Брайън Адамс въодушеви "Арена Армеец" с рока си Канадецът завърши триумфално в София европейското си турне СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ СНИМКА: ЮЛИЯН САВЧЕВ Брайън Адамс не криеше удоволствието си от контакта с публиката в зала "Арена Армеец", а феновете му се отблагодариха с невероятен завършек на европейското му турне.



Това бе една от разликите в сравнение с първото му гостуване през 2006 г. - тогава Брайън бе със семпла черна тениска и дънки, небрежно остриган, нямаше смартфон и не говореше за социални мрежи, а залата бе Зимният дворец на спорта. Сега, 10 години по-късно, той бе с внимателно гелосана прическа и изтупан в сако. Но емоцията бе същата. Получи се онази магия, както и преди. Особено силни бяха взаимните флуиди при изпълненията на Heaven, Summer of '69, Please Forgive Me и Straight From the Heart. И музикантът го призна с думите, че много рядко е виждал подобно единство между изпълнител и фенове. Над 8000 души получиха това, за което бяха дошли. Пълна доза от хитовете на Брайън Адамс. След финалната All for Love, позната в негово съвместно изпълнение с Род Стюарт и Стинг, не остана любима песен, която той да бе пропуснал. Прозвуча всичко, наистина всичко, плюс новите му парчета. Публиката определено беше щастлива. На трибуните забавата бе в пълна сила и хората, без да се замислят, подеха всяка покана за танци, като дори имаше и наградена девойка за това.



На 56 години Адамс вече не е неизчерпаем генератор на енергия и му личеше, че е изморен в края на дългата концертна обиколка. Няма и как да е след подобни маратони от по над 30 песни през вечер-две. Гласът му също имаше нужда от почивка, но той не му даде такава. Чак до последните три парчета, които по традиция изкара сам на сцената без страхотната си група. В дългия си бис той даже направи реверанс към Краля Елвис Пресли с All Shook Up. Изобщо - рок до последно. Това е другото, което никога няма да се промени в Брайън. Той може да е вече изискан и стилен, да е сред нашумелите фотографи (негова изложба бе открита и в София, в сградата на бившата Телефонна палата), но винаги ще си остане отдаден на рока и няма да му изневери.



