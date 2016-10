НОБЕЛОВА СТРАНИЦА Бардът Боб Дилън взе "Нобел" за литература Той е 112-ият лауреат на престижния приз Боб Дилън по време на концерт.



Дилън ще вземе златен плакет с профила на Алфред Нобел, изображение на муза и цитат от "Енеида" на Вергилий, а така също парична сума от 8 милиона шведски крони (около 933.6 хиляди долара). През 2008 година Боб Дилън грабна и наградата "Пулицър" "за огромно влияние върху популярната музика и американската култура чрез лирически композиции с изключителна поетична сила".



През 2001 година бардът взе и наградата "Оскар" за най-добра песен - Things Have Changed от филма "Вундеркинди". Така той стана първият в историята, получил и "Оскар", и Нобелова награда за литература. Има още един такъв впрочем - Бърнард Шоу, само че той първо спечели Нобелова награда (1925 г.) а после - през 1938 г. - "Оскар", за сценария на филма "Пигмалион". Едновременно с това Дилън стана първият нобелист, включен в Залата на славата на рокендрола.



Преди обявяване на решението на Шведската академия букмейкърите считаха за основни претенденти японския писател Харуки Мураками, кенийския белетрист и драматург Нгуги Ва Тхионго, американката Джойс Каръл Оутс, лауреата на "Пулицър" Филип Рот и сирийския поет Адонис. Разбира се, в списъка на претенденти се споменаваха и Урсула ле Гуин, и Боб Дилън, но изборът все пак изненада някои литературни наблюдатели предвид факта, че Дилън е повече в света на музиката, отколкото на литературата.



Нобеловата награда за литература се връчва от 1901 година. Миналата година лауреат стана беларуската писателка Светлана Алексиевич, а по-миналата - френският прозаик Патрик Модиано.



От 1901 година досега Нобелова награда за литература са получили 112 души, като само 14 сред тях са дами. Най-много награди имат писатели от Франция, но най-много лауреати са писали произведенията си на английски. След английския най-голям брой лауреати са творили на: френски (14), немски (13), испански (11), шведски (7), италиански (6), руски (6), полски (4), норвежки (3) и датски (3). За съжаление България няма Нобелов лауреат по литература, ако не броим (а и не трябва всъщност) родения в Русе Елиас Канети, живял там само първите пет години от живота си.



