦСКА-София"

Евроспорт 2

21.30 "Хамбургер" - "Айнтрахт"



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