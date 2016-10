Мургави ангели си сътрудничат с извънземни Първата професионална актриса ромка впечатли с певчески заложби Сабина Василева Снимка: Архив на I am studio Пиесата показва "отвътре" какви трудности срещат младите роми, опитващи да се интегрират в съвременна Европа.



Режисьор: Калин Ангелов







В будоара на циганка надникват зрителите, проявили любопитство да видят моноспектакъла на първата у нас актриса от ромски произход, завършила НАТФИЗ. Буквално от "училищната скамейка" Наталия Цекова се гмурва в дълбокото, излизайки сама пред публиката в салона на Център за сценични изкуства I am studio, където се състоя премиерата на "Цигански колела" (продуцент е "Райза Вилм Прадакшънс"). Автор на пиесата е носителката на редица престижни български и международни награди за драматургия Здрава Каменова, а с режисурата се е заел Калин Ангелов. Всъщност неотлъчно до актрисата през цялото време е акордеонистът Кирил Петров, студент последна година в Националната музикална акaдемия.



Двамата изпълняват на живо няколко от онези огнени цигански песни, които карат и дрехите на гърба да заиграят. В първата сцена героинята, млада ромка, влюбена в съседа си българин, тегли претрупана с вещи количка - знакова препратка не само към номадското съществувание на циганите, но и към товара в душата й. Одеждите и накитите й са истинско пиршество на багрите, в ръката й подрънква неизменното дайре. Според очакванията на зрителите в хода на действието настъпва двойна метаморфоза. Решена да се "пречисти" от различността, заради която общността я маргинализира, девойката първо се поевропейчва, за да преоткрие накрая корените си и собствената си идентичност. С други думи, завихря се в едно голямо циганско колело. Чест му прави на спектакъла, че е пропусклив за иронията и в двете посоки. Не без намигване си спомня героинята за своя братовчед, майсторски "жонглиращ" в автобуса с портфейлите на пътниците. (Предците й впрочем са циркови артисти, спуснати в широкия свят от извънземни). Същевременно не се спестява и хапливото отношение към представители на "бялата раса" с техните криворазбрани цивилизационни наклонности. Представлението се базира на автентични автобиографични истории на роми от софийския регион и фрагменти от техни легенди. Целта е да се представят през призмата на собствената им история, култура и традиции спънките, пред които ги изправя така нареченият процес на интеграция. Актрисата с естествена лекота превключва от български на ромски и обратно, които езици се изненадваме, че звучат така синкретично от театралната сцена. Освен че задълбава в болезнената за малцинствата тема, свързана с това, че често биват игнорирани, опре ли работата до там да се борят за по-престижни служебни постове, постановката засяга същностни общочовешки проблеми. Минавайки през опита на героинята, препотвърждаваме знанието си, че не бива да крием в долапа онова, от което се срамуваме, че ни принизява и обезценява в очите на другите. Колкото и да е черна отвън печката - класическа метафора на циганската душа, вътре в нея бумтят алени пламъци. А и сред шестващите из небесната шир ангели няколко по-мургавки друсат звезден кючек.



Следващите представления са на 18 и 27 октомври.







