Футболна седмица

За кого ще гласувате на президентските избори?

Веселин Марешки Велизар Енчев Пламен Орешарски Жорж Ганчев Трайчо Трайков Александър Томов Татяна Дончева Румен Радев Ивайло Калфин Цецка Цачева Красимир Каракачанов За друг кандидат Против всички Резултати