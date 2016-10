Арт лупа Томас Андерс







от култовото дуо MODERN TALKING в София на 14 декември са на изчерпване, съобщиха организаторите. Няколко дни преди Коледа в зала 1 на НДК ще имаме възможност да си припомним, да запеем и ще се раздвижим в ритъма на Cheri Cheri Lady, You're My Heart - You're My Soul, Brother Louie, You can win if you want и още много други любими песни. Thomas Anders ще стъпи у нас по покана на организаторите от Event Ease.







Канадският рапър Дрейк







