Футболна седмица

Събота
Диема спорт
16.30 "ЦСКА-София" - "Левски"
20.00 "Нефтохимик" - "Славия"
Диема спорт 2
14.30 "Челси" - "Лестър"
17.00 "Манчестър С" - "Евертън"
19.30 "Кристъл Палас" - "Уест Хем"
Нова спорт
17.00 "Дарби Каунти" - "Лийдс"
19.30 "Астън Вила" - "Уулвърхемптън"
РИНГ.БГ
16.00 "Наполи" - "Рома"
21.45 "Ювентус" - "Удинезе"
Евроспорт 2
16.30 "Айнтрахт" - "Байерн"
19.30 "Вердер" - "Байер"
Sport+
17.15 "Барселона" - "Депортиво"
21.45 "Бетис" - "Реал" (М)
F+
19.30 "Атлетико" (М) - "Гранада"
Неделя
Диема спорт 2
14.00 "Хъдърсфийлд" - "Шефилд Уенздей"
17.30 "Берое" - "Ботев" (Пд)
20.00 "Дунав" - "Монтана"
Диема спорт
15.30 "Мидълзбро" - "Уотфорд"
18.00 "Саутхемптън" - "Бърнли"
21.45 "Олимпик" (М) - "Метц"
Нова спорт
16.00 "Рен" - "Бордо"
18.00 "Сент Етиен" - "Дижон"
РИНГ.БГ
13.30 "Фиорентина" - "Аталанта"
16.00 "Интер" - "Каляри"
21.45 "Киево" - "Милан"
Евроспорт 2
16.30 "Майнц 05" - "Дармщад"
18.30 "Волфсбург" - "РБ Лайпциг"
22.00 Мейджър лийг сокър: "Монреал Импакт" - "Торонто"
Евроспорт
23.55 Мейджър лийг сокър: "Портланд Тимбърс" - "Колорадо Рапидс"
F+
17.15 "Атлетик" (Б) - "Реал Сосиедад"
19.30 "Спортинг" (Х) - "Валенсия"
21.45 "Виляреал" - "Селта"
Sport+
22.30 "Интернасионал" (Порту Алегре) - "Фламенго"
01.30 "Сантос" - "Гремио"
Понеделник
Диема спорт 2
16.00 "Етър" - "Ботев" (Вр)
22.00 "Ливърпул" - "Манчестър Юн"
Диема спорт
20.00 "Локомотив" (ГО) - "Локомотив" (Пд)
Евроспорт 2
21.15 "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Кайзерслаутерн"
Вторник
bTV Action
21.45 Шампионска лига: "Байер" - "Тотнъм"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига: "Олимпик" (Л) - "Ювентус"
Сряда
bTV Action
21.45 Шампионска лига: "Арсенал" - "Лудогорец"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига: "Барселона" - "Манчестър С"
Четвъртък
БНТ HD
20.00 Лига Европа: "Интер" - "Саутхемптън"
22.05 Лига Европа: "Рома" - "Аустрия" (Виена)
БНТ1
22.05 Лига Европа: "Манчестър Юн" - "Фенербахче"
bTV Action
20.00 Лига Европа: "Селта" - "Аякс"
22.05 Лига Европа: "Олимпиакос" - "Астана"
РИНГ.БГ
20.00 Лига Европа: "Краснодар" - "Шалке 04"
22.05 Лига Европа: "Генк" - "Атлетик" (Б)
Петък
Диема
17.30 "Локомотив" (Пд) - "Дунав"
Диема спорт 2
20.00 "Монтана" - "ЦСКА-София"
Евроспорт 2
21.30 "Хамбургер" - "Айнтрахт"
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